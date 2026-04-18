Kiadták a riasztást a tudósok: hatalmas veszély közeleg

A szerzők azt az eredményt tartják a leginkább figyelemre méltónak, amely szerint kulcsszerepet játszik az, hogy egy adott faj milyen régóta szerepel a kereskedelemben.

„Minden, a piacon töltött tíz év után átlagosan egy újabb, emberrel közös kórokozóval számolhatunk”

– emelte ki Gippet, aki a Lausanne-i Egyetemen töltött posztdoktorátusa után jelenleg a Fribourg-i Egyetemen dolgozik.

Kiből lehet zéró páciens?

A kutatás vadon élő emlősökkel foglalkozott, vagyis olyan fajokkal, amelyeket az ember nem háziasított, tehát – ellentétben mondjuk a kutyákkal, macskákkal, szarvasmarhákkal vagy tevékkel – nem fejtett ki rájuk szelekciós nyomást. A kereskedelembe bekerülhetnek a vadonból befogott, vagy eleve fogságban szaporított, például a bundájukért tartott egyedek. Olyan fajok is felkerültek a listára, amelyeket csak az utóbbi időben, a közösségi médiában frissen szerzett népszerűségük nyomán kezdtek egzotikus háziállatként tartani. Ilyenek a sivatagi rókák, a vidrák, az afrikai törpesünök, a leopárdmacskák vagy a törpe erszényesmókusok, hogy csak párat említsünk. Az elemzett adatok az élőállatok és az állati eredetű termékek (bunda, bőr, pikkelyek, szarvak stb.) kereskedelmét egyaránt lefedték.

„Fontos világosan érteni: annak, hogy zongorázás közben megfertőződjünk a billentyűk elefántcsont borításától, vagy elkapjunk valamit egy szőrmekabáttól, elenyésző az esélye.

A probléma az ellátási lánc elején jelentkezik: valakinek le kellett vadásznia azt az állatot, aztán valaki lenyúzta, valaki elszállította…”

– magyarázza Gippet, Bertelsmeier pedig hozzáteszi: „A végfogyasztókra nem leselkedik közvetlen veszély, de a fogyasztásukon keresztül mégis közvetett módon előmozdíthatják a kórokozók állatról emberre terjedését. Ezért kell a vásárlási szokásainkat felülvizsgálnunk.”

Új szabályozás kell

Bertelsmeier csoportja eredetileg azért kezdett el a vadállatkereskedelem tanulmányozásával foglalkozni, mert ez a gyakorlat egyben a biológiai inváziók forrása is lehet. A kereskedelmi forgalomban lévő állatfajok egyes egyedei megszökhetnek a fogságból, vagy a gazdáik szabadon engedhetik őket, és ilyenkor a számukra idegen ökológiai környezetben jelentős károkat okozhatnak. A vadkereskedelem ugyanakkor más kockázatokkal is jár, például vadon élő állomány túlzott befogása kiirthatja a természetes populációkat, illetve – és ez áll a most megjelent publikáció középpontjában – az emberrel érintkezésbe kerülve kórokozócsere történhet, ami nemcsak helyi szintű, hanem akár világméretű járványokat is elindíthat. A Covid-19 csak egy a példák sorában; 2003-ban például a háziállatnak árult prérikutyákból szabadult el az a majomhimlővírus, amely az Egyesült Államokban járványt okozott.

A tanulmány eredményei rámutatnak: az állatok és állati eredetű termékek biológiai monitorozását tovább kell fejlesztenünk ahhoz, hogy időben felismerjük a fertőző ágenseket és fel tudjuk mérni az emberre való átkerülésük esélyét. A jelenleg érvényben lévő egyetlen nemzetközi vadkereskedelmi szabályozás, a CITES kizárólag a fajok kihalásának megelőzésére összpontosít.

„Az a megfigyelésünk, miszerint az emberrel való kapcsolatba kerüléstől számítva átlagosan tízévente kerül át egy új kórokozó a vadon élő fajról az emberre, a fizikai kontaktus gyakoriságának fontosságát hangsúlyozza. Ha nem akarjuk, hogy új betegségek üssék fel a fejüket, minimalizálnunk kell a vadon élő fajok egyedeivel való találkozást, ami csak úgy lehetséges, ha csökkentjük a vadkereskedelem teljes volumenét” – szögezi le Gippet.