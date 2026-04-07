J. D. Vance: Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok

Egyre több és nagyobb tűzgömb tűnik fel – mekkora veszély fenyeget?

36 perce
Olvasási idő: 7 perc
A kutatók szerint 2026 elején szokatlan jelenséget figyeltek meg az égbolton. Az adatok alapján az első negyedévben a meteorokhoz köthető látványos tűzgömbök száma és intenzitása jelentősen megnőtt.
Az égbolton időről időre felvillanó tűzgömbök – azaz a légkörbe belépő meteorok látványos felizzásai – nem számítanak ritkaságnak. A mostani adatok azonban azt mutatják, hogy 2026 első hónapjaiban valami megváltozott: nem feltétlenül több esemény történt, hanem azok erősebbek és feltűnőbbek lettek.

A 2026. év statisztikai adatai szerint a tűzgömbök intenzitása az év első negyedében jelentősen megemelkedett
A 2026. év statisztikai adatai szerint a tűzgömbök intenzitása az év első negyedében jelentősen megemelkedett
Kép: ChatGPT illusztráció

Valóban emelkedőben a tűzgömbök száma?

Az American Meteor Society (AMS) adatai szerint 2026 első negyedévében összesen 2322 tűzgömböt jelentettek, ami ugyan rekord, de nem sokkal – 10 százalékos növekedésen belüli értékkel - haladja meg a korábbi éveket. 

A különbség nem a darabszámban, hanem az események „erejében” mutatkozik meg. A nagyobb, sokak által észlelt jelenségek száma látványosan megnőtt:

  • a legalább 50 szemtanú által látott események száma megduplázódott
  • a 100+ beszámolóval rendelkező esetek száma szintén a kétszeresére nőtt

Ez arra utal, hogy több nagyobb méretű meteorit lépett be a légkörbe, nem csupán több ember figyelte az eget.

Mit mutatnak a konkrét megfigyelések?

A jelenség különösen 2026 márciusában erősödött fel. Egyes eseményeket több ezer ember is látott, és sok esetben hangrobbanást is jelentettek – ami arra utal, hogy a meteorok mélyebbre hatoltak a légkörben. Például:

  • március 8-án Nyugat-Európa felett egy tűzgömböt több mint 3200 ember észlelt
  • március 11-én Franciaország és Spanyolország feletti tűzgömb robbanása kezdte meg azokat a nagyobb intenzitású hangrobbanással járó eseményeket, amelyek márciusban egyre nagyobb intenzitással folytatódtak
  • március 17-én egy Ohio felett belépő, nagyjából 7 tonnás objektum robbanása hangrobbanásokat okozott, és mintegy 250 tonna TNT robbanásának megfelelő energia szabadult fel
  • március 21-én Texas felett egy meteoritdarab egy ház tetejét is áttörte
  • március 23-án és 24-én Kaliforniában és Michigenben is robbanással járó esemény történt

Az ilyen események megerősítik, hogy nem pusztán optikai jelenségről van szó: valódi, nagyobb méretű égitestek érkeznek.

Mi okozhatja a növekedést?

A 2021-es év is kiemelkedett, de 2026-i év első negyedéves adatai még ahhoz képest is jelentős intenzitást mutat a megfigyelt tűzgömböket illetően
A 2021-es év is kiemelkedett, de 2026-i év első negyedéves adatai még ahhoz képest is jelentős intenzitást mutat a megfigyelt tűzgömböket illetően

A kutatók szerint több lehetséges magyarázat is szóba jöhet. Az egyik lehetőség, hogy a Föld jelenleg egy sűrűbb törmelékfelhőn halad át, amely több meteort juttat a légkörbe. A mérések szerint bizonyos égterületekről – például az úgynevezett Anthelion régióból – érkező objektumok száma megduplázódott. Egy másik tényező a technológia fejlődése lehet. Ma már sokan azonnal jelentik a látott jelenségeket online, sőt mesterséges intelligencia segítségével is könnyebben megtalálják, hova forduljanak. Ez növelheti a bejelentések számát, de nem magyarázza a hangrobbanások és a tényleges meteordarabok gyakoribb előfordulását.

Van ok az aggodalomra?

A szakértők szerint nincs közvetlen veszély. A legtöbb meteor kisméretű, és a légkörben elég, mielőtt elérné a felszínt. A mostani jelenség tudományos szempontból azonban mindenképp érdekes: azt jelzi, hogy a Föld környezetében keringő kisebb égitestek eloszlása időben változhat. A kutatók hangsúlyozzák, hogy további megfigyelésekre és pontosabb mérőhálózatokra van szükség, hogy megértsük, mi áll a háttérben.

Mit jelent mindez a jövőre nézve?

A mostani adatok arra utalnak, hogy a meteorokkal kapcsolatos aktivitás nem teljesen állandó, hanem időszakosan erősödhet. Ez nem feltétlenül jelent nagyobb kockázatot, de rávilágít arra, hogy mennyire fontos a pontos megfigyelés és az adatok gyűjtése. Minél jobban értjük ezeket a jelenségeket, annál pontosabban tudjuk megítélni a valódi veszélyeket. A jelenlegi helyzet tehát nem fenyegetés, hanem inkább egy ritka lehetőség arra, hogy közelebbről megismerjük a Naprendszerből érkező meteorok viselkedését - jelent meg az American Meteor Society oldalán.

 

