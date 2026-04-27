Jó nagy slamasztikában van Zelenszkij – jelentős változások jöhetnek Ukrajnában

Merénylet

Trump megszólalt a támadójáról: döbbenetes, mit mondott

vastagbélrák

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

Egy mindennapos fájdalomcsillapító sokat segíthet a daganatos betegségek műtét utáni kezelésében. A svédországi vizsgálat rávilágított arra, hogy a vastagbélrák esetében bizonyos betegeknél jelentősen csökkenthető a betegség visszatérésének kockázata.
A rákos megbetegedések világszerte komoly egészségügyi kihívást jelentenek, hiszen évente közel kétmillió új esetet diagnosztizálnak. A műtétek után a betegek gyakran szembesülnek azzal a kockázattal, hogy a vastagbélrák újra megjelenik a szervezetükben. Egy nagyszabású, négy északi országot érintő kutatás most egy olcsó és bárki számára elérhető megoldást vizsgált. Az ALASCCA nevű klinikai vizsgálatban több mint 3500 beteg adatait elemezték – írja a SciTech Daily.

A vastagbélrák esetében bizonyos betegeknél jelentősen csökkenthető a betegség visszatérésének kockázata aszpirinnel
A vastagbélrák esetében bizonyos betegeknél jelentősen csökkenthető a betegség visszatérésének kockázata aszpirinnel
Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

A vastagbélrák visszatérésének okai és a genetika szerepe

A szakemberek azt figyelték meg, hogyan hat a napi rendszerességgel, kis dózisban (160 mg) szedett aszpirin a betegek felépülésére. Az eredmények meglepően pozitívak lettek, bár a gyógyszer nem mindenkinél bizonyult hatásosnak. A kedvező hatást csak azoknál a pácienseknél mutatták ki, akiknek a daganata egy speciális genetikai mutációt hordozott. Ez az elváltozás a sejtek növekedését szabályozó folyamatokat érinti. A vizsgálatban résztvevők mintegy 37 százaléka tartozott ebbe a genetikailag érintett csoportba.

Meggyőző eredmények a kiújulás ellen

A számok magukért beszélnek: az aszpirint szedő betegek körében a rák kiújulásának aránya mindössze 7,7 százalék volt. Ezzel szemben a hatóanyag nélküli tablettát kapó csoportban ez az arány 14,1 és 16,8 százalék között alakult. 

Összességében a gyógyszer körülbelül a felére csökkentette a betegség visszatérésének esélyét.

Három évvel a műtét után az aszpirinnel kezelt páciensek közel 89 százaléka maradt teljesen daganatmentes.

Hogyan történik a vastagbélrák kiújulásának megelőzése?

Ez a jól ismert hatóanyag több módon is akadályozza a daganat terjedését. 

  • Egyrészt csökkenti a szervezetben lévő gyulladást, 
  • másrészt közvetlenül gátolja a rákos sejtek növekedését. 
  • Emellett korlátozza azoknak a vérlemezkéknek a munkáját, amelyek segíthetnék a sejtek szétvándorlását a testben. 

Ezek a hatások együttesen megnehezítik, hogy a műtét után visszamaradt sejtek újra megtapadjanak. Bár a pontos molekuláris hátteret még kutatják, az adatok igazolják a gyógyszer hatékonyságát ennél a betegcsoportnál.

Kockázatok és a jövőbeli kilátások

Fontos azonban szólni a lehetséges mellékhatásokról is. A vizsgálat alatt az aszpirint szedő betegek 16,8 százalékánál fordultak elő súlyosabb panaszok, míg a kontrollcsoportban ez 11,6 százalék volt. Ennek ellenére a módszer óriási előnye, hogy a gyógyszer az egész világon könnyen beszerezhető, és töredékébe kerül a modern terápiáknak. A jövőben genetikai tesztekkel pontosan ki lehet majd szűrni, mely betegnél érdemes alkalmazni ezt a kezelést. 

 

