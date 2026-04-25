Mindenkit érinthet: 500%-kal növeli a Parkinson-kór veszélyét ez a vegyszer

A szóban forgó vegyületet már több mint száz éve használják az iparban. A triklóretilén rendkívül hatékony fémek zsírtalanítására, de korábban alkalmazták ruhák tisztításához és kávé koffeinmentesítéséhez is. Bár az Egyesült Államokban a 70-es években érte el népszerűsége csúcsát, káros hatásai ma is velünk élnek. A vegyszer beszivárgott a természetbe, és mérgező örökséget hagyott hátra a környezetünkben – írja a Scitech Daily.

A triklóretilén nevű anyag akár 500 százalékkal is növelheti egy súlyos idegrendszeri betegség kockázatát

Hogyan károsítja az egészséget a triklóretilén?

A vegyület egészségügyi kockázatait már számos tanulmány bizonyította. Ez a rákkeltő ipari vegyszer felelős lehet a gyakoribb vetélésekért és a veleszületett szívhibákért is. A legfrissebb kutatások azonban egy újabb súlyos veszélyre hívják fel a figyelmet. A laboratóriumi tesztek szerint a szer bejut az agyba, és roncsolja a sejtek energiaközpontjait.

Ez a folyamat pont azokat az idegsejteket pusztítja el, amelyek hiánya a Parkinson-kórhoz vezet.

A tapasztalatok szerint azoknál, akik korábban érintkeztek az anyaggal, sokkal gyakrabban alakul ki a betegség.

Láthatatlan veszély a talajvíz mélyén

A szer egyik legnagyobb veszélye a könnyű terjedésében rejlik. Gyakran leszivárog a mélyebb rétegekbe, majd a talajvíz mozgásával óriási távolságokat tehet meg. Egy Long Island-i példa jól mutatja a helyzet súlyosságát: ott egy több mint hat kilométer hosszú szennyezett sáv alakult ki. Az anyag ráadásul gyorsan párolog.

A mérgező gázok a talajból felszállva bejuthatnak a lakásokba, iskolákba vagy irodaházakba. Így az emberek anélkül lélegezhetik be a mérget, hogy tudnának a közeli szennyezésről.

Nemcsak a gyári munkásokat fenyegeti

Korábban azt hitték, hogy a kockázat csak az ipari dolgozókat érinti. Egy új vizsgálat azonban egy olyan irodaházat vett górcső alá, amely egy korábbi vegytisztító mellett épült. A szennyezett víz az épület garázsa alatt folyt el. Az ott dolgozó ügyvédek körében az átlagosnál jóval többen lettek betegek: 5,1 százalékuknál diagnosztizáltak idegrendszeri problémákat. Ezenkívül majdnem minden ötödik munkatársnál megjelent valamilyen daganatos betegség is. Ez bizonyítja, hogy a veszély bárhol ott lehet a mindennapi környezetünkben.