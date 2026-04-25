Azt hittük legyőztük, de most visszatért: újra terjed a halálos kór

Sokan úgy gondolják, hogy ez a kór már a múlté, pedig a tuberkulózis a történelem során több mint egymilliárd embert ölt meg. A betegségért egy baktérium felelős, amely köhögéssel és tüsszentéssel, apró cseppek útján terjed a levegőben. Gyakori, hogy a fertőzés tünetmentes marad, az aktív betegeknél viszont kínzó köhögés és mellkasi fájdalom jelentkezik. Megfelelő antibiotikumos kezelés nélkül a betegség sajnos ma is halálos lehet.
A tuberkulózis visszaszorítása és a járvány újbóli felbukkanása
Az 1950-es években kifejlesztett antibiotikumok hatalmas áttörést hoztak: az Egyesült Államokban például a nyolcvanas évek végére 90 százalékkal esett vissza a halálozások száma. A gyors siker azonban hamis biztonságérzetet keltett. Az amerikai törvényhozás 1972-ben több megelőző program állami támogatását is leállította. Ez a döntés végül sebezhetővé tette az egészségügyet, és az adatok szerint 2021-től kezdve a megbetegedések száma ismét emelkedni kezdett.
A tuberkulózis globális visszatérése és a legfőbb okok
Az elmúlt években több aggasztó rekord is megdőlt. Az Egyesült Államokban 2021 és 2024 között folyamatosan nőtt a betegek száma. Kansas államban 2024-ben a modern kor egyik legsúlyosabb helyi kitörését regisztrálták. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban is, ahol az 1990-es évek óta nem láttak ilyen hirtelen emelkedést. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2025 novemberi adatai szerint a világon több megbetegedést jelentettek, mint korábban bármikor – írja az IFL Science.
Szakértők szerint a visszatérés egyik fő oka a koronavírus-világjárvány.
A pandémia annyira leterhelte az egészségügyet, hogy jóval kevesebb figyelem és pénz jutott más betegségekre. A terjedésnek a szegénység is kedvez: a zsúfolt lakások és a rossz táplálkozás segítik a baktérium szaporodását. Az életszínvonal romlása tehát egyenes út a fertőzés terjedéséhez.
Nemzetközi döntések és az újabb fertőzés veszélyei
A helyzetet a globális segélyeket érintő döntések is súlyosbítják, és több helyen jelentősen megvágták a nemzetközi egészségügyi támogatásokat. A pénzhiánynak drámai következményei lesznek. A következő tíz évben akár 2,5 millió gyermek is megfertőződhet, és 340 ezer kisgyermek halhat meg csak azért, mert nem jutnak segítséghez.
Ha a nemzetközi pénzügyi alapok teljesen kimerülnének, a gyermekkori megbetegedések száma a 9 milliót is megközelíthetné. Bár a megszorítások az afrikai és ázsiai szegényebb országokat sújtják leginkább, tudnunk kell: a baktériumok nem ismernek határokat.
A világ ma minden eddiginél szorosabb egységet alkot. Ahogy a néhai Dr. Paul Farmer mondta: a globális egészségügyben nincsenek „ők”, csak „mi” vagyunk.