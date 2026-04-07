Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
pénisz

A péniszen is van „G-pont”, amelyről a szakértők sem tudtak

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár az emberi testet évezredek óta aprólékosan tanulmányozzuk, a férfi reproduktív szervek még a 21. században is tartogatnak váratlan titkokat. A tudósok modern technológiák segítségével rájöttek, hogy a pénisz egy olyan rendkívül érzékeny, specifikus idegekkel sűrűn átszőtt területtel rendelkezik, amely funkciójában leginkább a női G-ponthoz hasonlítható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
péniszsebészeti beavatkozásG-pont

Meglepő módon az anatómiával foglalkozó szakemberek, sebészek és kutatók évtizedeken keresztül teljesen átsiklottak ezen a finom és összetett mikroszkópikus szerkezeten. A pénisz új szöveti elemzései azonban végre rávilágítottak ezekre a korábban rejtve maradt, rendkívül fontos ideghálózatokra. 

pénisz Man clasping his genitals. (Photo by PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA / Science Photo Library via AFP)
A péniszen is található G-pont, állítják a kutatók
Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A pénisz titokzatos központja: hol rejtőzik az érzékenység valódi forrása?

Ezenkívül a legújabb laboratóriumi vizsgálatok rávilágítanak arra, hogy a hagyományos anatómiai ábrák és modellek évtizedeken át hiányosak, sőt bizonyos esetekben pontatlanok voltak. A szakértők eddig szilárdan úgy gondolták, hogy a makk koncentrálja a testrész legtöbb idegvégződését. A modern kutatások ezzel szemben megdönthetetlenül bebizonyították, hogy egy másik, specifikus terület sokkal sűrűbb és összetettebb idegi hálózattal bír. Ennek eredményeként a tudományos közösség most kénytelen újraértékelni mindazt, amit a férfi szexualitás fizikai és neurológiai alapjairól eddig tudott. 

Amikor a kutatócsoportok a pontos elhelyezkedést és a szöveti struktúrát vizsgálták, figyelmük a fityma belső oldalára és egy egészen specifikus kötőszövetre irányult. Itt található a frenulum, más néven a fitymafék, amely egy rugalmas szövetként a makk alsó részét köti össze a fitymával. Ez a V-alakú, apró szövetrészlet hihetetlenül gazdag finom tapintásérzékelő idegekben.

A vizsgálatok kimutatták, hogy ez a terület felel a legintenzívebb erogén ingerek és finommechanikai rezdülések továbbításáért a központi idegrendszer és az agy felé. Következésképpen a frenulum pontos felépítésének és funkciójának megértése ma már elengedhetetlen a szexuális válaszreakciók teljes körű megismeréséhez.

Továbbá a nagyfelbontású mikroszkópos elemzések egyértelműen kimutatták, hogy a speciális tapintótestecskék – például a Meissner-testecskék – sokkal nagyobb számban és sűrűségben fordulnak elő ezen a területen, mint bárhol máshol a nemi szerven. Ezek az apró, rendkívül specializálódott receptorok azonnal, késedelem nélkül reagálnak a legkisebb érintésre, súrlódásra vagy nyomásra is. Ennek a sűrű hálózatnak köszönhetően a kutatók most már határozottan azonosították ezt a zónát a férfi „G-pontként". Ez az új tudományos bizonyíték felülírja a korábbi orvosi elméleteket, és teljesen új irányt szab a szexuális medicina és az anatómiai kutatások jövőjének.

Hogyan érinti ez a sebészeti beavatkozásokat?

Ennek a friss tudományos áttörésnek rendkívül komoly gyakorlati és etikai következményei vannak a modern orvoslásra és a mindennapi klinikai gyakorlatra nézve. Különösen a körülmetélés rutinszerű gyakorlatát kell teljesen új megvilágításba helyezniük a szakembereknek. Mivel ez a sebészeti beavatkozás gyakran részben vagy egészben eltávolítja a fitymát, ezáltal közvetlenül érintheti, vagy akár meg is semmisítheti ezeket a legérzékenyebb, frissen felfedezett ideghálózatokat. A tanulmány szerzői nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a sebészeknek a jövőben sokkal körültekintőbben kell eljárniuk az ilyen műtétek során. Az idegkárosodások elkerülése és a páciensek szexuális érzékenységének maximális megőrzése érdekében a jelenlegi orvosi protokollokat sürgősen frissíteni szükséges.

Végezetül ez a lenyűgöző felfedezés ismételten rávilágít arra az izgalmas tényre, hogy az emberi test feltérképezése még a fejlett 21. század technológiái mellett sem ért véget. Az anatómusok, a biológusok és a urológusok most szorosan együttműködve dolgoznak azon, hogy ezeket az új, forradalmi információkat minél hamarabb beépítsék az egyetemi oktatásba és a mindennapi orvosi gyakorlatba.

Végső soron a pontosabb és mélyebb anatómiai megértés sokkal jobb egészségügyi ellátáshoz, lényegesen biztonságosabb sebészeti eljárásokhoz és a páciensek hosszú távú, magasabb életminőségéhez vezet a jövőben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról