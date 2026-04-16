Valami felrobbant a Nap mellett, most a szilánkjai bombázzák a Földet

A vizsgálatot Patrick M. Shober, a NASA kutatója vezette, aki munkatársaival több mint 235 ezer éjszakai felvételt vizsgált át. Ebből a hatalmas adathalmazból emelték ki azt a 282 eseményt, amely igazolja az új meteorraj létezését. Bár a szülő égitestet még nem találták meg, a tudósok megkezdték a darabjaira hullott aszteroida történetének feltárását – írja az IFL Science.

Egy új meteorraj jelenlétét igazolták

A Nap áldozata lett az új meteorraj forrása

Földünk minden évben áthalad az űrben keringő különféle por- és törmelékfelhőkön. Amikor ezek az apró szemcsék nagyjából 24 kilométer/másodperces sebességgel a légkörbe érnek, a súrlódástól felizzanak és látványos fénycsóvaként égnek el. Ezek a rajok általában üstökösökből származnak, mint amilyen az augusztusi Perseidák is, amelyet a Swift-Tuttle üstökös hagy maga után.

Azonban nemcsak üstökösök, hanem aszteroidák is létrehozhatnak hasonló jelenséget. Jó példa erre a decemberi Geminidák raja, amely a 3200 Phaethon nevű aszteroida törmeléke.

A most felfedezett 282 meteor szintén egy aszteroidához köthető, amely a kutatók szerint túl közel merészkedett a Naphoz.

A törmelékek útja a Naprendszerben

Patrick M. Shober szemléletes hasonlattal magyarázta meg a jelenséget. Szerinte a folyamat olyan, mintha ételfestéket cseppentenénk egy sebes patakba: a törmelékek eleinte sűrű felhőben mozognak együtt. Idővel azonban a bolygók gravitációs ereje úgy hat rájuk, mint a víz örvényei. Ez a vonzás fokozatosan széthúzza a szemcséket, amíg azok végül teljesen eloszlanak a Naprendszer háttérporában.

Végzetes árapályerők

Az aszteroidákról alapvetően kevés módon válhat le ilyen jellegű törmelék. Az egyik lehetséges ok a túl gyors forgás miatti szétesés, a másik pedig az úgynevezett árapályerő. Ez utóbbi akkor következik be, ha más égitestek gravitációja egyenetlenül hat az aszteroidára, és egyszerűen szétszakítja azt. A modellezések azt mutatják, hogy ebben az esetben is ez történt:

a Nap közelsége okozta a kisbolygó vesztét.

A tanulmány, amely a The Astrophysical Journal folyóiratban jelent meg, hangsúlyozza, hogy a szülő égitest pontos helye még ismeretlen. A csillagászok azonban bizakodóak a jövőt illetően. Várakozásaik szerint a NASA 2027-ben induló, Földközeli Objektumokat Vizsgáló (Near-Earth Object Surveyor) missziója végre választ adhat arra, hol rejtőzik a megsemmisült aszteroida maradéka.