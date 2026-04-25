Megvan, hol lapulnak a Föld legdrágább fémjei

Az Adelaide University (Ausztrália) munkatársainak legújabb kutatása szerint a több milliárd éve zajlott földtani folyamatok feltárása jelentheti a kulcsot a modern technológiában és a tiszta energiára való átállásban nélkülözhetetlen ritkaföldfémek feltárásához. A Science Advances szakfolyóiratban publikált eredmények erős kapcsolatot mutatnak az ősi szubdukciós zónák, a ritkaföldfémek, illetve az ezen értékes fémeket rejtő karbonatit-lerakódások között. A szubdukciós zónák a földkéreg tektonikus lemezeinek ütközési vonalai, ahol az egyik lemez a másik alá hajlik és a mélybe bukik.

A modern elektronikus eszközökhöz és akkumulátorokhoz elengedhetetlen ritkaföldfémek ott rejtőznek a föld mélyén, csak tudnunk kellene, hol találjuk őket

Fotó: WANG CHUN LYG / Imaginechina

Ritkaföldfémek nélkül elképzelhetetlen lenne a mai technológia jelentős hányada, beleértve például az elektromos autókat, a szélerőműveket, az okostelefonokat és a védelmi rendszereket.

Ugyanakkor jelentős globális kihívást jelent a gazdaságosan kitermelhető ritkaföldfém-lelőhelyek azonosítása.

Hol vannak a ritkaföldfémek?

Az Adelaide University Fizikai, Kémiai és Földtudományi Tanszékének professzora, Carl Spandler vezetésével a kutatócsoport modern lemeztektonikai modellezés segítségével az elmúlt kétmilliárd évre visszamenőleg rekonstruálta a Föld egyes geológiai történéseit. Azonosították a földköpeny azon régióit, amelyekre termékenyítően hatottak a szubdukciós folyamatok. Ezeken a területeken az alábukó kéreg anyaga belevegyült a köpeny olvadt kőzettömegébe. Az Adelaide kutatói megállapították, hogy a karbonatitok 67%-a és a ritkaföldfém-lerakódások 72%-a ilyen szubdukció által dúsított köpenyrégiók fölött található. Az 1.8 milliárd évnél régebben keletkezett lerakódások esetében ez az arány még magasabb, 92%-os.

Spandler professzor úgy véli, ez megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az ősi szubdukciós zónák alapvető szerepet játszanak a ritkaföldfém-lerakódások létrejöttéhez szükséges körülmények megteremtésében.

„Kutatásunk arra mutat, hogy ezeknek a kulcsfontosságú ásványlerakódásoknak az alkotóelemei sok millió, sőt, akár több milliárd évvel ezelőtt kerültek a helyükre – fejtette ki Spandler. – Ha kiderítjük, hogy hol zajlottak ezek az ősi folyamatok, jelentősen le tudjuk szűkíteni a felkutatásra érdemes helyek halmazát.”