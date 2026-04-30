Őrjöngenek a tudósok a NASA legújabb terve miatt

A NASA komolyan veszi a kérdést, és már tanulmányokat is ír a témában. Isaacman célja, hogy a tudományos világ felülvizsgálja korábbi döntését, és ezzel a Plútó státusza ismét megváltozzon – írja a Space.com. Az űrhivatal szeretné elérni, hogy az égitest 1930-as felfedezője, Clyde Tombaugh végre visszakapja az őt megillető elismerést.

A NASA igazgatója ismét bolygóvá akarja minősíttetni a Plútót

Miért vesztette el a bolygó státuszát a Plútó?

A bolygók pontos fogalmát 2006-ban tisztázta a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU). A besoroláshoz három fő feltételt szabtak meg.

Egy égitest csak akkor lehet bolygó,

ha a Nap körül kering,

elég nagy a gömb alakhoz,

és megtisztítja a pályáját a hasonló méretű objektumoktól.

A mindössze 2400 kilométer átmérőjű égitest azonban elbukott ezen a harmadik feltételen. Emiatt hivatalosan lefokozták, és ma már csak törpebolygóként tartják számon.

A tudósok válasza a NASA felvetésére

A laikus közvéleményt annak idején nagyon felháborította a döntés. Sokan úgy érezték, hogy egy arctalan bürokrácia igazságtalanul bánt el a népszerű égitesttel. A csillagászok viszont ma is maradéktalanul egyetértenek a tudományos besorolással. Kifejezetten zavarja őket, hogy egy befolyásos intézményvezető politikai szlogenekkel akarja újraírni a szabályokat. Mike Brown, a Caltech professzora is megerősítette: a kutatók továbbra is a valós tények alapján dolgoznak.

Bill McKinnon, a St. Louis-i Washington Egyetem McDonnell Űrtudományi Központjának igazgatója egyenesen időpocsékolásnak nevezte ezt a vitát. Szerinte felesleges a szavakon rágódni, hiszen a vizsgált égitest továbbra is a bolygók egyik alkategóriájába tartozik. A szakértők elismerik, hogy a definíciók még változhatnak, ahogy jobban megismerjük a naprendszert.