Sokkoló kutatás: mérgező anyag lehet a gyerekruhákban

Az utóbbi években a „gyors divat" – azaz a tömegtermelésen alapuló olcsó, de trendi ruházat – térnyerésével egyre könnyebbé vált a gyerekek ruhatárának folyamatos frissítése, ám egy friss kutatás szerint ennek ára is lehet. A szakemberek arra jutottak, hogy az ólomszennyezés nemcsak elméleti veszély, hanem egyes ruhadarabokban ténylegesen is kimutatható.

A kisgyermekek szervezetébe különösen könnyen bejut az ólomszennyezés, ha rágják a ruháikat

Hogyan jelenik meg az ólomszennyezés a gyerekruhákban?

A kutatás vezetője, Kamila Deavers egy személyes tapasztalat nyomán kezdett foglalkozni a témával, miután gyermeke szervezetében megemelkedett ólomszintet mutattak ki. Ez indította el azt a vizsgálatsorozatot, amely a mindennapi használati tárgyak rejtett kockázatait vizsgálja.

Korábban már ismert volt, hogy az ólom megjelenhet a ruhák fém részeiben, például cipzárakban vagy gombokban. Az új eredmények azonban arra utalnak, hogy a szennyező anyag közvetlenül a textilben is jelen lehet.

Egyes gyártók ugyanis ólomtartalmú vegyületeket használhatnak a festékek rögzítésére, hogy élénkebb és tartósabb színeket érjenek el.

Miért különösen veszélyes az ólomszennyezés a gyerekekre?

Az ólom már kis mennyiségben is káros lehet, különösen a kisgyermekek esetében. A szakirodalom szerint összefüggésbe hozható idegrendszeri károsodással, viselkedési problémákkal és fejlődési zavarokkal. A kutatók kiemelik, hogy a gyerekek gyakran a szájukba veszik a ruháikat, így az ólom könnyen a szervezetükbe juthat. Ez a viselkedés különösen a hat év alatti korosztály esetében jelent fokozott kockázatot.

Mit mutattak a vizsgálatok a ruhák ólomtartalmáról?

A kutatók 11 különböző színű pólót vizsgáltak meg, amelyeket több kereskedőtől szereztek be. Az eredmények szerint minden egyes minta meghaladta az Egyesült Államokban megengedett 100 ppm-es határértéket. Különösen az élénk színek – például a piros és a sárga – esetében mértek magasabb ólomszintet, míg a visszafogottabb árnyalatok alacsonyabb értékeket mutattak. Bár a minta nem volt nagy, egyik vizsgált ruhadarab sem felelt meg a biztonsági előírásoknak.