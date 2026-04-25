Macron megint kinyitotta a száját – dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Azt hittük legyőztük, de most visszatért: újra terjed a halálos kór

A Titanic hátborzongató titka: hová tűntek a holttestek a roncsból?

Az 1912-es tengeri katasztrófában több mint 1500 ember vesztette életét, a kutatók mégsem találtak emberi maradványokat a roncsban. A Titanic alapos vizsgálata során James Cameron filmrendező is ugyanezt tapasztalta. E különös jelenségre az óceáni mélység és a tudomány ad egyszerű, tényszerű magyarázatot.
A Titanic 1985-ös felfedezése óta számos expedíció kutatta a tengerfenéken nyugvó hajót. A szakemberek gyakran láttak egymás mellé rendeződött cipőket, de emberi csontok sosem kerültek elő. Az áldozatok többségének halálát a fagyos vízben fellépő kihűlés okozta. Sokan viseltek mentőmellényt, ami a haláluk után is a víz felszínén tartotta őket. Az óceáni viharok és az áramlatok végül messzire sodorták a holttesteket a baleset helyszínétől.

This handout image taken during the historical 1986 dive, courtesy of WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution) and released February 15, 2023 shows the Titanic bow. In July 1986, nine months after the discovery, a team from WHOI returned to the wreck site, this time using three-person research submersible Alvin and the newly developed remotely operated vehicle Jason Jr. The trip marked the first time that humans laid eyes on the vessel since its ill-fated voyage in 1912.
Több mint 1500 ember vesztette életét a Titanic tragédiájában
A Titanic belsejében rekedtek sorsa

A hajó süllyedésekor sokan a belső terekben rekedtek. Az ott maradt holttestek a tengeri dögevők táplálékává váltak. A halak és más apró lények viszonylag rövid idő alatt eltüntették a lágy szöveteket. Ennek ellenére felmerül a kérdés: miért nem maradtak meg legalább a csontok?. Más, sokkal régebbi hajóroncsoknál ugyanis a kutatók gyakran találnak emberi maradványokat.

Miért nincsenek a Titanic belsejében emberi maradványok?

A válasz a hatalmas mélységben keresendő. A hajó ugyanis mintegy 914 méter mélyen nyugszik a tengerfenéken. Ezen a szinten a tengervíz kalcium-karbonát tartalma rendkívül alacsony. 

Mivel a csontok főként ebből az anyagból állnak, a víz kémiai hatására egyszerűen feloldódtak, miután a tengeri élőlények lerágták róluk a húst. 

Rejthet még titkokat a roncs?

Egyes szakértők szerint a hajó elzárt részein más lehet a helyzet. Például a gépház lezárt tereibe nem jutott be a friss, oxigéndús víz. Emiatt ott a dögevők sem tudtak életben maradni, így elméletileg megmaradhattak konzerválódott testek. A tudósok többsége viszont úgy véli, hogy több mint száz évvel a tragédia után már nincs esély felismerhető maradványokat találni a roncs feltáratlan részein.

 

