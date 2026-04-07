A péniszen is van „G-pont”, amelyről a szakértők sem tudtak

Meglepő módon az anatómiával foglalkozó szakemberek, sebészek és kutatók évtizedeken keresztül teljesen átsiklottak ezen a finom és összetett mikroszkópikus szerkezeten. A pénisz új szöveti elemzései azonban végre rávilágítottak ezekre a korábban rejtve maradt, rendkívül fontos ideghálózatokra.

A péniszen is található G-pont, állítják a kutatók

Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A pénisz titokzatos központja: hol rejtőzik az érzékenység valódi forrása?

Ezenkívül a legújabb laboratóriumi vizsgálatok rávilágítanak arra, hogy a hagyományos anatómiai ábrák és modellek évtizedeken át hiányosak, sőt bizonyos esetekben pontatlanok voltak. A szakértők eddig szilárdan úgy gondolták, hogy a makk koncentrálja a testrész legtöbb idegvégződését. A modern kutatások ezzel szemben megdönthetetlenül bebizonyították, hogy egy másik, specifikus terület sokkal sűrűbb és összetettebb idegi hálózattal bír. Ennek eredményeként a tudományos közösség most kénytelen újraértékelni mindazt, amit a férfi szexualitás fizikai és neurológiai alapjairól eddig tudott.

Amikor a kutatócsoportok a pontos elhelyezkedést és a szöveti struktúrát vizsgálták, figyelmük a fityma belső oldalára és egy egészen specifikus kötőszövetre irányult. Itt található a frenulum, más néven a fitymafék, amely egy rugalmas szövetként a makk alsó részét köti össze a fitymával. Ez a V-alakú, apró szövetrészlet hihetetlenül gazdag finom tapintásérzékelő idegekben.

A vizsgálatok kimutatták, hogy ez a terület felel a legintenzívebb erogén ingerek és finommechanikai rezdülések továbbításáért a központi idegrendszer és az agy felé. Következésképpen a frenulum pontos felépítésének és funkciójának megértése ma már elengedhetetlen a szexuális válaszreakciók teljes körű megismeréséhez.

Továbbá a nagyfelbontású mikroszkópos elemzések egyértelműen kimutatták, hogy a speciális tapintótestecskék – például a Meissner-testecskék – sokkal nagyobb számban és sűrűségben fordulnak elő ezen a területen, mint bárhol máshol a nemi szerven. Ezek az apró, rendkívül specializálódott receptorok azonnal, késedelem nélkül reagálnak a legkisebb érintésre, súrlódásra vagy nyomásra is. Ennek a sűrű hálózatnak köszönhetően a kutatók most már határozottan azonosították ezt a zónát a férfi „G-pontként". Ez az új tudományos bizonyíték felülírja a korábbi orvosi elméleteket, és teljesen új irányt szab a szexuális medicina és az anatómiai kutatások jövőjének.