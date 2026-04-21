Végveszélybe került Velence

A Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmányban európai kutatók vizsgálták, hogyan lehetne megóvni Velence városát a következő évszázadokban várható vízszint-emelkedéstől. A 126 szigetre épült történelmi olasz város megmaradása a tét, az eredmények szerint a jelenlegi megoldások nem lesznek elegendőek hosszú távon. A város sorsa így radikális döntéseken múlhat.

A tengerszint emelkedése és a fokozódó szélsőséges klíma okozta viharok egyre gyakrabban jelent komoly árvízveszélyt Velence városára. Mielőbbi döntésre lenne szükség a város megmentése érdekében

Miért van veszélyben Velence?

A város egy sekély lagúnában fekszik, ahol a tengervíz és a szárazföld különleges egyensúlya tette lehetővé a város fennmaradását több mint 1600 éven át. Ez az egyensúly azonban felborulóban van: a tengerszint emelkedik, a viharok erősödnek, miközben a város alapja pedig lassan süllyed.

Az elmúlt 150 évben egyre gyakoribbá váltak az árvizek, a legsúlyosabb elöntések többsége pedig az utóbbi két évtizedben történt. A város jelenlegi védelmét mozgatható gátak biztosítják a lagúna bejáratainál, de ezek egyre gyakrabban kerülnek használatba, és közelítenek teljesítőképességük határához.

Milyen lehetőségeket vizsgáltak a város megmentésére?

A 2014-ben, a Nemzetközi Űrállomásról készült NASA űrfelvétel jól ábrázolja Velence és a lagúna elhelyezkedését

A kutatók négy lehetséges megoldást vizsgáltak, amelyek különböző kompromisszumokat és költségeket jelentenek.

1. Marad a jelenlegi védelem

A mostani stratégia az úgynevezett „nyitott lagúna”, amelynél a gátakat csak veszély esetén zárják le. Ez a megoldás eddig működött, de a modellek szerint körülbelül 1,25 méteres tengerszint-emelkedésnél már elégtelenné válik. A gyakori lezárások ráadásul növelik a meghibásodás kockázatát, és hosszabb távon a lagúna vizének minőségét is veszélyeztetik. Ez a legkevésbé drasztikus megoldás, de a kutatók szerint ez a stratégia legfeljebb időnyerésre alkalmas, hosszú távon nem jelent valódi védelmet.

2. Körgátak építése a város körül

Ebben az esetben Velence legfontosabb részeit – a fő szigeteket – egy több méter magas védőgyűrű venné körül. Ez a megoldás akár 6 méteres tengerszint-emelkedés ellen is védelmet nyújthatna, és viszonylag „olcsón” megvalósítható (0,5–4,5 milliárd euró). Viszont komoly ára van: a város gyakorlatilag elszakadna a lagúnától, pedig ez az, ami alapvetően meghatározza hangulatát, ökoszisztémáját és turisztikai értékét egyaránt.