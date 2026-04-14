Elképesztő felfedezés: megtalálhatták a vastagbélrák rejtett okozóját

A nyugati világban a vastagbélrák az egyik leggyakoribb, legtöbb halálos áldozatot követelő daganatos betegség. Jóllehet a kockázati tényezők – mint az életkor, az étrend és az életmód – régóta ismertek, a pontos biológiai kiváltó okokat máig homály fedi.

Egy korábban ismeretlen vírus is jelentős szerepet játszhat a vastagbélrák megjelenésében.

Rejtélyes kapcsolat a bélbaktérium és a vastagbélrák között

A tudomány már évek óta tisztában van azzal, hogy egy Bacteroides fragilis nevű bélbaktérium összefüggésbe hozható a megbetegedéssel. A bökkenő csak az volt, hogy ez a baktérium a teljesen egészséges emberek bélrendszerében is megtalálható. Flemming Damgaard, a Dél-dániai Egyetem kutatója szerint eddig egyfajta paradoxonként álltak a jelenség előtt: a baktérium jelen van mind a betegeknél, mind az egészséges embereknél.

A megoldás kulcsát végül a baktériumon belüli finom eltérések vizsgálata jelentette.



A bélflóra apró lakója: a vírus

A kutatók megfigyelték, hogy a daganatos betegek esetében a baktérium jóval nagyobb eséllyel hordozott magában egy specifikus vírust, egy úgynevezett bakteriofágot. Ez az új vírus a vastagbélrák hátterében egy olyan felfedezés, amelyet a szakirodalom korábban még nem jegyzett. Az eredmények egyértelmű statisztikai kapcsolatot mutatnak a vírus jelenléte és a daganat kialakulása között. Fontos azonban hangsúlyozni: a tudósok egyelőre nem tudják biztosan, hogy maga a vírus okozza-e a bajt, vagy pusztán csak indikátora a bélrendszerben végbement egyéb változásoknak.

Nemzetközi rákkutatás igazolta a dán adatokat

A felfedezés alapjait egy nagyszabású, mintegy kétmillió főt vizsgáló dán kutatás fektette le. Később egy közel 900 fős, európai, amerikai és ázsiai embereket bevonó elemzés is megerősítette a megfigyeléseket. Az adatok rávilágítottak: a betegeknél körülbelül kétszer akkora eséllyel voltak kimutathatók a vírus nyomai. A jelenlegi rákkutatás egyik legfontosabb célja most annak megértése, hogy a vírus miként képes módosítani a hordozó baktérium viselkedését.

Új remény a korai szűrésben

A jövőben ez az eredmény segíthet abban, hogy egy egyszerű székletmintából idejében kiszűrjék a veszélyeztetett embereket.

Az előzetes elemzések biztatóak: a vírus bizonyos markerei az esetek nagyjából 40 százalékában képesek voltak jelezni a daganat jelenlétét, míg az egészségeseknél egyáltalán nem voltak fellelhetők. Noha ezek az eredmények még korai fázisban vannak, a kutatások gőzerővel folytatódnak.

A tudósok a jövőben mesterséges bélmodelleken, daganatos szöveteken és egérkísérletekben is vizsgálják majd a baktérium és a vírus együttes hatásait.