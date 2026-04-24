Aggasztó, mi derült ki a probiotikumokról: ebben az esetben árthatnak

Sokan vásárolnak különféle készítményeket az egészségük megőrzése és emésztésük támogatása érdekében. Azonban a probiotikumok nem jelentenek mindenki számára egyformán jó megoldást. A tudósok endoszkópos vizsgálatokkal közvetlenül az emésztőrendszerben figyelték meg a baktériumok viselkedését. Kiderült, hogy sokak szervezete egyszerűen ellenáll ezeknek a jótékony mikrobáknak, és a bélrendszerük rövid úton kiveti magából őket – írja a Cell szakfolyóirat.

A probiotikumok szedése nem mindenkinél hozza el a várt javulást, sőt, bizonyos esetekben még lassíthatja is a szervezet regenerációját

Fotó: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA / RHR

Miért nem működnek sokaknál a probiotikumok?

Korábban a kutatók főként székletminták alapján próbáltak következtetni a bélben zajló folyamatokra. A közelmúltban végzett kutatás azonban rámutatott, hogy ez a módszer gyakran félrevezető. Bár a jótékony baktériumok minden résztvevő székletében jelen voltak, magában a bélben csak az alanyok egy részénél tudtak ténylegesen megtapadni.

Az embereket így két csoportra oszthatjuk:

a „befogadókra”, akiknél sikeres a megtelepedés,

és az „ellenállókra”, akiknél a saját bélflóra összetétele megakadályozza az új baktériumok beépülését.

Az antibiotikum utáni regeneráció meglepő eredményei

Gyakori tanács, hogy egy gyógyszeres kúra után érdemes valamilyen kiegészítőt szedni az egyensúly helyreállítására. A kutatók megvizsgálták, hogy egy antibiotikum-kezelés után valóban segítenek-e a boltokban kapható készítmények. Az eredmények meglepőek voltak: bár a baktériumok ilyenkor könnyebben megtelepedtek, hónapokra megakasztották a bélrendszer természetes működésének és eredeti állapotának visszatérését.

Ez az észrevétel cáfolja azt a hitet, miszerint ezek a szerek minden körülmények között ártalmatlanok.

A személyre szabott probiotikumé a jövő

A vizsgálat egy jóval hatékonyabb és természetesebb megoldást is talált a bélrendszer helyreállítására. Azok a páciensek, akik a saját – még a kezelés előtt begyűjtött – bélbaktériumaikat kapták vissza, napokon belül teljesen felépültek. Ez a saját mikrobákon alapuló eljárás gyorsan és maradéktalanul semlegesítette a gyógyszerek mellékhatásait. Az adatok tehát azt mutatják, hogy az univerzális, mindenkinek szánt megoldások sokszor hatástalanok. A valódi megoldást a jövőben az egyéni diagnosztikára épülő személyre szabott probiotikum jelenti majd.