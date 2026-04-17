Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

A szakértők sokáig úgy hitték, hogy ez a népszerű édesítőszer felszívódás és átalakulás nélkül, ártalmatlanul halad át a szervezetünkön. Az újabb vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a szukralóz emésztése és lebomlása során egy kifejezetten sejtkárosító anyag jön létre – írja a SciTech Daily.

A szukralóz egy olyan vegyületet tartalmaz, amely károsíthatja a DNS-t

A szukralóz rejtett veszélye: a DNS-károsító melléktermék

A kutatók figyelmének középpontjába a szukralóz-6-acetát nevű anyag került. Ez a vegyület nem csupán az emésztés során termelődik a testünkben, hanem a gyártás melléktermékeként már a boltok polcain sorakozó, kész termékekben is megbújik. Sőt, bizonyos árucikkekben az aránya akár a 0,67 százalékot is elérheti.

A laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen bebizonyították, hogy a szukralóz-6-acetát genotoxikus, ami azt jelenti, hogy képes közvetlenül károsítani a DNS-t.

A kísérletek során az emberi sejtekben DNS-száltöréseket idézett elő, ez a fajta roncsolódás pedig jelentősen megnövelheti a rákos megbetegedésekhez vezető mutációk kockázatát.

A szukralóz káros hatásai a határértékeken túl

Szukralózzal nap mint nap találkozhatunk a diétás üdítőkben, a cukormentes desszertekben, vagy éppen a felkapott fehérjeszeletekben. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság egy rendkívül szigorú, személyenként mindössze 0,15 mikrogrammos napi felső határt szabott meg a genotoxikus anyagok bevitelére.

A legfrissebb eredmények szerint azonban már egyetlen ilyen cukorpótlóval ízesített ital elfogyasztásával is könnyedén átléphetjük ezt a kritikus biztonsági küszöböt.

Ráadásul ebben az értékben még nincs is benne az a tetemes mennyiség, amit a testünk maga állít elő a belső feldolgozási folyamatok során.

A bélflóra és az emésztőrendszer károsodása

Az új adatok szerint a szóban forgó vegyület a gyomor- és bélrendszert sem kíméli. A tesztek során a vegyszer látványosan gyengítette a bélfal védőrétegét, előidézve az orvosi körökben gyakran „szivárgó bél” szindrómaként emlegetett állapotot. Mivel a káros anyag megbontja a bélsejteket szorosan összetartó mikroszkopikus struktúrákat, a bélflóra érzékeny környezete is megváltozik, a bélfal pedig túlzottan áteresztővé válik.

Ennek egyenes következménye, hogy olyan nemkívánatos anyagok és méreganyagok is bejuthatnak a véráramba, amelyeknek normál esetben ártalmatlanul kellene távozniuk a szervezetből.

Megzavart enzimek és sejtműködés

Amikor a szukralóz-6-acetát bejut a sejtekbe, jelentősen megnöveli a gyulladásos folyamatokkal és az oxidatív stresszel összefüggő gének aktivitását. Mindemellett az anyag blokkol bizonyos létfontosságú enzimeket – mint például a CYP1A2 és CYP2C19 nevű fehérjéket –, amelyek a gyógyszerek és más kémiai vegyületek megfelelő lebontásáért felelnek. Ha bebizonyosodik, hogy ez a gátló folyamat az emberi szervezetben is pontosan így megy végbe, az komolyan ronthatja bizonyos létfontosságú gyógyszerek felszívódását és gyógyító hatékonyságát.