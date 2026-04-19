Küklopszok voltunk! Sokkoló állítás az ősünkről

Egy nemzetközi kutatás szerint minden kétoldali szimmetriájú állat – így az ember is – egy több mint 600 millió évvel ezelőtt élt, féregszerű őstől származik. Ez az élőlény már rendelkezett fényérzékelő sejtekkel, de ezek egészen máshol és más funkcióval működtek, mint a mai szemünk.

A szem a fejünk tetejéről nem tűnt el teljesen – tobozmiriggyé alakult, amely ma is szerepet játszik biológiai óránk alakulásában

Kétféle „szem” is létezett az ősi állatokban?

A University of Sussex és a Lund University kutatói 36 különböző ma is élő állatcsoportot vizsgáltak – ezzel le is fedve a kétoldali szimmetriájú állatok zömét –, és egy meglepően egységes mintázatot találtak.

A fényérzékelő sejtek mindenhol két helyen jelentek meg: egyrészt a test két oldalán, párosan, másrészt középen, az agy fölött.

A páros rendszer a mozgás irányításában segített – ez tette lehetővé, hogy az állat reagáljon a környezetére és navigáljon. A középső fényérzékelő rendszer viszont egészen más feladatot látott el: érzékelte a nappalok és az éjszakák váltakozását, illetve azt, hogy mi van fent és lent. Ez a kettős rendszer a mai napig megfigyelhető különböző állatokban.

Miért tűntek el egyes szemek?

A kutatók szerint az evolúció egyik legfurcsább fordulata akkor történt, amikor ez az ősi állat életmódot váltott. Egy időre beásta magát a tengerfenékbe, és mozgás helyett az áramló víz szűrésével kezdett táplálkozni. Ebben a környezetben a páros, irányítást segítő szemek feleslegessé váltak. Mivel működtetésük energiaigényes volt, egyszerűen eltűntek. A középső fényérzékelő rendszer azonban megmaradt, mert továbbra is szükség volt a környezeti viszonyok érzékelésére. Így alakulhatott ki egyetlen központi „szem”, amely a fej tetején helyezkedett el.

Hogyan alakult ki a mai szemünk?

A kutatók ábrája jól mutatja, milyen korán és mennyire gyorsan változott a fényérzékelő „szemek” vándorlása az evolúció során

A történet itt válik igazán izgalmassá. Néhány millió évvel később ezek az élőlények visszatértek az aktív mozgáshoz. Ez újra szükségessé tette a pontos irányítást és a térbeli tájékozódást. A kutatók szerint a középső szem ekkor kezdett átalakulni: két oldalon kis „szemgödrök” jelentek meg, amelyek idővel leváltak a központi struktúráról, és a fej két oldalára vándoroltak. Ezekből fejlődtek ki a mai páros szemek. Ez a folyamat a becslések szerint 600-540 millió éve zajlott le – vagyis evolúciós léptékben viszonylag gyorsan.