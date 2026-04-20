Áldás vagy átok? Kiderült az igazság az alacsony vérnyomásról

A Mass General Brigham tanulmánya kiderítette, hogy a hipertónia kezelése során az intenzívebb vérnyomáscsökkentés jelentősebb egészségügyi előnyökkel járhat a hagyományos, kevésbé szigorú célértékekhez képest. A kutatók szimulációs modellekkel vetették össze a 120, 130 és 140 Hgmm-es célértékeket, elemezve azok hosszú távú hatásait. Az Annals of Internal Medicine folyóiratban közzétett adatok alapján a kedvező eredmények bőven ellensúlyozzák a „túlkezeléssel” kapcsolatos aggodalmakat.

A szakértők szerint a 120 Hgmm alatti értéket megcélzó vérnyomáscsökkentés számos életet menthet meg

A vérnyomáscsökkentés hatása a kockázatokra

A vizsgálat igazolta, hogy

a 120 Hgmm alatti érték célzott elérése drasztikusan mérsékli a súlyos szív- és érrendszeri szövődményeket.

Azoknál a betegeknél, akiknél sikerült tartani ezt a szintet, ritkábban fordult elő szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Figyelemre méltó, hogy a kutatók a modellalkotás során a mindennapi orvosi gyakorlatban előforduló mérési pontatlanságokat is bekalkulálták. Ezzel biztosították, hogy az eredmények a valós élethelyzetekben is megállják a helyüket, ahol a mérési hibák gyakran befolyásolják a terápiás döntéseket.

Mellékhatások és a 120 Hgmm-es célérték

Bár az intenzív kezelés előnyei megkérdőjelezhetetlenek, a szakemberek a lehetséges hátulütőkre is felhívják a figyelmet. A szigorúbb célérték eléréséhez szükséges gyógyszeres terápia ugyanis növelheti bizonyos szövődmények valószínűségét. A megfigyelések szerint a pácienseknél gyakrabban jelentkezett szédülés miatti elesés, vesekárosodás, kórosan alacsony vérnyomás vagy lassabb szívverés. Emellett a gyakoribb kontrollvizsgálatok és a több gyógyszer használata az egészségügyi kiadásokat is megemelte. Ugyanakkor a kutatás megerősítette: a 120 Hgmm alatti célkitűzés az extra költségek ellenére is kifizetődő és költséghatékony megoldás marad.

Az ideális szisztolés vérnyomás és az egyéni döntések

Karen Smith, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények komoly támpontot adnak a magas kockázatú betegeknek és kezelőorvosaiknak az intenzív terápia alkalmazásához. Kiemelte, hogy az 120 Hgmm alatti ideális szisztolés vérnyomás több súlyos eseményt előz meg, még akkor is, ha a mérések nem mindig tökéletesek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a megállapítások népességszintű adatokon alapulnak. Az egyéni érzékenység és a mellékhatások kockázata miatt nem mindenki számára ez a legjobb út.