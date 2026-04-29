Vége a fájdalomnak: megoldást találhattak a magyarok tömegeit érintő betegségre

Jelenleg az osteoarthritis, vagyis a porckopás kezelése leginkább csak a fájdalom csillapításáról szól. Ha a gyógyszerek már nem segítenek, sokak számára csak a műtét marad. Bár a tudomány gőzerővel keresi a megoldást, a betegség kiváltó okát eddig nem sikerült megszüntetni – írja a Science magazin.

A porckopás kezelésében elért tudományos áttörések ugyanis esélyt adnak a sérült szövetek újjáépítésére

A porckopás megállítása és visszafordítása

A Stanford Egyetem kutatói azonosítottak egy 15-PGDH nevű fehérjét, amely szorosan összefügg az öregedéssel. Ahogy idősödünk, ebből a fehérjéből egyre több termelődik a testünkben. Ez a felesleg pedig gátolja a szövetek javítását és a gyulladások csökkentését. Amikor a kutatók idős egereknél egy gyógyszerrel blokkolták a fehérjét, a vékony térdporc újra vastagodni kezdett. Sőt, fiatal és sérült egereknél ugyanez a kezelés megakadályozta a további szövetkárosodást.

Természetes regeneráció őssejtek nélkül

Korábban a tudósok őssejtekkel próbálták helyreállítani a szöveteket, de az új módszernél kiderült, hogy erre nincs is szükség.

A káros fehérje blokkolásával a porcot fenntartó sejtek maguktól visszatértek egy egészségesebb állapotba.

A kezelt állatok stabilabban jártak, kevesebb fájdalmat éreztek, és sokkal jobban terhelték a lábukat. Ezt az öngyógyító folyamatot emberi szövetmintákon is sikeresen tesztelték. A porc ezekben az esetekben is merevebbé vált, a gyulladás pedig enyhült.

Egy porckopás új gyógymódja: a szemaglutid meglepő hatása

Régóta tudjuk, hogy az elhízás és az anyagcserezavarok felgyorsítják a porcok kopását. Egy friss, 2026-os kutatás szerint azonban a szemaglutid nevű hatóanyag képes megvédeni a sérülékeny ízület szerkezetét. Ami még meglepőbb: a védőhatás független attól, hogy a beteg fogy-e a kezelés alatt.

A gyógyszer ugyanis átprogramozza a porcépítő sejtek anyagcseréjét, így azok több energiát tudnak termelni.

A tesztek során az embereknél és az egereknél is csökkent a fájdalom, miközben lelassult a porcszövet leépülése. Emellett az állatoknál jóval kevesebb csontkinövés alakult ki az ízületek körül.

Cél a betegség végleges megszüntetése

A Colorado Egyetemen egy másik ígéretes módszert is vizsgálnak. Egy lassan felszívódó gyógyszert fecskendeznek be közvetlenül a sérült területre. Az állatkísérletek alapján ez az eljárás néhány hét alatt hatékony önjavításra serkenti a szervezet saját sejtjeit. A tudósok nem titkolt célja, hogy ne csak a fájdalmat csillapítsák, hanem végleg felszámolják a betegséget. A különböző kutatási irányok emberi tesztjei már a közeljövőben, akár másfél éven belül elindulhatnak.