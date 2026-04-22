Észre sem veszed, pedig a szemed előtt van a halálos rák legelső jele

A nyugati világban egyre több embert érint a nyelőcsőrák, amely világszerte a hatodik leghalálosabb rákbetegség. Kezelése azért is rendkívül nehéz, mert az orvosok legtöbbször csak későn veszik észre a bajt. Ilyenkor már alig vannak terápiás lehetőségek. Éppen ezért a nyelőcsőrák korai felismerése szó szerint életmentő lehet, hiszen ez javítja a betegek túlélési esélyeit – írja a SciTech Daily.

A nyelőcsőrák elhelyezkedése a szervezetben: a daganat korai felismerése és a megfelelő szűrővizsgálatok alkalmazása szó szerint életeket menthet a halálos kórral szemben

A nyelőcsőrák rejtett kiindulópontja

A szakemberek már régóta gyanították, hogy

a betegség összefügg a Barrett-nyelőcsővel.

Ezt az elváltozást a tükrözéses vizsgálatok során egy rózsaszín foltként veszik észre a nyelőcső belső falán. A statisztikák szerint száz érintettből átlagosan 3-13 embernél alakul ki ez a fajta daganat. Sokáig azonban az okozta a fejtörést, hogy a betegek felénél a diagnózis idején már semmi nyoma nem volt a Barrett-nyelőcsőnek. Emiatt többen kételkedtek abban, hogy mindig ez az elváltozás a kiindulópont.

Úttörő rákkutatás Angliában

A rejtélyt végül a Cambridge-i Egyetem csapata, Rebecca Fitzgerald professzor vezetésével oldotta meg. A rákkutatás során 3100 olyan beteg adatait elemezték, akik korábban műtéten estek át. Emellett 710 páciens teljes DNS-profilját is feltérképezték a genetikai változások megértéséhez.

A vizsgálatok egyértelműen bebizonyították: a betegség legkorábbi jelei molekuláris szinten már akkor is ott vannak, amikor szabad szemmel még egyáltalán nem látszanak.

A hatékony szűrővizsgálat életeket menthet

Fitzgerald professzor szerint a rák kialakulása általában hosszú éveket vesz igénybe. Ez az időablak esélyt ad arra, hogy a kórt még az életveszélyes állapot kialakulása előtt elcsípjék. Az új eredmények utat nyitnak olyan tesztek felé, amelyek már a rejtett, apró molekuláris nyomokat is képesek kimutatni a szervezetben. Egy ilyen pontos szűrővizsgálat bevezetése drasztikusan csökkentheti a halálesetek számát. A diagnózis felgyorsítása érdekében a professzor már ki is fejlesztett egy lenyelhető szivacsos szerkezetű kapszulát. A tesztet akár a háziorvos is könnyedén elvégezheti.