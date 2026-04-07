Egyre több és nagyobb tűzgömb tűnik fel – mekkora veszély fenyeget?

Az égbolton időről időre felvillanó tűzgömbök – azaz a légkörbe belépő meteorok látványos felizzásai – nem számítanak ritkaságnak. A mostani adatok azonban azt mutatják, hogy 2026 első hónapjaiban valami megváltozott: nem feltétlenül több esemény történt, hanem azok erősebbek és feltűnőbbek lettek.
Valóban emelkedőben a tűzgömbök száma?
Az American Meteor Society (AMS) adatai szerint 2026 első negyedévében összesen 2322 tűzgömböt jelentettek, ami ugyan rekord, de nem sokkal – 10 százalékos növekedésen belüli értékkel - haladja meg a korábbi éveket.
A különbség nem a darabszámban, hanem az események „erejében” mutatkozik meg. A nagyobb, sokak által észlelt jelenségek száma látványosan megnőtt:
- a legalább 50 szemtanú által látott események száma megduplázódott
- a 100+ beszámolóval rendelkező esetek száma szintén a kétszeresére nőtt
Ez arra utal, hogy több nagyobb méretű meteorit lépett be a légkörbe, nem csupán több ember figyelte az eget.
Mit mutatnak a konkrét megfigyelések?
A jelenség különösen 2026 márciusában erősödött fel. Egyes eseményeket több ezer ember is látott, és sok esetben hangrobbanást is jelentettek – ami arra utal, hogy a meteorok mélyebbre hatoltak a légkörben. Például:
- március 8-án Nyugat-Európa felett egy tűzgömböt több mint 3200 ember észlelt
- március 11-én Franciaország és Spanyolország feletti tűzgömb robbanása kezdte meg azokat a nagyobb intenzitású hangrobbanással járó eseményeket, amelyek márciusban egyre nagyobb intenzitással folytatódtak
- március 17-én egy Ohio felett belépő, nagyjából 7 tonnás objektum robbanása hangrobbanásokat okozott, és mintegy 250 tonna TNT robbanásának megfelelő energia szabadult fel
- március 21-én Texas felett egy meteoritdarab egy ház tetejét is áttörte
- március 23-án és 24-én Kaliforniában és Michigenben is robbanással járó esemény történt
Az ilyen események megerősítik, hogy nem pusztán optikai jelenségről van szó: valódi, nagyobb méretű égitestek érkeznek.
Mi okozhatja a növekedést?
A kutatók szerint több lehetséges magyarázat is szóba jöhet. Az egyik lehetőség, hogy a Föld jelenleg egy sűrűbb törmelékfelhőn halad át, amely több meteort juttat a légkörbe. A mérések szerint bizonyos égterületekről – például az úgynevezett Anthelion régióból – érkező objektumok száma megduplázódott. Egy másik tényező a technológia fejlődése lehet. Ma már sokan azonnal jelentik a látott jelenségeket online, sőt mesterséges intelligencia segítségével is könnyebben megtalálják, hova forduljanak. Ez növelheti a bejelentések számát, de nem magyarázza a hangrobbanások és a tényleges meteordarabok gyakoribb előfordulását.
Van ok az aggodalomra?
A szakértők szerint nincs közvetlen veszély. A legtöbb meteor kisméretű, és a légkörben elég, mielőtt elérné a felszínt. A mostani jelenség tudományos szempontból azonban mindenképp érdekes: azt jelzi, hogy a Föld környezetében keringő kisebb égitestek eloszlása időben változhat. A kutatók hangsúlyozzák, hogy további megfigyelésekre és pontosabb mérőhálózatokra van szükség, hogy megértsük, mi áll a háttérben.
Mit jelent mindez a jövőre nézve?
A mostani adatok arra utalnak, hogy a meteorokkal kapcsolatos aktivitás nem teljesen állandó, hanem időszakosan erősödhet. Ez nem feltétlenül jelent nagyobb kockázatot, de rávilágít arra, hogy mennyire fontos a pontos megfigyelés és az adatok gyűjtése. Minél jobban értjük ezeket a jelenségeket, annál pontosabban tudjuk megítélni a valódi veszélyeket. A jelenlegi helyzet tehát nem fenyegetés, hanem inkább egy ritka lehetőség arra, hogy közelebbről megismerjük a Naprendszerből érkező meteorok viselkedését - jelent meg az American Meteor Society oldalán.