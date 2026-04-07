Sok minden téves, amit a tetanuszról tudni véltünk

A Clostridium tetani egy rendkívül erős neurotoxint, az úgynevezett tetanospaszmint termeli, amely az idegrendszerre hat. Ez a méreganyag blokkolja a gátló idegi jeleket, aminek következtében az izmok kontrollálatlanul összehúzódnak. A betegség jellegzetes tünete az állkapocsmerevség, amelyet angolul „lockjaw"-nak neveznek, illetve a teljes testre kiterjedő görcsök. Ennek eredményeként a kezeletlen tetanusz akár halálos kimenetelű is lehet, különösen a fejlődő országokban.

A tetanuszt nem a rozsda, hanem a rozsdás szögön lévő Clostridium tetani baktérium okozza

A rozsdás szög mítosza és a tetanusz

Köztudott, hogy a legtöbb ember a rozsdás szögbe lépéssel kapcsolja össze a tetanusz veszélyét. Ugyanakkor érdemes tisztázni egy gyakori tévhitet: nem maga a rozsda okozza a fertőzést. A rozsdás szög azért jelent fokozott kockázatot, mert a rozsda érdes felülete ideális életteret biztosít a Clostridium tetani spóráinak. Ráadásul egy rozsdás szög mély szúrt sebet ejt, amely pontosan azt az oxigénszegény környezetet hozza létre, amelyben a baktérium aktívvá válik és elkezdi termelni a halálos toxint.

De nem csupán a rozsdás szög jelent veszélyforrást. A tetanusz bármilyen szennyezett sérülésen keresztül bejuthat a szervezetbe, legyen szó kertészkedés közben szerzett karcolásról, állati harapásról vagy akár égési sérülésről. Következésképpen minden nyílt seb esetén érdemes odafigyelni a megfelelő sebellátásra és a védőoltás aktualitására. A statisztikák szerint évente világszerte körülbelül 35 000 ember hal meg tetanuszban, ami egyértelműen jelzi a betegség komolyságát.

A védelem pajzsa: megelőzés és oltás

Szerencsére a tetanusz az egyik leghatékonyabban megelőzhető fertőző betegség. A védőoltás, amelyet gyermekkorban több részletben adnak be, majd tízévente emlékeztető oltással frissítenek, rendkívül magas szintű védelmet nyújt. Magyarországon a tetanusz elleni oltás a kötelező védőoltási program része, ennek köszönhetően a megbetegedések száma drasztikusan csökkent az elmúlt évtizedekben. Ezért különösen fontos, hogy mindenki tartsa naprakészen az oltási könyvét.

Amennyiben sérülés történik, elengedhetetlen a seb alapos tisztítása és fertőtlenítése. Egyúttal szennyezett, mély sebek esetén orvosi ellátást kell kérni, különösen ha az utolsó emlékeztető oltás óta öt évnél több telt el. Az orvos ilyenkor dönthet emlékeztető oltás beadásáról, illetve súlyosabb esetben tetanusz immunglobulin alkalmazásáról. Összességében elmondható, hogy a megelőzés a leghatékonyabb fegyverünk a Clostridium tetani ellen, ezért soha ne becsüljük alá egyetlen sérülés jelentőségét sem.