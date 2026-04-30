A konyhai fiók rejtheti a szuperbaktériumok legnagyobb ellenségét

Kínai kutatók egy olyan természetes összetevőt vizsgáltak, amelyet már régóta fogyasztunk: a fahéjsavat. Ez az anyag nem pusztítja el a szuperbaktériumokat, hanem egy sokkal rafináltabb módon lép fel ellenük – megakadályozza, hogy átadják egymásnak az antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességet.

A szuperbaktériumokat ugyan nem pusztítja el a fahéjsav, mégis segíthet az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelemben

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

Miért jelentenek ekkora veszélyt a szuperbaktériumok?

A szuperbaktériumok nemcsak azért problémásak, mert ellenállnak az antibiotikumoknak, hanem azért is, mert ezt a képességet gyorsan tovább tudják adni egymásnak.

Ez nem egyszerű mutáció kérdése: a baktériumok képesek genetikai információkat közvetlenül „megosztani”. Ezt az úgynevezett plazmidátadással teszik, amikor apró DNS-darabokat adnak át egymásnak.

Ezek a továbbított plazmidok olyan géneket hordozhatnak, mint az mcr-1 vagy a blaNDM-1, amelyek súlyos fertőzésekkel szembeni ellenállást biztosítanak. Így akár teljesen különböző baktériumfajok is gyorsan „megtanulhatják”, hogyan védekezzenek a gyógyszerek ellen.

Mit tud a fahéjsav, amit más nem?

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a fahéjsav nem a baktériumok elpusztításával hat. Ehelyett megzavarja azt a folyamatot, amely során a baktériumok átadják egymásnak a rezisztenciagéneket. Laboratóriumi és állatkísérletekben is kimutatták, hogy az anyag jelentősen csökkenti a plazmidok átadásának gyakoriságát, ráadásul dózisfüggő módon. Ez azért fontos, mert így nem alakul ki olyan nyomás, mint az antibiotikumok esetében, ami újabb ellenálló törzsek megjelenéséhez vezetne.

Hogyan működik ez a folyamat a baktériumok szintjén?

A fahéjsav lényegében „energiamegvonással” akadályozza meg a génátadást. Megzavarja a baktériumok anyagcseréjének egyik kulcsfolyamatát, ami csökkenti az energiatermelést. Mivel a plazmidok átadása energiaigényes folyamat, az alacsonyabb energiaszint miatt a baktériumok egyszerűen nem tudják hatékonyan végrehajtani. Emellett az anyag gátolja azokat a géneket is, amelyek a baktériumok közötti kapcsolat kialakításához és a DNS átviteléhez szükségesek.

Miért lehet ez áttörés a jövőben?

A vizsgálatok során nem találtak jelentős mellékhatásokat: az egerek testsúlya nem változott, és a bélflóra egyensúlya is megmaradt. Ez különösen fontos, mert sok korábbi próbálkozás azért vallott kudarcot, mert túlzottan károsította a szervezetet. A szuperbaktériumok elleni harcban ezért egyre inkább az ilyen „finom beavatkozások” kerülnek előtérbe.