Világrekord: 23 ellenséges tankot lőtt ki egy nap alatt két amerikai harci gép

A hidegháború idején az amerikai stratégák a Varsói Szerződés tömeghadseregeinek óriás páncélosfölényére számítottak, amelyet a professzionális nyugati hadseregek minőségi fölénnyel hárítottak volna el. Ennek megfelelően a NATO-ban nagy hangsúlyt kapott a szárazföldi erők légi támogatása, és az, hogy irányított rakétákkal, messziről tizedelhessék meg a szovjet tankhadosztályokat. A Fairchild Republic terve 1971-ben nyerte meg az amerikai légierő pályázatát a szárazföldi harcokat támogató repülőgépre, amelynek épp az volt az első számú feladata, hogy megritkítsa majd a támadó keleti páncélosok sorait.
A nyertes terv alapján született meg az A-10 Thunderbolt II, amelynek a nem hivatalos beceneve a Varacskos disznó lett (Warthog). A gépet nem gyorsnak tervezték (a maximális sebessége csak 650 kilométer per óra), hanem erősnek és jól manőverezőnek. Nemcsak titánpáncélzatot kapott, hanem rengeteg fegyvert hordozhat.
Ezt a gépet a világ legerősebb gépágyújával is felszerelték, amelynek az az elsütéséhez egy 70 lóerős, külön erre a célra beépített motor szükséges.
Az alábbi összeállítás a félelmetes és nagyon pontos fegyver hatását mutatja be.
Az óriási gépágyúnak hét csöve van, gyengített urániumot tartalmazó lőszert lő ki, és olyan nagy a visszarúgó ereje, hogy mint egy fék az autón, lassítja a repülőgépet, amikor lőnek vele.
Az Öböl-háború sztárrepülője
Bár a Warthogot a hidegháborúra tervezték, az első harci bevetése egészen későn, az 1991-es Öböl-háborúban történt. Ekkor derült fény arra, hogy a gép megkerülhetetlen, ha a közvetlen földi támogatásról van szó. A gyalogos katonák nagyra értékelték az Apache-helikoptereket is, de amikor arra volt szükség, hogy az irakiak fejvesztve meneküljenek – mint később a tálib fegyveresek vagy az Iszlám Állam terroristái -, akkor a Varacskos disznókat hívták.
A típus az iraki háborúban több mint 900 tankot, 2 ezer páncélozott járművet, és 1.200 löveget semmisített meg.
A szárazföldi támadás második napja a pilóta szemével
Cikkünkben az egyik A-10 pilóta, John Marks hadnagy visszaemlékezését idézzük.
Ezen a napon Eric Solomonson százados kísérőjeként repültem. Az ő hívójele Fish volt, az enyém Karl.
Az első felszállás után a szaúdi-kuvaiti-iraki határ háromszögébe irányítottak minket, ahonnan egy iraki tankoszlopot jelentettek. A felkelő nap derengésében értünk oda. A harckocsik forró motorjai jól látszottak a Maverick rakéták infrakeresőiben, a hajnali sivatagi hidegben.
Hattal könnyedén végeztünk. Utána a gépágyúkkal támadtunk, mire két tank felrobbant. Ilyenkor zsírkrétával egy K-betűt (kill) írtam a plexi belső oldalára, hogy tudjuk, hány tank égett.
Mindketten megfelelően begyakoroltuk a gépágyús lövészetet. Meredeken rácsaptunk a célra és közelről lőttünk. Ez az ágyú iszonyú erejű, és az egész gép remegett, amikor megnyomta a lőbillentyűt. A sorozat jellegzetes hangját, amit semmihez nem lehet hasonlítani, bent alig lehet hallani, mert a sisak tompítja a zajt. A fegyver tűzgyorsasága olyan hatalmas, és olyan nagy a lövedékek sebessége, hogy az első lövések már akkor becsapódnak, mielőtt befejeznéd a sorozatot.
Amikor elfogyott minden lőszerünk, egy előre tolt kuvaiti bázison szálltunk le tankolni, és rakétákat, illetve lőszert vételezni.
A második küldetés
Épp gratuláltunk egymásnak és önmagunknak, amikor jött a parancs, hogy azonnal szálljunk fel. Kuvaitváros közelébe rendeltek minket.
Ma a Warthogok kívülről ugyanúgy néznek ki, mint régen, de a pilótafülke és a műszerek teljesen átalakultak. A navigáció, a célzás a gépágyúval, és a fegyverzet kezelése mind digitális alapú, és egyetlen rácsapásnál többféle fegyverrel több célpontot is meg lehet támadni. De akkor még ceruzával jelöltük a térképen, hova kell repülnünk és távcsővel kerestük az ellenséget a földön. Itt is így tettünk.
Az ég fekete volt a felrobbantott olajkutak füstjétől. Szerencsére a tengerészgyalogság egy előre tolt légi irányítója egy F-18-as gépből megjelölte nekünk az iraki tankokat, amelyek az előre nyomuló amerikai erőket várták. Rájuk zuhantunk. A Maverickekkel ismét hat tankot lőttünk ki, a gépágyúkkal megint kettőt.
16 találatunk volt reggeli óta.
Nem rossz, gondoltuk.
A harmadik küldetés
Alig landoltunk a Khalid király katonai repülőtéren Szaúd-Arábiában, a parancsnokság megkérdezte, vállalunk-e egy újabb felszállást. Ekkor már 8 óra éles bevetés volt mögöttünk, de igent mondtunk.
Minden A-10 pilóta ezt tette volna.
Amikor aznap harmadszor is feltöltötték a gépeinket, visszarepültünk Kuvaitba, ahol a tengerészgyalogság kemény ellenállásba ütközött. A kemény iraki ellenállás addig tartott, amíg oda nem értünk. Hét iraki harckocsi robbant fel a találataink nyomán. Amikor visszatértünk a bázisra, ismét azt tapasztalták a fegyverzeti technikusaink, hogy a maradék lőszereink és rakétáink száma nulla. Immár harmadszor is mindent elhasználtunk.
Az aznapi 23 megerősített „földi győzelemből” 12-őt én értem el. Úgy becsültünk, hogy 10 másik harckocsinak súlyos vagy végzetes sérülést okoztunk, de ezt nem tudtuk megerősíteni, mert nem robbantak fel.
Hogy hány iraki katona halt meg a támadásainkban, nem tudom. A sorkatonákat sajnáltuk, a Köztársasági Gárda tagjait viszont nem. De akkor is az volt a dolgunk, hogy eltakarítsuk az ellenséget a csapataink útjából. Támogatnunk kellett a saját erőinket, hogy a lehető legkisebb veszteség érje őket a sivatagban, mi pedig megtettük, amit kellett.
- A háborúban hat A-10 veszett oda. Két Warthog-pilóta meghalt.
