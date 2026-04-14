Súlyos figyelmeztetés: szívleállást okozhat a népszerű gyógyszer

A szív- és érrendszeri betegségek kezelésére régóta alkalmaznak különféle, széles körben bevált gyógyszereket. A nifedipin is ebbe a népszerű kategóriába tartozik: az orvosok leggyakrabban magas vérnyomás és mellkasi fájdalom (angina) enyhítésére írják fel a betegeknek. Bár ezeket a készítményeket korábban egyaránt biztonságosnak tartották, egy korábbi átfogó európai adatelemzés fontos megállapításokra jutott – írja az EurekAlert.

A nifedipin szedése hirtelen szívmegállást okozhat (illusztráció)

Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Mit mutatnak az adatok a nifedipin esetében?

A vizsgálat során a kutatók több ezer páciens adatait tekintették át a holland és a dán egészségügyi nyilvántartásokból.

A szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a nagy dózisú – napi 60 milligrammos vagy azt meghaladó – nifedipin alkalmazása jelentősen növeli a kórházon kívüli hirtelen szívmegállás esélyét.

Ezzel szemben az alacsonyabb, napi 60 milligramm alatti adagok szedésekor nem figyeltek meg hasonló kockázatnövekedést.

A biológiai okok: hogyan alakulhat ki szívritmuszavar?

A jelenség hátterét a sejtszintű folyamatok adják. A vizsgált gyógyszerek úgynevezett kalciumcsatorna-blokkolók, amelyek hatásukkal lerövidítik a szívsejtek akciós potenciálját. Ez a lecsökkent működési időszak kedvezhet a végzetes szívritmuszavar kialakulásának, ami végső soron a szív leállását idézheti elő. A laboratóriumi mérések igazolták, hogy a nagy dózisú nifedipin sokkal erőteljesebben rövidíti le ezt az időtartamot, mint a másik megfigyelt hatóanyag. Ezzel szemben az amlodipin, amelyet szintén kiterjedten alkalmaznak hasonló panaszokra, a kutatási adatok alapján egyáltalán nem hordozza magában a szívmegállás veszélyét.

Fontos tudnivalók a nagy dózisú nifedipin mellékhatásai kapcsán

Dr. Hanno Tan, a kutatás vezetője külön kiemelte, hogy a mostani felismeréseket további független tanulmányoknak is igazolniuk kell. Éppen ezért nyomatékosan kéri, hogy a betegek ezen eredmények hallatán semmiképpen se hagyják abba önkényesen a gyógyszereik szedését, és az orvosok se változtassanak azonnal a jól bevált terápiákon.