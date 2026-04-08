Ezért ne piszkálja soha az orrát: súlyos betegséget kockáztat vele

Az ausztrál Griffith Egyetem munkatársai olyan kísérleteket végeztek, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik ezt a kényes témát. Eredményeik szerint az orrpiszkálás és Alzheimer-kór közötti kapocs abban rejlik, hogy a rossz szokással gyakorlatilag szabad utat biztosítunk a kórokozóknak. Amikor az orr érzékeny belső nyálkahártyája megsérül, bizonyos baktériumok a szaglóidegen keresztül villámgyorsan elérik a központi idegrendszert. Jóllehet a jelenlegi adatok még csak rágcsálókon végzett teszteken alapulnak, az emberi szervezetben zajló hasonló folyamatok megértése mindenképpen további vizsgálatokat igényel – írja a Science Alert.

A legújabb tudományos felvetések szerint az orrpiszkálás és Alzheimer-kór között valós, bár egyelőre csak állatkísérletekkel igazolt kapcsolat állhat fenn

A kutatás részletei: mi a kapcsolat az orrpiszkálás és Alzheimer-kór között?

Az úttörő jelentőségű tanulmány fókuszában egy Chlamydia pneumoniae nevű baktérium állt. Bár ez a kórokozó elsősorban a légutakat támadja és tüdőgyulladást okozhat, figyelemre méltó módon a késői stádiumú demenciával küzdő betegek agyában is rendre felbukkan. A laboratóriumi megfigyelések során a tudósokat is meglepte az a sebesség, amellyel a baktérium mindössze 24-72 óra alatt behatolt az egerek központi idegrendszerébe.

Úgy tűnik tehát, hogy a különféle baktériumok és vírusok az orrüreget egyfajta gyorsforgalmi útként használják, amely egyenesen az agyba vezet.

Hogyan növeli az orrpiszkálás az Alzheimer-kór kockázatát?

Orrnyílásunk belsejét egy rendkívül vékony és sérülékeny szövetréteg, az orrnyálkahártya óvja a külvilág behatásaitól. Amikor piszkáljuk az orrunkat, vagy esetleg kitépjük a zavaró orrszőröket, ezt az elsődleges védővonalat romboljuk le. Amint ez a fizikai gát megsérül, a kórokozók sokkal nagyobb számban és könnyebben juthatnak fel az agyba. A fertőzésre válaszul az egerek szervezete azonnal védekezni kezdett, aminek hatására megugrott az úgynevezett amiloid-béta fehérje termelése.

Ennek az anyagnak a felhalmozódása és csomósodása – a plakkok kialakulása – pedig az egyik legjellegzetesebb fizikai elváltozás az Alzheimer-kórban szenvedőknél.

Az orrpiszkálás veszélyei és a nyitott kérdések

A tudósok óva intenek az elhamarkodott következtetésektől: az eredmények egyelőre csupán ígéretes feltételezések, hiszen az állatkísérletek tanulságai sosem ültethetők át egy az egyben az emberi biológiára. Még azt is ki kell deríteni, hogy a tapasztalt fehérje-felhalmozódás csupán egy átmeneti, egészséges immunválasz-e, amely a fertőzés elmúltával magától is visszafordul.

Ahogy James St John professzor rámutatott, az embereken végzett vizsgálatok elengedhetetlenek a folyamat pontos megértéséhez.

Mindennapi óvintézkedések és a demencia megelőzése

Az Alzheimer-kór kialakulása egy rendkívül összetett folyamat, amelynek rejtélyeit a kutatók számtalan irányból próbálják megfejteni. Jóllehet a legnagyobb rizikófaktort a 65 év feletti életkor jelenti, egyre biztosabbnak tűnik, hogy a különféle környezeti behatások – különösen a baktériumok és vírusok jelenléte – szintén döntő szerepet játszanak a betegség megjelenésében. Egy 2023-as tudományos összefoglaló szerint a demencia megelőzése érdekében már az alapvető higiénia szigorításával is sokat tehetünk. A szakemberek azt tanácsolják, hogy tartsuk meg a COVID-19 járvány idején rögzült jó szokásainkat: