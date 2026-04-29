Figyelmeztetés: veszélyes anyagot találtak az ivóvízben; a gyerekek vannak nagy veszélyben

A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei bebizonyították, hogy egy gyakori vegyület, az NDMA sokkal erősebben növeli a rákkockázatot gyermekeknél, mint felnőtteknél. Ez az anyag különféle ipari folyamatok melléktermékeként jön létre. Emellett gyakran kimutatják szennyezett ivóvízben, bizonyos gyógyszerekben, feldolgozott élelmiszerekben, sőt a cigarettafüstben is.

Az NDMA erősebben veszélyezteti a gyerekeket

Miért okoz az NDMA súlyosabb károkat a fiataloknál?

A kutatók laboratóriumi egereken vizsgálták a probléma okait. A kísérlet során háromhetes és hathónapos állatokat hasonlítottak össze. Mindkét csoport pontosan két héten át ivott alacsony hatóanyag-tartalmú vizet. Az eredmények megdöbbentőek voltak:

a fiatal egyedeknél sokkal több DNS-károsodás és daganat alakult ki, pedig ugyanannyi káros anyag érte őket, mint az idősebbeket.

A gyermekkori rák kockázata leginkább azért magasabb, mert a fiatal sejtek sokkal gyorsabban növekednek és osztódnak. Amikor ez a vegyület a májba kerül, kezdeti DNS-károsodást okoz. Ez a károsodás még mindkét korcsoportnál hasonló mértékű. A gyors sejtnövekedés miatt azonban a fiataloknál ez nagyon hamar súlyos DNS-törésekké, majd maradandó mutációkká alakul – írja a Nature Communications tudományos folyóirat.

E mutációk pedig idővel májrákhoz vezethetnek. A felnőtt sejtek viszont ritkábban osztódnak. Így nekik sokkal több idejük marad a DNS kijavítására, mielőtt a mutációk létrejönnének, ezért náluk szinte egyáltalán nem is láttak ilyen súlyos DNS-töréseket.

Egy valós eset is bizonyítja a gyermekek érintettségét

A laboratóriumi eredmények egy korábbi, valós tragédiára is tudományos magyarázatot adnak. Az 1990-es években a massachusettsi Wilmington városában egy helyi vegyi üzem beszennyezte a terület ivóvizét. Egy 2021-es egészségügyi jelentés egyértelmű kapcsolatot talált a szennyezett víz és a környéken megugró daganatos megbetegedések között.

A hivatalos adatok szerint 1990 és 2000 között összesen 22 helyi fiatalt diagnosztizáltak rákkal.

Bizonyos esetekben a rákkockázat a felnőtteknél is megnőhet

Bár a felnőtt szervezet ellenállóbb, ők sincsenek teljesen védve a káros hatásoktól. Minden olyan tényező növeli a veszélyt, ami felgyorsítja a sejtosztódást, vagy stresszt okoz a májnak.

A tanulmány szerzői ezért nyomatékosan kérik a jelenlegi biztonsági tesztek megreformálását. A toxikológiai vizsgálatok során ma még leginkább teljesen kifejlett, felnőtt állatokat használnak. Ez a gyakorlat azonban teljesen elrejtheti a fiatalabbakat fenyegető valós veszélyeket. A kutatók abban bíznak, hogy az új felismerések segítenek a veszélyes anyagok korai kiszűrésében, hiszen a megelőzés mindig sokkal hatékonyabb, mint a már kialakult betegségek kezelése.