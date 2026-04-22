Képesek lehetünk a végtagok regenerációjára? Egy új felfedezés szerint igen

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban publikált tanulmányban kutatók axolotl szalamandrák, zebrahal és egerek regenerációs képességeit hasonlították össze. Az eredmények arra utalnak, hogy léteznek közös genetikai „programok”, amelyek a szövetek visszanövését irányítják. Ez alapjaiban változtathatja meg a jövő gyógyászati lehetőségeit is a végtagok regenerációját illetően.

A kutatók hangsúlyozzák: még hosszú időbe telhet, mire a végtagok regenerációja a gyakorlatban is alkalmazható lesz. Az eltérő fajok közös génjének felismerése azonban egy fontos lépés a lehetőség felé

Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Mi áll a végtagok regenerációja mögött?

A kutatás középpontjában az úgynevezett SP gének álltak, amelyek a sérülés után aktiválódnak, különösen a bőrben. Ezek közül az SP6 és az SP8 bizonyult kulcsfontosságúnak: a vizsgált fajok mindegyikében jelen voltak, és minden esetben szerepet játszottak a regenerációban. Amikor a kutatók génszerkesztéssel „kikapcsolták” az SP8 gént az apró mexikói édesvízi szalamandrában, az állat nem tudta megfelelően visszanöveszteni a végtag csontjait. Hasonló eredményeket figyeltek meg egereknél is, amikor ezek a gének hiányoztak.

Ez arra utal, hogy nem egyedi jelenségről van szó, hanem egy ősi, több fajban is megőrzött biológiai mechanizmusról. A különbség inkább az, hogy egyes állatok – például a szalamandrák – ezt a rendszert teljes erővel használják, míg az emlősökben, így az emberben is, ez a képesség nagyrészt „kikapcsolt” állapotban van.

Lehet-e mesterségesen beindítani ezt a folyamatot?

A kutatók nem álltak meg a megfigyelésnél: megpróbálták pótolni a hiányzó működést. Egy zebrahalból származó regenerációs szabályozó elemet használtak arra, hogy egy FGF8 nevű molekulát juttassanak az egerek szöveteibe. Ez a molekula normál esetben az SP gének hatására aktiválódik, és fontos szerepet játszik a csontnövekedésben. A kísérlet során sikerült részben visszaállítani az egerek regenerációs képességét, ami azt jelzi, hogy a folyamat - legalább bizonyos mértékig - mesterségesen is beindítható. Ez az első olyan eredmények egyike, amely nemcsak leírja a mechanizmust, hanem be is avatkozik abba.

Mit jelent mindez az ember számára?

A végtag-regeneráció jelenleg nem része az emberi biológiai képességeknek, bár bizonyos esetekben – például ujjbegyeknél – korlátozott visszanövés megfigyelhető. A mostani kutatás azonban azt sugallja, hogy a szükséges genetikai alapok részben jelen lehetnek bennünk is, csak nem aktiválódnak megfelelően. A szakemberek szerint ez a felfedezés még csak az első lépés.

A teljes végtagok visszanövesztése rendkívül összetett folyamat, amelyben idegek, izmok és csontok összehangolt újraépítése szükséges. Ugyanakkor az, hogy több fajban is azonos genetikai mintázatot találtak, jelentősen növeli annak esélyét, hogy a jövőben célzott terápiákkal befolyásolni lehessen a folyamatot.