Azt hittük legyőztük, de most visszatért: újra terjed a halálos kór

Sokan úgy gondolják, hogy ez a kór már a múlté, pedig a tuberkulózis a történelem során több mint egymilliárd embert ölt meg. A betegségért egy baktérium felelős, amely köhögéssel és tüsszentéssel, apró cseppek útján terjed a levegőben. Gyakori, hogy a fertőzés tünetmentes marad, az aktív betegeknél viszont kínzó köhögés és mellkasi fájdalom jelentkezik. Megfelelő antibiotikumos kezelés nélkül a betegség sajnos ma is halálos lehet.

Bár a modern orvostudomány sokat tett ellene, a tuberkulózis 2021 óta mégis folyamatosan terjed

A tuberkulózis visszaszorítása és a járvány újbóli felbukkanása

Az 1950-es években kifejlesztett antibiotikumok hatalmas áttörést hoztak: az Egyesült Államokban például a nyolcvanas évek végére 90 százalékkal esett vissza a halálozások száma. A gyors siker azonban hamis biztonságérzetet keltett. Az amerikai törvényhozás 1972-ben több megelőző program állami támogatását is leállította. Ez a döntés végül sebezhetővé tette az egészségügyet, és az adatok szerint 2021-től kezdve a megbetegedések száma ismét emelkedni kezdett.

A tuberkulózis globális visszatérése és a legfőbb okok

Az elmúlt években több aggasztó rekord is megdőlt. Az Egyesült Államokban 2021 és 2024 között folyamatosan nőtt a betegek száma. Kansas államban 2024-ben a modern kor egyik legsúlyosabb helyi kitörését regisztrálták. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban is, ahol az 1990-es évek óta nem láttak ilyen hirtelen emelkedést. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2025 novemberi adatai szerint a világon több megbetegedést jelentettek, mint korábban bármikor – írja az IFL Science.

Szakértők szerint a visszatérés egyik fő oka a koronavírus-világjárvány.

A pandémia annyira leterhelte az egészségügyet, hogy jóval kevesebb figyelem és pénz jutott más betegségekre. A terjedésnek a szegénység is kedvez: a zsúfolt lakások és a rossz táplálkozás segítik a baktérium szaporodását. Az életszínvonal romlása tehát egyenes út a fertőzés terjedéséhez.

Nemzetközi döntések és az újabb fertőzés veszélyei

A helyzetet a globális segélyeket érintő döntések is súlyosbítják, és több helyen jelentősen megvágták a nemzetközi egészségügyi támogatásokat. A pénzhiánynak drámai következményei lesznek. A következő tíz évben akár 2,5 millió gyermek is megfertőződhet, és 340 ezer kisgyermek halhat meg csak azért, mert nem jutnak segítséghez.