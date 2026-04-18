Átírhatja a történelmet a sötét mélytengeri titok

A tudósok régóta vizsgálják, hogyan mozog a szén a bolygónk különböző rétegei között, de eddig elsősorban a vulkanikusan aktív területekre koncentráltak. Most azonban egy eddig szinte figyelmen kívül hagyott geológiai környezet került a középpontba, amely alapjaiban változtathatja meg a képet arról, hol alakulhatnak ki a globális éghajlatra is hatást gyakoroló, úgynevezett szénelnyelő területek.
Hol találták meg ezt az új szénelnyelőt?
A Woods Hole Oceanographic Institution kutatói az Atlanti-óceán mélyén, a Brazíliától mintegy 500 kilométerre fekvő Szent Péter és Szent Pál-szigetek közelében gyűjtöttek kőzetmintákat. Ezek a minták egy óceáni transzform vetőből származtak – olyan területről, amelyet korábban alig vizsgáltak a szén mozgása szempontjából, és amely alapjaiban változtathatja meg a képet.
Miért maradtak „láthatatlan” szénelnyelő területek ilyen sokáig?
A transzform vetők a kőzetlemezek oldalirányú elmozdulásának zónái, amelyek globálisan mintegy 48 ezer kilométer hosszan húzódnak. A kutatók figyelme eddig inkább a látványosabb, vulkanikusan aktív területekre – például a távolodó lemezszegélyekhez köthető óceánközépi hátságokra és a közeledő kőzetlemezek alábukási zónáira – irányult. Mivel ezekhez képest a transzform vetőkben alacsony a vulkáni aktivitás, sokáig „unalmasnak” tartották őket. Ez a feltételezés azonban most megdőlt: kiderült, hogy éppen ezek a „csendes” zónák rejthetnek kulcsfontosságú folyamatokat.
Hogyan válik a kőzet szénelnyelővé a tenger mélyén?
A folyamat a földköpeny anyagából származó peridotit nevű kőzettel kezdődik. Amikor ez a kőzet részben megolvad, szén-dioxid szabadul fel belőle. Ez a CO₂ hidrotermális folyadékokkal keveredik, majd a vetők mentén felfelé áramlik, és reakcióba lép a környező kőzetekkel. Az úgynevezett ásványosodás során a gáz szilárd formában, például magnezitben kötődik meg. Így a szén hosszú időre „bezáródik” a földkéregbe, azaz kivonódik a légkör–óceán rendszerből. A kutatók szerint a transzform vetők különleges körülményeket teremtenek: az alacsony kőzetolvadási arány, a CO₂-ban gazdag olvadékok és a megfelelő kőzettípusok együttese segíti ezt a folyamatot.
Miért fontos ez a felfedezés a klíma szempontjából?
A szénkörforgás a földtörténet során az egyik meghatározó tényezőnek számított a Föld éghajlatának természetes ingadozásaiban. Miközben a köpeny természetes geológiai szén-dioxid-kibocsátása körülbelül 0,26 gigatonna, az emberiség évente mintegy 36 gigatonna szén-dioxidot bocsát ki a becslések szerint. Az emberiség reménye, hogy a szénkörforgás valamely szakasza kompenzálni tudja ezt a hatást. A most azonosított szénelnyelő azt jelzi, hogy a természetes szénkörforgás eddig alulbecsült elemeket is tartalmazhat.
Miért véletlenül találták meg?
A felfedezés külön érdekessége, hogy a kutatók eredetileg nem ezt keresték. Egy 2017-es expedíció során alacsony hőmérsékletű hidrotermális aktivitás nyomait próbálták megtalálni, de nem jártak sikerrel. Ehelyett viszont olyan karbonátosodott köpenykőzeteket találtak, amelyek létezését már több mint egy évtizede feltételezték, de korábban nem sikerült azonosítani.
Ez a „véletlen” találat most egy teljesen új irányt nyitott a kutatásban. A szénelnyelőként működő óceáni törésvonalak felfedezése arra utal, hogy a Föld mélye sokkal aktívabban vesz részt a klíma alakításában, mint eddig gondoltuk.
- És az is kiderült: néha a legfontosabb felfedezések ott születnek, ahol korábban senki sem kereste őket - írja a SciTech Daily.