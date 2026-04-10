Ettől a döntéstől akár ötszörösére is nőhet a rák kockázata

A daganatos betegségek kialakulását általában életmódbeli és genetikai tényezőkkel magyarázzák, ám egyre több bizonyíték utal arra, hogy a társadalmi környezet is fontos szerepet játszik. Egy több mint négymillió daganatos esetet feldolgozó vizsgálat most azt mutatja, hogy azoknál a nőknél, akik soha nem házasodtak meg, szinte minden főbb daganattípus esetében rémisztően magas lehet a rák kockázata, de a férfiaknál sem sokkal jobb a helyzet.

A kutatás szerint a rák kockázata akkor is jelentősen kevesebb lehet, ha a házasság végül válással zárul

Fotó: STRINGER / IC photo

Mekkora a rák kockázata, ha valaki soha nem házasodik meg?

A kutatók több mint 100 millió ember adatait elemezték 2015 és 2022 között, és egyértelmű különbséget találtak. Azok a felnőttek, akik egész életüket szingliként élték, összességében jóval nagyobb arányban betegedtek meg rákban, mint azok, akik valamikor az életük során házasok voltak.

A különbség nem marginális: a férfiaknál körülbelül 70 százalékkal, a nőknél pedig akár 85 százalékkal magasabb rákkockázatot mértek a soha nem házasodott csoportban.

A vizsgálat szerint minden ötödik ember tartozott ebbe a kategóriába.

Mely daganatoknál a legerősebb az eltérés?

Bizonyos daganattípusoknál egészen drámai különbségek jelentek meg. A soha nem házasodott férfiaknál például ötször gyakoribb volt az anális daganat, míg a nőknél a méhnyakrák közel háromszor gyakrabban fordult elő, mint a házas vagy korábban házas nőknél. Ezek az eltérések különösen a megelőzhető daganatoknál voltak erősek, vagyis azoknál, amelyek fertőzésekhez (például HPV), dohányzáshoz vagy életmódbeli tényezőkhöz köthetők. Ugyanakkor az átfogóan hirdetett, nemzeti szűrőkampányokhoz köthető daganatok – például emlő-, prosztata- vagy pajzsmirigyrák – esetében gyengébb a kapcsolat.

Mi állhat a háttérben?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy nem maga a házasság az, ami „véd” a rák ellen. Inkább az ezzel együtt járó tényezők számítanak. A házas emberek gyakrabban vesznek részt szűrővizsgálatokon, stabilabb anyagi helyzetben élnek, és sok esetben erősebb szociális támogatást kapnak. Ezzel szemben az egyedülállók körében gyakoribb lehet a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy az egészségtelen életmód. Emellett az is fontos, hogy egy partner sokszor segít észrevenni a korai tüneteket, és ösztönözheti az orvosi vizsgálatokat.