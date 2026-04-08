Imádja a tenger gyümölcseit? Veszélyben lehet a látása!

Az elmúlt években Kínában megmagyarázhatatlan módon megnőtt a POH-VAU nevű, ritka szembetegséggel küzdő páciensek száma. Az érintettek jellemzően rendkívül magas szemnyomástól és súlyos gyulladástól szenvednek. A kutatók sokáig értetlenül álltak a jelenség előtt, mígnem egy vizsgálat rámutatott, hogy a háttérben egy tengeri vírus állhat.

A halakban és gerinctelenekben azonosított tengeri vírus elsősorban azokat veszélyezteti, akik rendszeresen hőkezeletlen tengeri élőlényeket fogyasztanak, vagy megfelelő óvintézkedések nélkül dolgozzák fel azokat

Hogyan terjedt át a tengeri vírus az emberekre?

A 2022 januárja és 2025 áprilisa között zajló kutatás keretében a szakemberek hetven beteget vizsgáltak meg. A szemműtétek során eltávolított szövetekben egy ismert vízi kórokozóhoz (CMNV) kísértetiesen hasonló vírusrészecskékre bukkantak. Ez a vírusfertőzés korábban kizárólag bizonyos tengeri állatokat, például garnélarákokat és halakat érintett. Az egészséges önkéntesekből álló kontrollcsoport tagjainál egyáltalán nem mutattak ki ilyen nyomokat. A későbbi laboratóriumi tesztek egyértelműen igazolták, hogy a rejtélyes betegséget valóban ez a kórokozó indítja el. Az egereken végzett kísérletek bizonyították a gyanút: a fertőzött rágcsálóknál ugyanolyan erős szemnyomás alakult ki, mint amit az emberi pácienseknél is tapasztaltak – írja a MedicalXpress.

A nyers tengeri étel komoly kockázatot jelenthet

Felmerül a kérdés: hogyan kerülhet egy halakat megbetegítő vírus az emberi szembe? A páciensekkel készített interjúk alapján hamar összeállt a kép.

Az érintettek közel háromnegyede kesztyű nélkül tisztított tengeri állatokat, vagy rendszeresen fogyasztott nyers tengeri ételt.

A szakemberek éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy a tenger gyümölcseinek puszta kézzel történő feldolgozása, valamint a hőkezeletlen fogások fogyasztása jelenti a legnagyobb veszélyt. Létfontosságú tudatosítanunk, hogy megjelent egy új vírus a nyers tengeri ételekben, amely az állatokról az emberre átterjedve már a mi egészségünket is közvetlenül fenyegeti.

Globális szembetegség is lehet belőle?

Bár a kutatást Kínában végezték, a probléma nagy valószínűséggel nem ismer országhatárokat. A tudósok egy átfogó, globális felmérést is készítettek a kórokozó elterjedtségéről. Az eredmények megdöbbentőek: a vírus világszerte jelen van a természetes vizekben. Ázsiától Afrikán és Európán át egészen az amerikai kontinensig, sőt, még az Antarktiszon is kimutatták; összesen 49 különböző állatfajban, köztük rákokban és puhatestűekben azonosították a jelenlétét. Ennek fényében ez a veszélyes szembetegség a jövőben a világ bármely pontján felütheti a fejét, ami ismét ráirányítja a figyelmet a biztonságos élelmiszer-feldolgozás fontosságára.