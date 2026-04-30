Igaz a legenda? Felfoghatatlan tengeri szörnyre bukkantak

Az emberiség az óceánoknak eddig csupán az öt százalékát térképezte fel, ezért a mélység még rengeteg titkot rejt. Az American Association for the Advancement of Science április 23-án megjelent tanulmánya bemutatja, hogyan élt egy kréta kori óriáspolip. Ezek az ősi fejlábúak 145–66 millió évvel ezelőtt népesítették be a vizeket – írja a Lad Bible.

A közel 19 méter hosszú óriáspolip a kréta időszak óceánjainak csúcsragadozója volt

Fotó: Google Gemini AI

A hatalmas óriáspolip és a Kraken legendája

A Kraken egy legendás tengeri szörny volt a skandináv mesékben. A tengerészek rettegtek tőle, az elbeszélések szerint ugyanis képes volt komplett hajókat elpusztítani. A most vizsgált állatok túlságosan régen éltek ahhoz, hogy ők maguk ihlessék a mítoszt, méretük és külsejük alapján viszont tökéletesen rájuk illik a szörny leírása. Az óriáspolipok testmérete elérhette a 19 métert is, így koruk legnagyobb tengeri élőlényei közé tartoztak.

Mit árul el egy fosszília az ősi ragadozókról?

A kutatók egy megkövesedett állkapocs, vagyis egy fosszília kopásnyomait vizsgálták. A nyomok alapján két fő uszonyospolip-fajt azonosítottak. Ezek a csúcsragadozók a korszak hatalmas tengeri hüllőire vadásztak, zsákmányaik között ott voltak a plezioszauruszok és a moszaszauruszok is. Az ősi óriáspolipok testfelépítése nagyon különleges volt, hiszen szemeik közvetlenül a végtagjaik felett helyezkedtek el.

Összetett agy és magas intelligencia

Sacha Vignieri tudományos szerkesztő szerint az állkapcsokon lévő felemás kopásnyomok nagyon fontosak, ugyanis az ősállat összetett viselkedéséről árulkodnak. Vélhetően komplex agyuk lehetett, így az impozáns testméret mellett kiemelkedően magas intelligenciával rendelkezhettek.