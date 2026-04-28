A szélerőművek sötét titka, amiről eddig senki sem beszélt

Az Északi-tengerben hihetetlenül gyors ütemben terjednek a tengeri szélerőművek, a következő évtizedekben pedig tovább növelnék kapacitásukat. Egy friss kutatás azonban arra figyelmeztet, hogy ezek a létesítmények nemcsak a felszínen, hanem a víz alatt is komoly változásokat idéznek elő, amivel számolni kell.

Mire lehetnek hatással a szélerőművek?

A tengeri szélerőművek nem csupán a levegő mozgását befolyásolják, hanem a vízét is. A hatalmas szerkezetek akadályként működnek, amelyek lelassítják az áramlatokat, de megváltoztatják a vízrétegek áramlásának az irányát is. Ez a hatás nem csak közvetlenül a turbinák körül érvényesül. A kutatók szerint a változások a nagy kiterjedésű tengeri területeken is kimutathatóak, hiszen a tengervíz mozgásainak finom egyensúlya könnyen felborulhat. Ez az Északi-tenger egyes részein különösen is megfigyelhető, például a Német-öböl térségében.

Milyen hatása van a változó áramlatoknak a tenger mélyén?

A tengerfenéken található üledékek folyamatos mozgásban vannak: a hullámzás és az áramlatok felkavarják őket, elszállítódnak, majd újra leülepednek. A szélerőművek által megváltoztatott áramlási viszonyok a korábban fennálló egyensúlyt felborítják. A kutatók becslése szerint évente akár 1,5 millió tonna iszap is áthalmozódhat a tengerbe telepített szélerőművek miatt. Ez nemcsak egyszerű hordalék: jelentős része szerves anyagot tartalmaz, amely a tengeri élőlények maradványaiból származik.

Hogyan kapcsolódik ez a klímaváltozáshoz?

A tengerfenék fontos szénraktárként működik. Az üledékben található szerves anyag akár évszázadokig is elraktározódhat, így hozzájárul a szén-dioxid légkörből történő kivonásához.

Ha azonban az üledék mozgásba lendül, ez a szén újra felszabadulhat, visszajuthat a körforgásba és így újra megnövekedhet a légköri szén-dioxid szintje.

Ez hosszú távon az óceánok klímaszabályozó szerepét csökkentheti, és hatással lehet az ökoszisztémák működésére is.

Mit jelent ez a jövő szélerőművei szempontjából?

A kutatók szerint az eredmények nem azt jelentik, hogy le kellene állítani a szélerőművek építését, hanem azt, hogy jobban meg kell érteni telepítésük hatásait. A modellek azt mutatják, hogy a következő évtizedekben ezek a változások tovább erősödhetnek. Ez különösen fontos a Watt-tenger sérülékeny part menti területeinek esetében, ahol az üledék utánpótlása létfontosságú, hogy ellensúlyozni tudja a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedést. A jövőben ezért kulcsfontosságú lehet, hogy a szélerőművek telepítését úgy tervezzék meg, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja meg a tengeri rendszerek működését - írja a SciTech Daily.