Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek”

Fontos felfedezést tettek a sörről; sokaknak nem fog tetszeni

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A sör kapcsán időről időre felbukkan a kérdés, hogy lehet-e valójában egészséges. Egy friss kutatás most újra felvetette ezt az ötletet, ám a valóság összetett – és kevésbé megnyugtató.
Egy tanulmány szerint a sör jelentős mennyiségű B6-vitamint tartalmazhat, ami fontos szerepet játszik az idegrendszer működésében. Ez elsőre jól hangzik, de a szakértők szerint az ilyen állítások könnyen félrevezetők lehetnek, ha nem a teljes képet nézzük.

A tudományos hírek könnyen félrecsúsznak, ha apró részleteket kiragadva rosszul hangsúlyozunk - ez történhetett a sörrel is
Lehet „egészségügyi előnye” a sörnek?

A kutatás kimutatta, hogy egy adag sör a napi B6-vitamin szükségletünknek körülbelül 13–16 százalékát fedezheti. Ez önmagában nem elhanyagolható, de messze nem kiemelkedő. Ráadásul a legtöbb ember eleve elegendő B6-vitaminhoz jut az étrendjéből, például burgonyából, hüvelyesekből, gabonákból vagy húsfélékből. A tanulmány nem vizsgálta, hogy a sör fogyasztása ténylegesen javítaná-e az agyműködést vagy a hangulatot, így az ilyen következtetések nem támaszthatóak alá.

Miért problémásak ezek az értelmezések?

A kutatás egyik gyenge pontja, hogy könnyen túlértékelhető eredményeket kommunikál. Bár a B6-vitamin szerepet játszik például a szerotonin és dopamin termelésében, ebből nem következik, hogy a sör „agyserkentő” hatású lenne. Ráadásul a vizsgált adagok esetenként akár egy literes mennyiséget is jelentettek, ami rendszeres fogyasztás mellett már egyértelműen szembemegy az egészségügyi ajánlásokkal. Az ilyen keretezés azt a benyomást keltheti, hogy a sör egészségesebb, mint valójában.

Mit mond a tudomány az alkoholról összességében?

A World Health Organization álláspontja szerint nincs biztonságos alkoholfogyasztási szint. A rendszeres alkoholfogyasztás összefüggésbe hozható májbetegségekkel, daganatos megbetegedésekkel és mentális problémákkal is. Bár egyes korábbi elképzelések – például a vörösbor „szívvédő” hatása – sokáig népszerűek voltak, ma már egyre több kutatás kérdőjelezi meg ezeket. A megfigyeléses vizsgálatok gyakran nem tudják kiszűrni az olyan tényezőket, mint az életmód vagy a társadalmi helyzet, így könnyen félrevezető következtetések születhetnek.

Mi a tanulság a sör és az egészség kapcsolatáról?

A kutatás hátterében álló Bournemouth University szakértői szerint a legnagyobb probléma az, amikor egy-egy kisebb tápanyagtartalmat kiragadva egészségügyi előnyként állítanak be egy alapvetően kockázatos terméket. A sör valóban tartalmaz vitaminokat és egyéb hasznos vegyületeket, de ezek mennyisége csekély, és könnyen pótolható más, biztonságosabb forrásokból. Az összes bizonyítékot figyelembe véve a lehetséges előnyök eltörpülnek a kockázatok mellett. 

  • A szakértők szerint ezért érdemes óvatosan kezelni az ilyen híreket, és nem összekeverni a marketinget a valódi egészségügyi hatásokkal - írja a Science Alert.

 

