Miért nem tűnnek el soha a sebhelyek?

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sebhelyek az emberi test egyik legérdekesebb és egyben legrejtélyesebb jelenségei közé tartoznak. Minden egyes sebhely egy történetet mesél el – legyen szó gyermekkori kalandokról, műtétekről vagy balesetekről. De vajon elgondolkodtál már azon, miért nem tűnnek el soha teljesen ezek a bőrön hagyott nyomok?
sebhelybőrgyógyulás

A válasz a bőr gyógyulási folyamatában rejlik. Amikor a bőr megsérül, a szervezet azonnal akcióba lép, hogy megvédje magát a fertőzésektől és helyreállítsa a sérült területet. Azonban ez a gyógyulási folyamat inkább a gyorsaságra összpontosít, mint a tökéletességre. Következésképpen a sebhelyszövet jelentősen különbözik az eredeti, egészséges bőrtől, és ez a különbség egész életünkön át megmarad.

25-year-old Chinese man Liu Yong, who lost one kidney in an operation, shows his scar caused by the operation in Yueyang city, central Chinas Hunan province, 24 September 2012.
Műtéti sebhely
Fotó: ZHANG YI HN / Imaginechina

A kollagén rejtélye: miért más a sebhely szövet?

Dr. Corey Maas arcplasztikai sebész és bőrgyógyász szerint a sebhelyek tartósságának kulcsa a kollagénrostok elrendeződésében keresendő. Az egészséges bőrben a kollagénrostok véletlenszerű, kosárfonásszerű mintázatban helyezkednek el, ami rugalmasságot és erőt biztosít a bőrnek. Ezzel szemben a sérülés utáni gyógyulás során a kollagén rostok párhuzamosan, egy irányban rendeződnek el. 

Ez a párhuzamos elrendeződés teszi a sebhelyet láthatóvá és tapinthatóvá. Ráadásul a sebhelyszövetből hiányoznak a szőrtüszők, a verejtékmirigyek és más fontos bőrstruktúrák. A test nem képes „újraprogramozni" a sérült területet, hogy az eredeti, bonyolult szövetszerkezetet visszaállítsa. A gyógyulási folyamat egyszerűen nem rendelkezik ezzel a képességgel.

A tudomány küzdelme a tökéletes gyógyulásért

A kutatók évtizedek óta próbálják megfejteni, hogyan lehetne elérni a tökéletes, nyom nélküli bőrgyógyulást. Érdekes módon a magzati bőr képes hegmentes gyógyulásra, ami arra utal, hogy genetikailag rendelkezünk ezzel a képességgel. Ennek ellenére a születés után ez a képesség elvész, és a sebhely képződése válik a szervezet alapértelmezett válaszává.

A modern orvostudomány számos módszert kínál a sebhelyek megjelenésének csökkentésére, beleértve a lézerkezeléseket, szilikonos tapaszokat és speciális krémeket. Ugyanakkor a teljes eltüntetés még mindig a tudományos-fantasztikum birodalmába tartozik. A kutatók reménykednek, hogy a regeneratív medicina és az őssejtterápia egyszer lehetővé teszi majd a tökéletes bőrgyógyulást, de ez a jövő zenéje. 

A sebhelyek elfogadása

Végül fontos megemlíteni, hogy a sebhelyek nem csupán esztétikai problémák. Ezek a nyomok az életünk eseményeinek térképét alkotják a bőrünkön. Minden egyes sebhely egy túlélt kaland, egy leküzdött kihívás vagy egy fontos életesemény emlékeztetője.

Dr. Corey Maas hangsúlyozza, hogy bár a sebhelyek kezelése lehetséges, a teljes elfogadás és az önszeretet legalább olyan fontos. A modern társadalomban egyre inkább elfogadjuk, hogy testünk egyedi jelei – beleértve a sebhelyeket is – az emberi tapasztalat természetes részei.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!