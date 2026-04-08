Sokkoló kutatás: mérgező anyag lehet a gyerekruhákban

A színes gyerekruhák első ránézésre jókedvre ösztönöznek és ártalmatlannak tűnnek. Egy új kutatás azonban komoly kockázatra figyelmeztet: a vizsgálatok szerint ugyanis ólomszennyezés is jelen lehet ezekben a termékekben.
Az utóbbi években a „gyors divat" – azaz a tömegtermelésen alapuló olcsó, de trendi ruházat – térnyerésével egyre könnyebbé vált a gyerekek ruhatárának folyamatos frissítése, ám egy friss kutatás szerint ennek ára is lehet. A szakemberek arra jutottak, hogy az ólomszennyezés nemcsak elméleti veszély, hanem egyes ruhadarabokban ténylegesen is kimutatható.

A kisgyermekek szervezetébe különösen könnyen bejut az ólomszennyezés, ha rágják a ruháikat
Fotó: BJARTE RETTEDAL / Connect Images

Hogyan jelenik meg az ólomszennyezés a gyerekruhákban?

A kutatás vezetője, Kamila Deavers egy személyes tapasztalat nyomán kezdett foglalkozni a témával, miután gyermeke szervezetében megemelkedett ólomszintet mutattak ki. Ez indította el azt a vizsgálatsorozatot, amely a mindennapi használati tárgyak rejtett kockázatait vizsgálja. 

Korábban már ismert volt, hogy az ólom megjelenhet a ruhák fém részeiben, például cipzárakban vagy gombokban. Az új eredmények azonban arra utalnak, hogy a szennyező anyag közvetlenül a textilben is jelen lehet.

Egyes gyártók ugyanis ólomtartalmú vegyületeket használhatnak a festékek rögzítésére, hogy élénkebb és tartósabb színeket érjenek el.

Miért különösen veszélyes az ólomszennyezés a gyerekekre?

Az ólom már kis mennyiségben is káros lehet, különösen a kisgyermekek esetében. A szakirodalom szerint összefüggésbe hozható idegrendszeri károsodással, viselkedési problémákkal és fejlődési zavarokkal. A kutatók kiemelik, hogy a gyerekek gyakran a szájukba veszik a ruháikat, így az ólom könnyen a szervezetükbe juthat. Ez a viselkedés különösen a hat év alatti korosztály esetében jelent fokozott kockázatot.

Mit mutattak a vizsgálatok a ruhák ólomtartalmáról?

A kutatók 11 különböző színű pólót vizsgáltak meg, amelyeket több kereskedőtől szereztek be. Az eredmények szerint minden egyes minta meghaladta az Egyesült Államokban megengedett 100 ppm-es határértéket. Különösen az élénk színek – például a piros és a sárga – esetében mértek magasabb ólomszintet, míg a visszafogottabb árnyalatok alacsonyabb értékeket mutattak. Bár a minta nem volt nagy, egyik vizsgált ruhadarab sem felelt meg a biztonsági előírásoknak.

Hogyan kerülhet az ólom a gyerekek szervezetébe?

A kutatás második szakaszában a szakemberek azt modellezték, mi történik, ha a gyerekek rágják vagy szopják a ruháikat. Laboratóriumi körülmények között szimulálták a gyomor környezetét, hogy felmérjék, mennyi ólom szabadulhat fel. 

Az eredmények alapján már rövid idejű érintkezés is elegendő lehet ahhoz, hogy a bevitt ólom mennyisége meghaladja az ajánlott napi határértéket. A kutatók szerint a rendszeres kitettség idővel olyan szintű felhalmozódáshoz vezethet, amely már orvosi ellenőrzést tesz szükségessé.

 A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a probléma kezelése érdekében fontos lenne biztonságosabb festési eljárások alkalmazása, valamint a fogyasztók tájékoztatása.

  •  Az ólomszennyezés a gyerekruhákban egyelőre kevéssé ismert jelenség, de a kutatás szerint komoly figyelmet érdemel - írja a SciTech Daily.

 

