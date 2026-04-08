Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
tengeri étel

Imádja a tenger gyümölcseit? Veszélyben lehet a látása!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy eredetileg vízi állatokat megbetegítő kórokozó már az embereket is megfertőzi, ráadásul krónikus szemproblémákat okoz. Ez a tengeri vírus elsősorban azokat veszélyezteti, akik rendszeresen fogyasztanak hőkezeletlen tengeri élőlényeket, vagy megfelelő óvintézkedések nélkül dolgozzák fel azokat. A tudósoknak most először sikerült bizonyítaniuk, hogy egy ilyen típusú kórokozó közvetlenül is összefüggésbe hozható egy emberi megbetegedéssel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt években Kínában megmagyarázhatatlan módon megnőtt a POH-VAU nevű, ritka szembetegséggel küzdő páciensek száma. Az érintettek jellemzően rendkívül magas szemnyomástól és súlyos gyulladástól szenvednek. A kutatók sokáig értetlenül álltak a jelenség előtt, mígnem egy vizsgálat rámutatott, hogy a háttérben egy tengeri vírus állhat.

A halakban és gerinctelenekben azonosított tengeri vírus elsősorban azokat veszélyezteti, akik rendszeresen hőkezeletlen tengeri élőlényeket fogyasztanak, vagy megfelelő óvintézkedések nélkül dolgozzák fel azokat
A halakban és gerinctelenekben azonosított tengeri vírus elsősorban azokat veszélyezteti, akik rendszeresen hőkezeletlen tengeri élőlényeket fogyasztanak, vagy megfelelő óvintézkedések nélkül dolgozzák fel azokat
Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Hogyan terjedt át a tengeri vírus az emberekre?

A 2022 januárja és 2025 áprilisa között zajló kutatás keretében a szakemberek hetven beteget vizsgáltak meg. A szemműtétek során eltávolított szövetekben egy ismert vízi kórokozóhoz (CMNV) kísértetiesen hasonló vírusrészecskékre bukkantak. Ez a vírusfertőzés korábban kizárólag bizonyos tengeri állatokat, például garnélarákokat és halakat érintett. Az egészséges önkéntesekből álló kontrollcsoport tagjainál egyáltalán nem mutattak ki ilyen nyomokat. A későbbi laboratóriumi tesztek egyértelműen igazolták, hogy a rejtélyes betegséget valóban ez a kórokozó indítja el. Az egereken végzett kísérletek bizonyították a gyanút: a fertőzött rágcsálóknál ugyanolyan erős szemnyomás alakult ki, mint amit az emberi pácienseknél is tapasztaltak – írja a MedicalXpress.

A nyers tengeri étel komoly kockázatot jelenthet

Felmerül a kérdés: hogyan kerülhet egy halakat megbetegítő vírus az emberi szembe? A páciensekkel készített interjúk alapján hamar összeállt a kép. 

Az érintettek közel háromnegyede kesztyű nélkül tisztított tengeri állatokat, vagy rendszeresen fogyasztott nyers tengeri ételt.

A szakemberek éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy a tenger gyümölcseinek puszta kézzel történő feldolgozása, valamint a hőkezeletlen fogások fogyasztása jelenti a legnagyobb veszélyt. Létfontosságú tudatosítanunk, hogy megjelent egy új vírus a nyers tengeri ételekben, amely az állatokról az emberre átterjedve már a mi egészségünket is közvetlenül fenyegeti.

Globális szembetegség is lehet belőle?

Bár a kutatást Kínában végezték, a probléma nagy valószínűséggel nem ismer országhatárokat. A tudósok egy átfogó, globális felmérést is készítettek a kórokozó elterjedtségéről. Az eredmények megdöbbentőek: a vírus világszerte jelen van a természetes vizekben. Ázsiától Afrikán és Európán át egészen az amerikai kontinensig, sőt, még az Antarktiszon is kimutatták; összesen 49 különböző állatfajban, köztük rákokban és puhatestűekben azonosították a jelenlétét. Ennek fényében ez a veszélyes szembetegség a jövőben a világ bármely pontján felütheti a fejét, ami ismét ráirányítja a figyelmet a biztonságos élelmiszer-feldolgozás fontosságára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról