Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
nato

Világrekord: 23 ellenséges tankot lőtt ki egy nap alatt két amerikai harci gép

2026. április 04. 13:17
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Öböl-háború 100 órás szárazföldi szakasza alatt összeomlott a 300 ezer fős iraki haderő Kuvaitban és Bászrától délre. A győzelemben fontos szerepet játszottak az A-10 Thunderbolt csatarepülőgépek. A Varacskos disznó becenevű repülők 900 tankot és több mint 2.000 páncélozott járművet pusztítottak el a háborúban. A rekordot 1991. február 25-én érték el, amikor két ilyen gép 23 iraki harckocsit semmisített meg 24 óra alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
natoamerikaiiszlám államvarsói szerződéswarthogfairchild republicháborúrakéta

A hidegháború idején az amerikai stratégák a Varsói Szerződés tömeghadseregeinek óriás páncélosfölényére számítottak, amelyet a professzionális nyugati hadseregek minőségi fölénnyel hárítottak volna el. Ennek megfelelően a NATO-ban nagy hangsúlyt kapott a szárazföldi erők légi támogatása, és az, hogy irányított rakétákkal, messziről tizedelhessék meg a szovjet tankhadosztályokat. A Fairchild Republic terve 1971-ben nyerte meg az amerikai légierő pályázatát a szárazföldi harcokat támogató repülőgépre, amelynek épp az volt az első számú feladata, hogy megritkítsa majd a támadó keleti páncélosok sorait.

Az A-10 csúnya, de hihetetlen erős repülőgép. Akkor képes repülni, ha ellőtték az egyik szárnya felét, az egyik vezérsíkját és egyik hajtóművét 
Fotó: Wikipedia

A nyertes terv alapján született meg az A-10 Thunderbolt II, amelynek a nem hivatalos beceneve a Varacskos disznó lett (Warthog). A gépet nem gyorsnak tervezték (a maximális sebessége csak 650 kilométer per óra), hanem erősnek és jól manőverezőnek. Nemcsak titánpáncélzatot kapott, hanem rengeteg fegyvert hordozhat.

General Electric GAU-8/A displayed next to a Volkswagen Beetle for size comparison. (U.S. Air Force photo)
A General Electric gyártmányú gépágyú több mint 10 méter hosszú, jóval nagyobb, mint egy kisebb autó
Fotó: USAF

Ezt a gépet a világ legerősebb gépágyújával is felszerelték, amelynek az az elsütéséhez egy 70 lóerős, külön erre a célra beépített motor szükséges.

Az alábbi összeállítás a félelmetes és nagyon pontos fegyver hatását mutatja be.

Az óriási gépágyúnak hét csöve van, gyengített urániumot tartalmazó lőszert lő ki, és olyan nagy a visszarúgó ereje, hogy mint egy fék az autón, lassítja a repülőgépet, amikor lőnek vele.

Az Öböl-háború sztárrepülője

Egy Varacskos disznó szemből, repülés közben
Fotó: Popular Mechanics

Bár a Warthogot a hidegháborúra tervezték, az első harci bevetése egészen későn, az 1991-es Öböl-háborúban történt. Ekkor derült fény arra, hogy a gép megkerülhetetlen, ha a közvetlen földi támogatásról van szó. A gyalogos katonák nagyra értékelték az Apache-helikoptereket is, de amikor arra volt szükség, hogy az irakiak fejvesztve meneküljenek – mint később a tálib fegyveresek vagy az Iszlám Állam terroristái -, akkor a Varacskos disznókat hívták.

An Iraqi T-55 main battle tank burns after an attack by the 1st United Kingdom Armored Division during Operation Desert Storm.
Egy megsemmisített iraki T-55 típusú harckocsi
Fotó: Wikipedia

A típus az iraki háborúban több mint 900 tankot, 2 ezer páncélozott járművet, és 1.200 löveget semmisített meg.

A szárazföldi támadás második napja a pilóta szemével

Cikkünkben az egyik A-10 pilóta, John Marks hadnagy visszaemlékezését idézzük.

Marks hadnagyként repült az Öböl-háborúban
Fotó: John Marks / 442nd Fighter Wing 

Ezen a napon Eric Solomonson százados kísérőjeként repültem. Az ő hívójele Fish volt, az enyém Karl.

Az első felszállás után a szaúdi-kuvaiti-iraki határ háromszögébe irányítottak minket, ahonnan egy iraki tankoszlopot jelentettek. A felkelő nap derengésében értünk oda. A harckocsik forró motorjai jól látszottak a Maverick rakéták infrakeresőiben, a hajnali sivatagi hidegben.

Hattal könnyedén végeztünk. Utána a gépágyúkkal támadtunk, mire két tank felrobbant. Ilyenkor zsírkrétával egy K-betűt (kill) írtam a plexi belső oldalára, hogy tudjuk, hány tank égett.

A U.S. Air Force A/OA-10 Thunderbolt II from the 355th Fighter Squadron is surrounded by a cloud of gun smoke as it fires a 30mm GAU-8 Avenger Gatling gun over the Pacific Alaska Range Complex in Alaska on May 29, 2007. The seven-barrel Gatling gun can be fired at a rate of 3,900 rounds per minute. DoD photo by Airman 1st Class Jonathan Snyder, U.S. Air Force. (Released)
A gépágyúval tüzel egy A-10
Fotó: A1C JONATHAN SNYDER / USAF

Mindketten megfelelően begyakoroltuk a gépágyús lövészetet. Meredeken rácsaptunk a célra és közelről lőttünk. Ez az ágyú iszonyú erejű, és az egész gép remegett, amikor megnyomta a lőbillentyűt. A sorozat jellegzetes hangját, amit semmihez nem lehet hasonlítani, bent alig lehet hallani, mert a sisak tompítja a zajt. A fegyver tűzgyorsasága olyan hatalmas, és olyan nagy a lövedékek sebessége, hogy az első lövések már akkor becsapódnak, mielőtt befejeznéd a sorozatot.

Amikor elfogyott minden lőszerünk, egy előre tolt kuvaiti bázison szálltunk le tankolni, és rakétákat, illetve lőszert vételezni.

A második küldetés

Épp gratuláltunk egymásnak és önmagunknak, amikor jött a parancs, hogy azonnal szálljunk fel. Kuvaitváros közelébe rendeltek minket. 

Ma a Warthogok kívülről ugyanúgy néznek ki, mint régen, de a pilótafülke és a műszerek teljesen átalakultak. A navigáció, a célzás a gépágyúval, és a fegyverzet kezelése mind digitális alapú, és egyetlen rácsapásnál többféle fegyverrel több célpontot is meg lehet támadni. De akkor még ceruzával jelöltük a térképen, hova kell repülnünk és távcsővel kerestük az ellenséget a földön. Itt is így tettünk. 

Maverick rakétával tüzel egy A-10 csatagép
Fotó: Jim Haseltine /  

Az ég fekete volt a felrobbantott olajkutak füstjétől. Szerencsére a tengerészgyalogság egy előre tolt légi irányítója egy F-18-as gépből megjelölte nekünk az iraki tankokat, amelyek az előre nyomuló amerikai erőket várták. Rájuk zuhantunk. A Maverickekkel ismét hat tankot lőttünk ki, a gépágyúkkal megint kettőt. 

16 találatunk volt reggeli óta. 

Nem rossz, gondoltuk.

A harmadik küldetés

Alig landoltunk a Khalid király katonai repülőtéren Szaúd-Arábiában, a parancsnokság megkérdezte, vállalunk-e egy újabb felszállást. Ekkor már 8 óra éles bevetés volt mögöttünk, de igent mondtunk. 

Minden A-10 pilóta ezt tette volna. 

Amikor aznap harmadszor is feltöltötték a gépeinket, visszarepültünk Kuvaitba, ahol a tengerészgyalogság kemény ellenállásba ütközött. A kemény iraki ellenállás addig tartott, amíg oda nem értünk. Hét iraki harckocsi robbant fel a találataink nyomán. Amikor visszatértünk a bázisra, ismét azt tapasztalták a fegyverzeti technikusaink, hogy a maradék lőszereink és rakétáink száma nulla. Immár harmadszor is mindent elhasználtunk. 

Megsemmisült iraki tank a Halál országútján, a Kuvaitvárosból a határ felé vezető autópályán
Fotó: Wikipedia

Az aznapi 23 megerősített „földi győzelemből” 12-őt én értem el. Úgy becsültünk, hogy 10 másik harckocsinak súlyos vagy végzetes sérülést okoztunk, de ezt nem tudtuk megerősíteni, mert nem robbantak fel. 

An A-10 Thunderbolt II from the 23rd Fighter Group, Moody Air Force Base, Ga., peels away after being refueled from a KC-135 Stratotanker, assigned to the 340th Expeditionary Air Refueling Squadron, while flying over Afghanistan in support of Operation Enduring Freedom, Feb. 26, 2011. (U.S. Air Force photo/Master Sgt. William Greer)
Teljes fegyverzettel kezd zuhanásba egy A-10 gép Afganisztán felett
Fotó: Master Sgt. William Greer / USAF

Hogy hány iraki katona halt meg a támadásainkban, nem tudom. A sorkatonákat sajnáltuk, a Köztársasági Gárda tagjait viszont nem. De akkor is az volt a dolgunk, hogy eltakarítsuk az ellenséget a csapataink útjából. Támogatnunk kellett a saját erőinket, hogy a lehető legkisebb veszteség érje őket a sivatagban, mi pedig megtettük, amit kellett. 

  • A háborúban hat A-10 veszett oda. Két Warthog-pilóta meghalt. 

Az alábbi dokumentumfilm a pusztító gépről a 2001. szept. 11-i terrortámadások utáni háborúkban, Afganisztánban és Irakban készült. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!