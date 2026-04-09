Ufók figyelték az atomteszteket? Sokkoló fotók kerültek nyilvánosságra

A VASCO projekt keretében a kutatók a Palomar Obszervatórium 1949 és 1957 közötti archívumát vették górcső alá. Az alapos vizsgálat során olyan rejtélyes fényvillanások nyomait azonosították, amelyek csupán egyetlen expozíción tűntek fel, majd azonnal el is illantak. Tekintve, hogy az emberiség első műholdját, a Szputnyikot csak 1957 októberében bocsátották fel, kizárható, hogy ezeket a jelenségeket földi űreszközök okozták volna - írja az IFL Science ismeretterjesztő cikke.

Rejtélyes fényvillanások: két fotólemez, amelyeken olyan objektumok láthatók, amelyek eltűntek a megfigyelések között.

Fotó: Solano et al., arXiv 2023

Mit tudunk eddig? A rejtélyes fényvillanások tudományos háttere

A szakemberek több mint hét évnyi megfigyelési anyagot elemeztek, és több alkalommal is előfordult, hogy egyetlen felvételen egyszerre több villanás is látszott. Különös módon ezek a pontszerű fényforrások ritkábban jelentkeztek, amikor az adott égboltterület épp a Föld árnyékába került. Ez a megfigyelés arra utal, hogy nem technikai hibákról, hanem a napfényt visszaverő valódi objektumokról lehet szó. Az archív csillagászati felvételek mélyreható elemzése pedig egyértelművé tette:

a látottak nem azonosíthatók aszteroidákkal, lencsehibákkal vagy bármilyen más ismert égi eseménnyel.

A nukleáris tesztek és a titokzatos fények kapcsolata

A vizsgálat talán legmeglepőbb eredménye a fényjelenségek és a katonai kísérletek közötti lehetséges összefüggés. A statisztikai adatok szerint a villanások 45 százalékkal gyakrabban fordultak elő a nukleáris tesztek idején, mint bármikor máskor. Ez a felismerés természetesen mind tudományos, mind laikus körökben rögtön élénk vitát váltott ki.

Felmerült a lehetőség, hogy a légköri robbantások vagy egy ismeretlen fizikai folyamatot generáltak, vagy esetleg külső megfigyelők figyelmét irányították a bolygónkra.

Megmagyarázhatatlan égi jelenségek a műholdak kora előtt

Noha a magyarázatok keresésekor a különféle UFO-elméletek hamar szárnyra kaptak, a kutatók többsége továbbra is a higgadt tudományos elemzés híve. Egyes szakértők szerint a képeken az atomrobbanások által kiváltott extrém légköri reakciók nyomai látszódhatnak. Más vélemények szerint a korabeli technológia tökéletlenségei vagy egyszerű meteorológiai ballonok vezethették félre az észlelőket.