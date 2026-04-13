Látványos üstökös került a Föld közelébe, aztán megtörtént, amire senki sem számított

A januárban felfedezett C/2026 A1 (MAPS) jelű üstökös hónapokon át tartotta lázban a szakértőket, akik arra számítottak – mint ahogy azt mi is megírtuk-, hogy akár fényes nappal is látható lehet húsvét környékén. Ehelyett egy drámai „halálugrást” hajtott végre: túl közel került a Naphoz, és nem élte túl a találkozást. A jelenséget űrteleszkópok rögzítették, így pontosan láthatóvá vált, mi történik egy ilyen extrém pályán mozgó objektummal, amikor napközelben darabokra esik.

Az üstökös napközelbe érve darabjaira hullott, és csak egy fénylő por- és gázcsóva maradt utána – ezt nevezik a kutatók „fej nélküli csodának”. A kép jobb felső sarka felé mutató fényesség mutatja, a jelenség pár másodpercig tartott

Fotó: NASA videóból készült képernyőkép

Mi történt pontosan az üstökössel?

Az égitest április 4-én érte el a Naphoz legközelebbi pontját, az úgynevezett perihéliumot. Mindössze körülbelül 160 ezer kilométerre haladt el a csillag felszínétől, ami kozmikus léptékben mérve rendkívül közelinek számít. Ahelyett azonban, hogy túlélte volna az elhaladást, az objektum szó szerint szétesett. A megfigyelések szerint a magja teljesen eltűnt, és csak egy fénylő por- és gázcsóva maradt utána – ezt nevezik a kutatók „fej nélküli csodának”.

Miért nem élte túl a Nap közelségét?

Az ilyen úgynevezett „napsúroló” üstökösök extrém körülmények közé kerülhetnek. Az égitest a Kreutz-csoporthoz tartozott, amelynek tagjai egy korábban szétesett óriásüstökös maradványai. Pusztulásának fő oka a hatalmas hőterhelés és a gravitációs erők kombinációja volt. Az üstökös jeges szerkezete nem bírta a több millió fokos napközeli környezetet, miközben elképesztő, mintegy 1,6 millió km/órás sebességgel száguldott. A végeredmény: a jég elpárolgott, a mag többi része pedig darabokra szakadt.

Mi maradt utána az égbolton?

A megsemmisülés után rövid ideig még látható volt a szétszóródott törmelék, amely halvány csíkokként világított az űrben. Ez az állapot azonban nem tartott sokáig: a részecskék gyorsan szétszóródtak, így ma már semmi sem maradt az egykor ígéretes üstökösből.

A történet azonban nem teljesen szomorú: április 19-én egy másik üstökös, a C/2025 R3 (PanSTARRS) közelíti meg a Napot, jóval biztonságosabb távolságban. A szakértők szerint akár ez az égitest lehet végül az év egyik leglátványosabb égi jelensége.

A „húsvéti üstökös” rá a jó példa, hogy sosem lehetünk teljesen biztosak az égi események kimenetelében, ám az égbolt szerelmeseinek érdemes lehet az eget fürkészni - írja a Live Science.