Kidobott pénz az okosóra? Ezekben a dolgokban téved

Egy futás után könnyen előfordulhat, hogy az ember kiválóan érzi magát, miközben az okosóra épp az ellenkezőjét állítja: alacsony teljesítményt, rossz regenerációt és pihenést javasol. Ez nem feltétlenül a test hibája – sokkal inkább az eszköz korlátaira világít rá. Bár ezek a kütyük hasznosak, fontos tudni, mit tudnak valójában mérni, és mit csak becsülnek.

Az okosóra sokszor nem azt mutatja, amit érzünk - ilyenkor nem feltétlen tévedünk mi

Mit mér valójában az okosóra?

Az okosórák és fitneszkövetők az elmúlt évek egyik legnépszerűbb eszközeivé váltak, és sokak számára meghatározzák az edzések ritmusát. Azonban a legtöbb adat, amit megjelenítenek – például az elégetett kalóriák vagy a regenerációs állapot – nem közvetlen mérés, hanem számításokon alapuló becslés. Ezek az algoritmusok különböző szenzorokból származó jeleket értelmeznek, ami elkerülhetetlenül hibákat eredményez.

A számok mögött komoly bizonytalanság van

A kalóriaégetés például akár 20 százalékkal is eltérhet a valóságtól, különösen intenzív vagy összetett mozgásformák esetén. Ez könnyen félrevezető lehet, hiszen sokan ezekhez az értékekhez igazítják a táplálkozásukat is.

A lépésszámlálás ugyan hasznos iránymutató, de szintén nem tökéletes: bizonyos helyzetekben – például babakocsi tolásakor vagy súly cipelésekor – akár 10 százalékos eltérés is előfordulhat.

A pulzusmérés is megbízhatóbb nyugalomban, mint intenzív mozgás közben, amikor az izzadás, a bőr típusa vagy a viselés módja is torzíthatja az adatokat.

A helyzet még összetettebb az alvásfigyelésnél. Az okosórák képesek viszonylag pontosan megkülönböztetni az alvást és az ébrenlétet, de az alvási fázisok – például a mélyalvás vagy a REM szakasz – meghatározása már jóval bizonytalanabb. Ennek ellenére sok felhasználó komolyan veszi az úgynevezett „alvási pontszámokat”.

Regeneráció és fittség: csak becslések

Az egyik legnépszerűbb funkció a regenerációs vagy „készenléti” pontszám, amely megmutatja, mennyire áll készen a szervezet egy újabb edzésre. Ez azonban több pontatlan adat kombinációján alapul, például a pulzus változásán és az alvásminőségen, amelyeket az okosóra csak közelítőleg mér.

Hasonló a helyzet a véroxigén-szint értékkel is, amely a maximális oxigénfelhasználást jelzi, és a fittség egyik fontos mutatója. A valós mérés laboratóriumi körülmények között történik, maszkos légzésanalízissel, míg az okosóra ezt csupán pulzus- és mozgásadatokból számolja ki. Ennek eredményeként a kevésbé aktívaknál gyakran túlbecsli, a fittebbeknél pedig alulbecsli a valós értéket.

Mit érdemes figyelembe venni?

Mindez nem jelenti azt, hogy az okosóra haszontalan. Épp ellenkezőleg: hosszabb távon jól követhetők vele a változások, például az aktivitás növekedése vagy a pulzus változása. A probléma inkább az, ha valaki túl nagy jelentőséget tulajdonít az egyes napi értékeknek. A szakértők szerint érdemes az adatokat iránymutatásként kezelni, és legalább akkora figyelmet fordítani saját testünk jelzéseire. Az, hogy hogyan érzi magát valaki egy edzés után, gyakran többet mond, mint bármely kijelzőn megjelenő szám - írja a Science Alert.