Alig ismerik, pedig a tüdőrák ellenszere lehet ez a gyümölcs

A tüdőrák világszerte a vezető halálok a daganatos betegségek között, amelynek legfőbb kockázati tényezője továbbra is a dohányzás. Éppen ezért a tudósok régóta keresik azokat a természetes vagy mesterséges vegyületeket, amelyek még a daganat kialakulása előtt képesek lehetnek megállítani a káros folyamatokat. Most egy Japánban őshonos, apró gyümölcs került a figyelem középpontjába.

Az apró japán Actinidia arguta gyümölcs a tüdőrák fejlődését több lépésben is akadályozza, de egyéb daganattípusok ellen is bíztató eredményeket mutatnak a kutatások az egerekben

Egy gyümölcs valóban megállíthatja a tüdőrák kialakulását?

Az Okayama Egyetem kutatói a sarunashi (Actinidia arguta), más néven mini kivi hatásait vizsgálták, és meglepő eredményre jutottak. Egereken végzett kísérletek során a gyümölcs levét adva jelentősen csökkent a tüdőben kialakuló daganatok száma, különösen azoknál az állatoknál, amelyeket dohányzással összefüggő rákkeltő anyagnak (NNK) tettek ki. A kutatás azt is kimutatta, hogy a gyümölcs egyik ismert összetevője, az izokvercetin önmagában is védő hatással bírhat. Ez arra utal, hogy a sarunashi nemcsak egyetlen hatóanyagnak köszönheti potenciális előnyeit, hanem több összetevő együttese játszhat szerepet a folyamatban.

Hogyan védi a sejteket a károsodástól?

A laboratóriumi vizsgálatok szerint a gyümölcslé képes csökkenteni azokat a DNS-t károsító hatásokat, amelyeket különböző rákkeltő vegyületek okoznak. Ez különösen fontos, hiszen a daganatok kialakulásának egyik kulcslépése a genetikai mutációk felhalmozódása.

Érdekes módon a védelem nem működött olyan sejtekben, amelyekből hiányoztak a DNS-javító enzimek. Ez arra utal, hogy a sarunashi nem egyszerűen „pajzsként” működik, hanem segítheti a sejtek saját helyreállító mechanizmusait.

Emellett a kutatók azt is megfigyelték, hogy a gyümölcs gátolja az Akt nevű fehérje működését, amely kulcsszerepet játszik a daganatok növekedésében.

Lehet szélesebb körű hatása is?

15-ből 7 egérben teljesen eltűntek a daganatos csomók a gyümölcslé hatására, de átlagosan is hatodára csökkent a csomók száma azon egerekhez képest, akik csak vizet kaptak

A kutatócsoport további kísérletekben a növény leveleiből és ágaiból készült teát is vizsgálta. Bár ez gyengébb hatást mutatott, mégis kimutatható volt az úgynevezett antimutagén aktivitás, vagyis a mutációk kialakulásának gátlása.

Egy másik modellben, amely a vastagbélrák korai jeleit vizsgálta, a sarunashi tea jelentősen csökkentette az úgynevezett aberráns kripták számát, amelyek a daganatképződés előfutárainak tekinthetők. A vizsgálati időszak alatt tényleges daganat nem alakult ki, az eredmények így arra utalnak, hogy a növény hatása nem korlátozódik kizárólag a tüdőrák megelőzésére.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, egyelőre állatkísérleteken alapulnak. Ahhoz, hogy kiderüljön, valóban alkalmazható-e embereknél is, további klinikai vizsgálatokra van szükség.