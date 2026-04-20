Napjainkban a szervátültetésre váró betegek száma drámaian meghaladja a rendelkezésre álló donorok számát. Világszerte több millió ember áll a transzplantációs várólista végtelen sorában, miközben reménykedik abban, hogy időben megkapja az életmentő szervet. Az Egyesült Államokban például naponta körülbelül 17 ember hal meg, mert nem jut számára megfelelő donorszerv. Ez a súlyos helyzet arra ösztönzi a tudósokat, hogy alternatív megoldásokat keressenek.
A transzplantáció területén dolgozó kutatók évtizedek óta keresik a választ erre a problémára. Különböző megközelítések merültek fel, a mesterséges szervektől kezdve a 3D-nyomtatott szövetekig. Mindazonáltal az egyik legígéretesebb megoldás meglepő forrásból érkezik: a sertések világából. A disznók anatómiai hasonlósága az emberekhez régóta ismert, és ez a tulajdonság alkalmassá teheti őket a transzplantációhoz. 

transzplantáció
A sertések jelenthetik a megoldást a transzplantációs várakozási listák lerövidítését
Fotó: Damien Grenon

A xenotranszplantáció áttörése: sertések az életmentők

A xenotranszplantáció, vagyis az állati szervek emberbe történő átültetése hosszú ideig a tudományos-fantasztikus irodalom területére tartozott. Azonban a genetikai módosítás fejlődésének köszönhetően ez a koncepció mára valósággá válik. A kutatók sikeresen módosították a sertések genetikai állományát úgy, hogy szerveik kompatibilisebbek legyenek az emberi immunrendszerrel. Ennek eredményeként a kilökődés kockázata jelentősen csökkent.

A legújabb kísérletek rendkívül biztató eredményeket mutatnak. Több beteg is kapott már genetikailag módosított sertés szívet vagy vesét, és ezek az átültetések hónapokig működtek. Következésképpen a tudósok egyre optimistábbak a technológia jövőjét illetően. A szervátültetés ezen új formája potenciálisan véget vethet annak a kegyetlen valóságnak, hogy betegek ezrei halnak meg évente, mert nem jutnak hozzá a szükséges szervekhez. 

A genetikai módosítás kulcsszerepe

A sertés szervek emberi felhasználásának legnagyobb akadálya az immunológiai reakció volt. Az emberi test ugyanis felismeri és megtámadja az idegen szöveteket. Emiatt a kutatók génszerkesztési technológiákat, például a CRISPR-t alkalmazták a disznók genetikai anyagának módosítására. Ezáltal eltávolították azokat a géneket, amelyek a kilökődési reakciót okozzák, és emberi géneket ültettek be a helyükre.

Ezen felül a tudósok olyan vírusokat is kiiktattak a sertések genomjából, amelyek potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberre. Ez a többrétegű megközelítés biztosítja, hogy a transzplantáció biztonságosabb legyen, mint valaha. A technológia folyamatos fejlődése révén a szakértők úgy vélik, hogy néhány éven belül rutinszerűvé válhatnak ezek a beavatkozások.

Véget ér a várakozás?

A sertés alapú szervátültetés széles körű elterjedése alapvetően megváltoztathatja az egészségügyi rendszert. Amennyiben a technológia bevált gyakorlattá válik, a várólista fogalma akár el is tűnhet. A betegek nem lennének többé kiszolgáltatva az emberi donorok hiányának, hiszen a genetikailag módosított állatok korlátlan szervforrást biztosíthatnának. 

Összességében elmondható, hogy a xenotranszplantáció területén elért eredmények reményt adnak milliók számára. Bár még számos kihívás áll a kutatók előtt, az eddigi sikerek azt mutatják, hogy a jövő közelebb van, mint gondolnánk. A sertések valóban az emberiség megmentőivé válhatnak a szervhiány elleni küzdelemben.

 

