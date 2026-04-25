A Titanic hátborzongató titka: hová tűntek a holttestek a roncsból?

A Titanic 1985-ös felfedezése óta számos expedíció kutatta a tengerfenéken nyugvó hajót. A szakemberek gyakran láttak egymás mellé rendeződött cipőket, de emberi csontok sosem kerültek elő. Az áldozatok többségének halálát a fagyos vízben fellépő kihűlés okozta. Sokan viseltek mentőmellényt, ami a haláluk után is a víz felszínén tartotta őket. Az óceáni viharok és az áramlatok végül messzire sodorták a holttesteket a baleset helyszínétől.

Több mint 1500 ember vesztette életét a Titanic tragédiájában

A Titanic belsejében rekedtek sorsa

A hajó süllyedésekor sokan a belső terekben rekedtek. Az ott maradt holttestek a tengeri dögevők táplálékává váltak. A halak és más apró lények viszonylag rövid idő alatt eltüntették a lágy szöveteket. Ennek ellenére felmerül a kérdés: miért nem maradtak meg legalább a csontok?. Más, sokkal régebbi hajóroncsoknál ugyanis a kutatók gyakran találnak emberi maradványokat.

Miért nincsenek a Titanic belsejében emberi maradványok?

A válasz a hatalmas mélységben keresendő. A hajó ugyanis mintegy 914 méter mélyen nyugszik a tengerfenéken. Ezen a szinten a tengervíz kalcium-karbonát tartalma rendkívül alacsony.

Mivel a csontok főként ebből az anyagból állnak, a víz kémiai hatására egyszerűen feloldódtak, miután a tengeri élőlények lerágták róluk a húst.

Rejthet még titkokat a roncs?

Egyes szakértők szerint a hajó elzárt részein más lehet a helyzet. Például a gépház lezárt tereibe nem jutott be a friss, oxigéndús víz. Emiatt ott a dögevők sem tudtak életben maradni, így elméletileg megmaradhattak konzerválódott testek. A tudósok többsége viszont úgy véli, hogy több mint száz évvel a tragédia után már nincs esély felismerhető maradványokat találni a roncs feltáratlan részein.