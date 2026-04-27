Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

A rákos megbetegedések világszerte komoly egészségügyi kihívást jelentenek, hiszen évente közel kétmillió új esetet diagnosztizálnak. A műtétek után a betegek gyakran szembesülnek azzal a kockázattal, hogy a vastagbélrák újra megjelenik a szervezetükben. Egy nagyszabású, négy északi országot érintő kutatás most egy olcsó és bárki számára elérhető megoldást vizsgált. Az ALASCCA nevű klinikai vizsgálatban több mint 3500 beteg adatait elemezték – írja a SciTech Daily.

A vastagbélrák esetében bizonyos betegeknél jelentősen csökkenthető a betegség visszatérésének kockázata aszpirinnel

A vastagbélrák visszatérésének okai és a genetika szerepe

A szakemberek azt figyelték meg, hogyan hat a napi rendszerességgel, kis dózisban (160 mg) szedett aszpirin a betegek felépülésére. Az eredmények meglepően pozitívak lettek, bár a gyógyszer nem mindenkinél bizonyult hatásosnak. A kedvező hatást csak azoknál a pácienseknél mutatták ki, akiknek a daganata egy speciális genetikai mutációt hordozott. Ez az elváltozás a sejtek növekedését szabályozó folyamatokat érinti. A vizsgálatban résztvevők mintegy 37 százaléka tartozott ebbe a genetikailag érintett csoportba.

Meggyőző eredmények a kiújulás ellen

A számok magukért beszélnek: az aszpirint szedő betegek körében a rák kiújulásának aránya mindössze 7,7 százalék volt. Ezzel szemben a hatóanyag nélküli tablettát kapó csoportban ez az arány 14,1 és 16,8 százalék között alakult.

Összességében a gyógyszer körülbelül a felére csökkentette a betegség visszatérésének esélyét.

Három évvel a műtét után az aszpirinnel kezelt páciensek közel 89 százaléka maradt teljesen daganatmentes.

Hogyan történik a vastagbélrák kiújulásának megelőzése?

Ez a jól ismert hatóanyag több módon is akadályozza a daganat terjedését.

Egyrészt csökkenti a szervezetben lévő gyulladást,

másrészt közvetlenül gátolja a rákos sejtek növekedését.

Emellett korlátozza azoknak a vérlemezkéknek a munkáját, amelyek segíthetnék a sejtek szétvándorlását a testben.

Ezek a hatások együttesen megnehezítik, hogy a műtét után visszamaradt sejtek újra megtapadjanak. Bár a pontos molekuláris hátteret még kutatják, az adatok igazolják a gyógyszer hatékonyságát ennél a betegcsoportnál.