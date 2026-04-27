Váratlan helyről érkező vérfagyasztó sikolyt észleltek a tudósok

10 perce
Olvasási idő: 6 perc
Évszázadokon keresztül azt hittük, hogy a növények néma lények, amelyek csendben tűrik sorsuk minden viszontagságát. Azonban a tudomány most bebizonyította, hogy ez a feltételezés teljesen téves volt. Az izraeli tudósok forradalmi kutatása szerint a növények igenis kommunikálnak – méghozzá olyan hangokon, amelyeket az emberi fül egyszerűen nem képes érzékelni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
növénycell folyóirathang

A kutatás eredményei valóban megdöbbentőek. A Cell folyóirat hasábjain publikált tanulmány szerint a stressznek kitett növények ultrahangos frekvenciákon bocsátanak ki hangokat, amelyek leginkább pattogásra vagy kattanásra emlékeztetnek. Ez a felfedezés teljesen új megvilágításba helyezi a növényvilág kommunikációs képességeit, és arra ösztönzi a tudósokat, hogy újragondolják a növények és környezetük kapcsolatát. 

növények
Így rögzítették a tudósok a növények sikolyát
Fotó: Ohad Lewin-Epstein

Hogyan kommunikálnak a növények stresszhelyzetben?

A Tel-Aviv Egyetem kutatócsoportját Lilach Hadany evolúcióbiológus és teoretikus vezette, aki éveken keresztül vizsgálta a növények viselkedését különböző körülmények között. A kísérletekben paradicsomot és dohánynövényeket figyeltek meg, amelyeket szándékosan stresszhelyzetnek tettek ki – vízmegvonással vagy száruk elvágásával. Az eredmények elsöprőek voltak: a szenvedő növények akár óránként 35 ultrahangos hangot is kibocsátottak. 

Ezzel szemben a megfelelően gondozott, egészséges növények szinte teljesen csendben maradtak. A növény által kibocsátott sikoly frekvenciája 20-100 kilohertz között mozog, ami messze meghaladja az emberi hallás küszöbét. Ugyanakkor számos állat – például denevérek, rágcsálók és rovarok – könnyedén érzékelheti ezeket a hangokat. A tudósok úgy vélik, hogy ez a kommunikációs forma fontos szerepet játszhat a növények és a környezetükben élő élőlények kölcsönhatásában.

A felfedezés jelentősége a mezőgazdaság számára

Lilach Hadany és csapata nem állt meg a jelenség puszta dokumentálásánál. Gépi tanulási algoritmusokat fejlesztettek ki, amelyek képesek megkülönböztetni a különböző típusú stresszhelyzetek által kiváltott hangokat. Más szóval a technológia meg tudja állapítani, hogy egy növény szomjas-e, vagy esetleg sérülést szenvedett.

Ez a technológiai áttörés hatalmas lehetőségeket rejt a modern mezőgazdaság számára. Elképzelhető, hogy a jövőben a gazdák speciális mikrofonok segítségével „hallgatják" majd a termésüket, és pontosan tudják, mikor van szükségük öntözésre. Ráadásul ez a módszer környezetbarátabb gazdálkodást tesz lehetővé, hiszen csak akkor kell vizet használni, amikor a növény valóban jelzi az igényét. 

A növények világának újraértelmezése

A Cell folyóirat tanulmánya arra is rávilágít, hogy a növényvilág sokkal komplexebb, mint azt valaha is gondoltuk volna. A növény nemcsak passzívan reagál a környezeti hatásokra, hanem aktívan kommunikál is a körülötte lévő világgal. Ez a felismerés alapjaiban rengetheti meg a biológiáról és az ökológiáról alkotott elképzeléseinket.

Összességében elmondható, hogy a sikoly, amit a növények kibocsátanak, egy teljesen új kutatási területet nyitott meg a tudomány előtt. A jövőben várhatóan még több meglepő felfedezés születik majd arról, hogyan érzékelik és hogyan reagálnak növényeink a környezeti változásokra.

 

