Végveszélybe került Velence

A Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmányban európai kutatók vizsgálták, hogyan lehetne megóvni Velence városát a következő évszázadokban várható vízszint-emelkedéstől. A 126 szigetre épült történelmi olasz város megmaradása a tét, az eredmények szerint a jelenlegi megoldások nem lesznek elegendőek hosszú távon. A város sorsa így radikális döntéseken múlhat.
Miért van veszélyben Velence?
A város egy sekély lagúnában fekszik, ahol a tengervíz és a szárazföld különleges egyensúlya tette lehetővé a város fennmaradását több mint 1600 éven át. Ez az egyensúly azonban felborulóban van: a tengerszint emelkedik, a viharok erősödnek, miközben a város alapja pedig lassan süllyed.
Az elmúlt 150 évben egyre gyakoribbá váltak az árvizek, a legsúlyosabb elöntések többsége pedig az utóbbi két évtizedben történt. A város jelenlegi védelmét mozgatható gátak biztosítják a lagúna bejáratainál, de ezek egyre gyakrabban kerülnek használatba, és közelítenek teljesítőképességük határához.
Milyen lehetőségeket vizsgáltak a város megmentésére?
A kutatók négy lehetséges megoldást vizsgáltak, amelyek különböző kompromisszumokat és költségeket jelentenek.
1. Marad a jelenlegi védelem
A mostani stratégia az úgynevezett „nyitott lagúna”, amelynél a gátakat csak veszély esetén zárják le. Ez a megoldás eddig működött, de a modellek szerint körülbelül 1,25 méteres tengerszint-emelkedésnél már elégtelenné válik. A gyakori lezárások ráadásul növelik a meghibásodás kockázatát, és hosszabb távon a lagúna vizének minőségét is veszélyeztetik. Ez a legkevésbé drasztikus megoldás, de a kutatók szerint ez a stratégia legfeljebb időnyerésre alkalmas, hosszú távon nem jelent valódi védelmet.
2. Körgátak építése a város körül
Ebben az esetben Velence legfontosabb részeit – a fő szigeteket – egy több méter magas védőgyűrű venné körül. Ez a megoldás akár 6 méteres tengerszint-emelkedés ellen is védelmet nyújthatna, és viszonylag „olcsón” megvalósítható (0,5–4,5 milliárd euró). Viszont komoly ára van: a város gyakorlatilag elszakadna a lagúnától, pedig ez az, ami alapvetően meghatározza hangulatát, ökoszisztémáját és turisztikai értékét egyaránt.
3. A lagúna teljes lezárása
Ez a legdrasztikusabb mérnöki megoldás: a lagúnát teljesen elzárnák a tengertől, és megemelnék a természetes gátakat. Ez akár 10 méteres vízszint-emelkedés ellen is védelmet nyújtana, tehát hosszú távon is működhetne. Viszont ennek súlyos következményei vannak:
- megszűnne Velence kikötői szerepe
- a lagúna természetes ökoszisztémája összeomlana
- folyamatos szivattyúzásra lenne szükség a víz stagnálásának elkerülésére és az ára is brutális: legalább 30 milliárd euró.
4. Velence átköltöztetése
A legradikálisabb – és egyben legmegrázóbb – lehetőség: a város lakóinak és értékeinek kitelepítése. Ez azt jelentené, hogy Velencét gyakorlatilag feladják, és hagyják, hogy a víz elnyelje. A költség akár 100 milliárd euró is lehet, és nemcsak épületek áthelyezését, hanem teljes közösségek átköltöztetését is jelentené. Ez nemcsak mérnöki, hanem kulturális és érzelmi szempontból is óriási veszteség lenne.
Van még idő dönteni?
A kutatók szerint a jelenlegi trendek mellett a mostani védekezés már a század végére elégtelenné válhat. Mivel az ilyen nagyszabású projektek akár 50 évig is eltarthatnak, a döntéseket hamarosan meg kell hozni. Velence jövője így nemcsak a klímaváltozáson múlik, hanem azon is, hogy a társadalom melyik kompromisszumot hajlandó elfogadni:
megőrizni a várost – vagy megváltoztatni mindazt, ami miatt egyáltalán létezik - írja a Science Alert.