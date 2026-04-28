Átvertek minket? Halálos rákot okoz a biztonságosnak hitt szer

Életünk során folyamatosan különféle vegyi anyagokkal találkozunk az élelmiszerekben, az ivóvízben és a környezetünkben. A korábbi vizsgálatok általában csak egy-egy anyag hatását elemezték steril laboratóriumokban, ami viszont nem tükrözi a valóságot. Éppen ezért most azt kutatták, hogyan hatnak ránk ezek az anyagok akkor, amikor egyszerre, keverékként vannak jelen a mindennapjainkban. Az eredmények világosak: a kombináltan ható peszticidek súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek a lakosságra nézve.

A mindennapjainkban együttesen jelen lévő peszticidek még akkor is komoly veszélyt jelenthetnek, ha külön-külön biztonságosnak számítanak

A peszticidek hatása: magasabb rákkockázat a szennyezett régiókban

A Nature Health folyóiratban megjelent kutatás helyszínéül a tudósok Perut választották. Az ország intenzív mezőgazdasága és változatos éghajlata ugyanis tökéletes terepet biztosított a mérésekhez.

A szakemberek először elkészítették a mezőgazdasági vegyszerek terjedésének részletes térképét a 2014 és 2019 közötti adatok alapján.

Ezt a térképet ezután több mint 150 ezer olyan beteg egészségügyi adataival vetették össze, akiknél 2007 és 2020 között rákot diagnosztizáltak.

Az eredmények megdöbbentő összefüggést mutattak:

azokon a területeken, ahol magasabb volt a vegyszerterhelés, átlagosan 150 százalékkal nőtt a daganatos megbetegedések esélye.

Ez a drasztikus rákkockázat ráadásul úgy alakult ki, hogy a vizsgált 31 anyag egyike sem szerepel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos rákkeltő listáján. Most fordult elő elsőként, hogy egy egész országra kiterjedően sikerült bizonyítani a kapcsolatot a vegyi terhelés és a sejtek káros elváltozásai között.

A mindennapi vegyszerek csendes pusztítása

Egyes közösségek, például a vidéki gazdálkodók és az őslakosok, átlagosan 12 különböző, magas koncentrációjú növényvédő szerrel érintkeznek egyszerre. Ezek a testünkbe jutó vegyszerek hatalmas terhet rónak a szervezetre. Mivel a bekerülő idegen anyagok feldolgozását a máj végzi, ez a szerv mutatja meg leginkább, mekkora környezeti ártalomnak vagyunk kitéve.

A kutatás rávilágított, hogy

a sejtek károsodása már évekkel a daganat megjelenése előtt megkezdődik.

A vegyi keverékek ugyanis megzavarják az egészséges sejtműködést fenntartó folyamatokat. Bár ezek a zavarok kezdetben semmilyen látható tünetet nem okoznak, csendben felhalmozódnak a szervezetben. Ez a láthatatlan folyamat pedig sokkal sebezhetőbbé teszi a szöveteinket a fertőzésekkel, a gyulladásokkal és más káros hatásokkal szemben.