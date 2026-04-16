Egyetlen vérmintából szűrhető lesz a legtöbb ráktípus

A kutatók eredményei a rangos Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban jelentek meg, ami önmagában jelzi a felfedezés jelentőségét. A tanulmány szerint az új módszer képes a máj-, tüdő-, petefészek- és gyomorrák korai stádiumban történő azonosítására. Következésképpen a betegek jóval korábban kezdhetik meg a kezelést, ami drámaian növeli a túlélési esélyeket.

Egy új típusú vérteszttel sok ráktípus kimutatható

A rák és a cfDNS

A technológia középpontjában a cfDNS, vagyis a keringő szabad DNS áll. Amikor a rákos sejtek elhalnak, DNS-töredékeket bocsátanak a véráramba. Ezek a töredékek egyedi mintázatot mutatnak, amelyet a kutatók képesek azonosítani és elemezni. Tehát a vérminta gyakorlatilag ablakot nyit a test belső folyamataira, anélkül hogy invazív beavatkozásra lenne szükség.

Jasmine Zhou, a kutatócsoport vezetője elmagyarázta, hogy a módszer pontossága rendkívül magas. A tudósok mesterséges intelligenciát és gépi tanulást alkalmaztak, hogy a cfDNS mintázatait felismerjék és kategorizálják. Ennek eredményeként a rendszer nemcsak azt képes megállapítani, hogy jelen van-e rák a szervezetben, hanem azt is, hogy melyik szervben található a daganat. Ez a precizitás korábban elképzelhetetlennek tűnt egyetlen vérvizsgálat alapján.

A korai felismerés forradalma

A hagyományos rákszűrési módszerek gyakran invazívak, költségesek és időigényesek. Ezzel szemben az új véralapú teszt gyors, fájdalommentes és költséghatékony alternatívát kínál. Továbbá a módszer lehetővé teszi a rendszeres szűrést, ami különösen fontos a magas kockázatú csoportok esetében. A korai stádiumban felfedezett rák kezelési sikereránya drámaian magasabb, mint a későn diagnosztizált esetekben.

A UCLA kutatócsapata hangsúlyozza, hogy ez a technológia demokratizálhatja a rákszűrést. Azokban az országokban és régiókban, ahol a fejlett képalkotó diagnosztika nem elérhető, egyetlen vérminta elemzése életmentő megoldást jelenthet. Mindazonáltal a kutatók óvatosak maradnak, és további klinikai vizsgálatokat terveznek a módszer validálására.