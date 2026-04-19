Egyetlen pofonegyszerű dolog kell a szőlőnek, de eddig szinte mindenki rosszul csinálta

A Penn State kutatói olyan ültetvényeket vizsgáltak, ahol füvet ültettek a szőlősorok közé, illetve olyanokat, ahol a tőkék környékét hagyományosan növénymentesen tartották. A fű ültetésének célja eredetileg a gyomok visszaszorítása és a vegyszerek csökkentése volt, de kiderült, hogy a talajra és a szőlőtermesztés egészére gyakorolt hatása is ennél jóval összetettebb.

A szőlősorok alján ültetett takarónövények a hagyományos szemlélet szerint radikális elképzelésnek tűnhet, de ez a gyakorlat jelentős előnyökkel járhat a szőlőtermesztésben.

Fotó: Pennsylvania Állami Egyetem

Milyen mélyre hat a szőlőtermesztés módszere?

A kutatás során a talaj mikrobiológiai összetételét nemcsak a felszínen, hanem egészen három láb, vagyis közel egy méter mélységig vizsgálták. A kutatók 401 mintát elemeztek különböző mélységekből két egymást követő növekedési szezonban. Az eredmények meglepőek voltak: bár a fű gyökerei jellemzően csak 15–30 centiméter mélyre hatolnak, a talaj mikroorganizmusainak összetétele ennél sokkal mélyebben is megváltozott. A baktériumok és gombák közössége még egy méteres mélységben is reagált a felszíni növényzetre.

Mi történik a talaj mélyebb rétegeiben?

A kutatók szerint a talaj nem különálló rétegekből áll, hanem egy egymással szorosan összefüggő rendszer. Ha a felszínen változik a víz, a tápanyagok vagy a szerves anyagok eloszlása, az hatással van a mélyebb rétegekben élő mikroorganizmusokra is. A vizsgálatok során azt figyelték meg, hogy a felszíni növényzet jelenléte „láncreakciót” indít el: a talaj felső részében bekövetkező változások lefelé terjednek, és átalakítják a teljes talaj életét. Ez azt jelenti, hogy a szőlőtermesztés során végzett felszíni beavatkozások nemcsak a gyökérzónáig terjednek, hanem jóval nagyobb hatókörűek, mint korábban gondolták.

Versenyeznek vagy alkalmazkodnak a növények?

A hagyományos gyakorlat szerint a szőlőtőkék környékét növénymentesen tartják, hogy ne legyen verseny a vízért és a tápanyagokért. Az új eredmények azonban azt mutatják, hogy a szőlő és a fű akár jól meg is férhet egymás mellett. Ennek oka, hogy

a szőlő gyökerei jóval mélyebbre, akár egy méternél is mélyebbre nyúlnak, míg a fű a felső rétegekben marad. Így a két növény eltérő talajszinteket használ, és nem zavarják egymást. Sőt, a kutatók szerint a szőlő alkalmazkodhat is ehhez a helyzethez, és mélyebb gyökérzetet fejleszthet, ahol stabilabb a víz- és tápanyagellátás.

Az eredmények arra utalnak, hogy a szőlőtermesztésben alkalmazott egyszerű módszerek is komplex, mélyreható változásokat indíthatnak el. Ez különösen fontos lehet a fenntartható gazdálkodás szempontjából, hiszen a talaj állapota hosszú távon meghatározza a termés minőségét és ellenálló képességét is - írja a Phys.org.