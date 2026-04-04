Világrekord: 23 ellenséges tankot lőtt ki egy nap alatt két amerikai harci gép

A hidegháború idején az amerikai stratégák a Varsói Szerződés tömeghadseregeinek óriás páncélosfölényére számítottak, amelyet a professzionális nyugati hadseregek minőségi fölénnyel hárítottak volna el. Ennek megfelelően a NATO-ban nagy hangsúlyt kapott a szárazföldi erők légi támogatása, és az, hogy irányított rakétákkal, messziről tizedelhessék meg a szovjet tankhadosztályokat. A Fairchild Republic terve 1971-ben nyerte meg az amerikai légierő pályázatát a szárazföldi harcokat támogató repülőgépre, amelynek épp az volt az első számú feladata, hogy megritkítsa majd a támadó keleti páncélosok sorait.

Az A-10 csúnya, de hihetetlen erős repülőgép. Akkor képes repülni, ha ellőtték az egyik szárnya felét, az egyik vezérsíkját és egyik hajtóművét

A nyertes terv alapján született meg az A-10 Thunderbolt II, amelynek a nem hivatalos beceneve a Varacskos disznó lett (Warthog). A gépet nem gyorsnak tervezték (a maximális sebessége csak 650 kilométer per óra), hanem erősnek és jól manőverezőnek. Nemcsak titánpáncélzatot kapott, hanem rengeteg fegyvert hordozhat.

A General Electric gyártmányú gépágyú több mint 10 méter hosszú, jóval nagyobb, mint egy kisebb autó

Ezt a gépet a világ legerősebb gépágyújával is felszerelték, amelynek az az elsütéséhez egy 70 lóerős, külön erre a célra beépített motor szükséges.

Az alábbi összeállítás a félelmetes és nagyon pontos fegyver hatását mutatja be.

Az óriási gépágyúnak hét csöve van, gyengített urániumot tartalmazó lőszert lő ki, és olyan nagy a visszarúgó ereje, hogy mint egy fék az autón, lassítja a repülőgépet, amikor lőnek vele.

Az Öböl-háború sztárrepülője

Egy Varacskos disznó szemből, repülés közben

Bár a Warthogot a hidegháborúra tervezték, az első harci bevetése egészen későn, az 1991-es Öböl-háborúban történt. Ekkor derült fény arra, hogy a gép megkerülhetetlen, ha a közvetlen földi támogatásról van szó. A gyalogos katonák nagyra értékelték az Apache-helikoptereket is, de amikor arra volt szükség, hogy az irakiak fejvesztve meneküljenek – mint később a tálib fegyveresek vagy az Iszlám Állam terroristái -, akkor a Varacskos disznókat hívták.

Egy megsemmisített iraki T-55 típusú harckocsi

A típus az iraki háborúban több mint 900 tankot, 2 ezer páncélozott járművet, és 1.200 löveget semmisített meg.

A szárazföldi támadás második napja a pilóta szemével

Cikkünkben az egyik A-10 pilóta, John Marks hadnagy visszaemlékezését idézzük.