Egyre több és nagyobb tűzgömb tűnik fel – mekkora veszély fenyeget?

Az égbolton időről időre felvillanó tűzgömbök – azaz a légkörbe belépő meteorok látványos felizzásai – nem számítanak ritkaságnak. A mostani adatok azonban azt mutatják, hogy 2026 első hónapjaiban valami megváltozott: nem feltétlenül több esemény történt, hanem azok erősebbek és feltűnőbbek lettek.

A 2026. év statisztikai adatai szerint a tűzgömbök intenzitása az év első negyedében jelentősen megemelkedett

Valóban emelkedőben a tűzgömbök száma?

Az American Meteor Society (AMS) adatai szerint 2026 első negyedévében összesen 2322 tűzgömböt jelentettek, ami ugyan rekord, de nem sokkal – 10 százalékos növekedésen belüli értékkel - haladja meg a korábbi éveket.

A különbség nem a darabszámban, hanem az események „erejében” mutatkozik meg. A nagyobb, sokak által észlelt jelenségek száma látványosan megnőtt: a legalább 50 szemtanú által látott események száma megduplázódott

a 100+ beszámolóval rendelkező esetek száma szintén a kétszeresére nőtt

Ez arra utal, hogy több nagyobb méretű meteorit lépett be a légkörbe, nem csupán több ember figyelte az eget.

Mit mutatnak a konkrét megfigyelések?

A jelenség különösen 2026 márciusában erősödött fel. Egyes eseményeket több ezer ember is látott, és sok esetben hangrobbanást is jelentettek – ami arra utal, hogy a meteorok mélyebbre hatoltak a légkörben. Például:

március 8-án Nyugat-Európa felett egy tűzgömböt több mint 3200 ember észlelt

Nyugat-Európa felett egy tűzgömböt több mint 3200 ember észlelt március 11-én Franciaország és Spanyolország feletti tűzgömb robbanása kezdte meg azokat a nagyobb intenzitású hangrobbanással járó eseményeket, amelyek márciusban egyre nagyobb intenzitással folytatódtak

Franciaország és Spanyolország feletti tűzgömb robbanása kezdte meg azokat a nagyobb intenzitású hangrobbanással járó eseményeket, amelyek márciusban egyre nagyobb intenzitással folytatódtak március 17-én egy Ohio felett belépő, nagyjából 7 tonnás objektum robbanása hangrobbanásokat okozott, és mintegy 250 tonna TNT robbanásának megfelelő energia szabadult fel

egy Ohio felett belépő, nagyjából 7 tonnás objektum robbanása hangrobbanásokat okozott, és mintegy 250 tonna TNT robbanásának megfelelő energia szabadult fel március 21-én Texas felett egy meteoritdarab egy ház tetejét is áttörte

Texas felett egy meteoritdarab egy ház tetejét is áttörte március 23-án és 24-én Kaliforniában és Michigenben is robbanással járó esemény történt

Az ilyen események megerősítik, hogy nem pusztán optikai jelenségről van szó: valódi, nagyobb méretű égitestek érkeznek.

Mi okozhatja a növekedést?

A 2021-es év is kiemelkedett, de 2026-i év első negyedéves adatai még ahhoz képest is jelentős intenzitást mutat a megfigyelt tűzgömböket illetően

A kutatók szerint több lehetséges magyarázat is szóba jöhet. Az egyik lehetőség, hogy a Föld jelenleg egy sűrűbb törmelékfelhőn halad át, amely több meteort juttat a légkörbe. A mérések szerint bizonyos égterületekről – például az úgynevezett Anthelion régióból – érkező objektumok száma megduplázódott. Egy másik tényező a technológia fejlődése lehet. Ma már sokan azonnal jelentik a látott jelenségeket online, sőt mesterséges intelligencia segítségével is könnyebben megtalálják, hova forduljanak. Ez növelheti a bejelentések számát, de nem magyarázza a hangrobbanások és a tényleges meteordarabok gyakoribb előfordulását.