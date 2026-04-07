Gigavagyon a hullámsírban: 6000 milliárd forintot rejt a tenger mélye

A San José hajóroncs 2015-ös felfedezése óta az archeológiai világ figyelmének középpontjában áll. A nagyjából 600 méteres mélységben nyugvó lelet komoly jogi vitát robbantott ki Kolumbia és Spanyolország között. A kutatók számára azonban az igazi értéket az a rengeteg információ jelenti, amelyet távirányítású járművek (ROV) segítségével gyűjtöttek össze a sötét mélységben – írja a Popular Mechanics.

A San José hajóroncs és a milliárdokat érő elsüllyedt kincs

Ezt a leletet a szakértők gyakran csak a „hajóroncsok Szent Gráljaként” emlegetik. A megnevezés nem túlzás: a becslések szerint a rakomány értéke mai áron eléri a 17 milliárd dollárt.

Az elsüllyedt kincs mintegy 200 tonnányi aranyat, ezüstöt és csiszolatlan drágakövet foglal magában.

A vagyon jelentős része azokból az adókból származik, amelyeket az amerikai kontinensen gyűjtöttek össze tíz év alatt. A spanyolok ezekkel a kézzel vert érmékkel próbálták a kincset Európába juttatni.

A világ legértékesebb elsüllyedt hajóroncsa: mi történt pontosan?

A hajó egy 18 egységből álló flotta tagjaként indult útnak Cartagenából 1708. június 8-án. A cél Spanyolország volt, de a spanyol örökösödési háború miatt az utazás tragikus fordulatot vett. Öt brit hadihajó támadt rájuk, és a heves ágyútűzben a 45 méter hosszú hajó puskaporraktára felrobbant. A robbanás pillanatok alatt a mélybe rántotta a hajót a teljes rakományával együtt.

A San José elvesztése pótolhatatlan veszteség volt, hiszen ez a jármű birtokolta a királyi kincsek szállításának kizárólagos jogát Dél-Amerika és az Ibériai-félsziget között. A kutatók szerint nincs még egy hajó, amely minden jellemzőjében ennyire pontosan illene a megtalált roncshoz.

Új felfedezések a spanyol galleon körül

Egy 2025-ben az Antiquity folyóiratban közzétett tanulmány minden eddiginél tisztább képet ad a tengerfenéken szétszóródott leletekről. A nagy felbontású fotók segítségével a kutatók azonosították a szabálytalan alakú, kézzel vert érméket, amelyeket spanyolul macuquinának neveznek. Ezek a darabok átlagosan 27 grammot nyomnak. Az érmék egyik oldalán a jeruzsálemi kereszt, valamint egy várat és oroszlánokat ábrázoló pajzs látható, míg a másikon Herkules oszlopai emelkednek a tenger hullámai fölé.