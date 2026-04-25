Megvan, hol lapulnak a Föld legdrágább fémjei

Az Adelaide University (Ausztrália) munkatársainak legújabb kutatása szerint a több milliárd éve zajlott földtani folyamatok feltárása jelentheti a kulcsot a modern technológiában és a tiszta energiára való átállásban nélkülözhetetlen ritkaföldfémek feltárásához. A Science Advances szakfolyóiratban publikált eredmények erős kapcsolatot mutatnak az ősi szubdukciós zónák, a ritkaföldfémek, illetve az ezen értékes fémeket rejtő karbonatit-lerakódások között. A szubdukciós zónák a földkéreg tektonikus lemezeinek ütközési vonalai, ahol az egyik lemez a másik alá hajlik és a mélybe bukik.
Ritkaföldfémek nélkül elképzelhetetlen lenne a mai technológia jelentős hányada, beleértve például az elektromos autókat, a szélerőműveket, az okostelefonokat és a védelmi rendszereket.
Ugyanakkor jelentős globális kihívást jelent a gazdaságosan kitermelhető ritkaföldfém-lelőhelyek azonosítása.
Hol vannak a ritkaföldfémek?
Az Adelaide University Fizikai, Kémiai és Földtudományi Tanszékének professzora, Carl Spandler vezetésével a kutatócsoport modern lemeztektonikai modellezés segítségével az elmúlt kétmilliárd évre visszamenőleg rekonstruálta a Föld egyes geológiai történéseit. Azonosították a földköpeny azon régióit, amelyekre termékenyítően hatottak a szubdukciós folyamatok. Ezeken a területeken az alábukó kéreg anyaga belevegyült a köpeny olvadt kőzettömegébe. Az Adelaide kutatói megállapították, hogy a karbonatitok 67%-a és a ritkaföldfém-lerakódások 72%-a ilyen szubdukció által dúsított köpenyrégiók fölött található. Az 1.8 milliárd évnél régebben keletkezett lerakódások esetében ez az arány még magasabb, 92%-os.
Spandler professzor úgy véli, ez megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az ősi szubdukciós zónák alapvető szerepet játszanak a ritkaföldfém-lerakódások létrejöttéhez szükséges körülmények megteremtésében.
„Kutatásunk arra mutat, hogy ezeknek a kulcsfontosságú ásványlerakódásoknak az alkotóelemei sok millió, sőt, akár több milliárd évvel ezelőtt kerültek a helyükre – fejtette ki Spandler. – Ha kiderítjük, hogy hol zajlottak ezek az ősi folyamatok, jelentősen le tudjuk szűkíteni a felkutatásra érdemes helyek halmazát.”
A jelen eredmények megkérdőjelezik azokat a korábbi elméleteket, amelyek a köpenyfeláramlásokkal – a köpenyből oszlopokban feltörő forró anyaggal – hozták összefüggésbe a ritkaföldfém-lerakódásokat. Az Adelaide kutatói ehelyett egy kétlépcsős folyamatot valószínűsítenek, melyben első lépésként a kéreg szubdukciója megtermékenyíti a köpenyt ezekkel az értékes anyagokkal, majd utóbb – néha jóval, akár több százmillió vagy milliárd évvel később – egy második lépésben valamilyen különálló esemény indítja el az olvadást és a magmaképződést.
„Ez az időbeli eltolódás az eredményeink legmeglepőbb vetülete– nyilatkozta a professzor. –
Ez ugyanis azt mutatja, hogy a földköpeny hihetetlenül hosszú időn át képes megőrizni ezeket a feldúsított területeket, mielőtt az ásványi lerakódások képződésének kedvező körülmények előállnának.”
A kutatócsoport kijelölte a Föld térképén ezeket a területeket, és azt találták, hogy mai kontinentális kéregnek nagyjából a 35%-át teszik ki. Azokon a helyeken, ahol több szubdukciós esemény is történt, különösen nagy mennyiségben rakódtak le a ritkaföldfémek.
A Föld evolúcióját is jobban megérthetjük
Andrew Merdith, a tanulmány társszerzője szerint munkájuk fontos útmutatást ad a jövőbeni kutatófeltárások helyének meghatározásához. „A kutatófeltárásokat végző vállalatok és a kormányok célirányos és hatékony módon végezhetik munkájukat, ha ezekre az ősi tektonikus zónákra összpontosítanak – emelte ki Merdith. – Ez különösen lényeges annak tükrében, hogy a globális ipar ritkaföldfémek iránti igénye töretlenül növekszik.”
- Az eredmények a Föld geológiai evolúciójába is jobb bepillantást engednek azáltal, hogy nyomon követik a kontinensek alakulását az évmilliárdok során, és rávilágítanak arra, miként formálják a földmélyi folyamatok a felszínről elérhető bányakincseket.
- A forrásfeltáráson túl pedig hasznos a cikk annak megértése szempontjából is, hogyan tárolódik nagyléptékű geológiai időskálán a szén és a víz a Föld köpenyében, ami segít magyarázni a múltbéli éghajlati és vulkanikus eseményeket.