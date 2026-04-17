Mi rejtőzhet a Neptunusz mélyén? – a kutatók egy lehetetlen anyagra bukkantak

A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy nemzetközi kutatócsoport számítógépes szimulációkkal vizsgálta, mi történik az óriásbolygók belsejében. Az Uránusz és a Neptunusz esetében olyan anyagszerkezetre utaló jeleket találtak, amelyek nem illeszkednek a hagyományos szilárd–folyékony halmazállapot kategóriáiba. A felfedezés nemcsak a két bolygó felépítését segíthet megérteni, de a hasonló exobolygók működését is.

Az Uránusz és a Neptunusz a Naprendszer két legkülső nagybolygója - a képen a Neptunusz. A külső hidrogén-hélium légkör és a belső kőzetmag között egy korábban ismeretlen állapotú anyag jelenlétére következtetett egy nemzetközi kutatócsoport

Az Uránusz és a Neptunusz mely részében található a különös anyag?

Naprendszerünk külső gázbolygói nem egységes felépítésűek: a külső hidrogén–hélium légkör alatt egy több ezer kilométer vastag zóna húzódik, amely főként vízből, metánból és ammóniából áll – extrém, úgynevezett „forró jég” formájában. Az új anyagállapot ebben a rétegben, a légkör és a szilárd kőzetmag között helyezkedhet el. Itt a nyomás elérheti az 500–3000 gigapascal tartományt – a Föld légköri nyomásának mintegy 5 – 30 milliószorosát -, a hőmérséklet pedig több ezer Kelvin is lehet, vagyis olyan extrém körülmények uralkodnak, amelyek a Földön nem fordulnak elő.

Miben különbözik ez az anyag az ismert állapotoktól?

A szimulációk szerint a szén-hidrogén kombinációja(CH) ezek között a körülmények között egy úgynevezett szuperionikus állapotba kerülhet. Ebben az állapotban a szénatomok egy stabil, kristályos szerkezetet alkotnak, miközben a hidrogénatomok szabadon mozognak körülöttük. A legkülönösebb az, hogy ez a mozgás nem véletlenszerű: a hidrogén atomok jól meghatározott, spirálszerű pályák mentén haladnak. Ez a „kvázi egydimenziós állapot” eddig nem volt ismert ilyen környezetben.

Miért fontos ez a bolygók szempontjából?

A CH szuperionikus állapota a kutatók szerint mindkét külső gázóriásban előfordul. Az ilyen különleges, irányított tulajdonságokkal rendelkező anyagok a jövőben akár technológiai alkalmazásokban is szerepet kaphatnak

Az irányított atommozgás jelentősen befolyásolhatja, hogyan vezeti ez az anyag az óriásbolygók belsejében a hőt és az elektromosságot. Ez pedig a mágneses tér kialakulásában játszhat kulcsszerepet. A bolygók mágneses tere ugyanis meglehetősen szokatlan: erősen torzult szerkezetű, és nem a bolygók középpontjából indul ki. Az új anyagállapot segíthet megmagyarázni, miért viselkednek ezek a bolygók ennyire eltérően más bolygókhoz képest.