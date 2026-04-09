Leáldozóban a Wi-Fi? Új lézeres technológia tör előre

A modern világ működése ma már elképzelhetetlen stabil és gyors internethálózatok nélkül, gondoljunk csak a videóhívásokra, a streamingre vagy épp az okoseszközökre. A jelenlegi rendszerek azonban egyre nagyobb terhelés alatt állnak, mivel a rádióhullámokra épülő technológiák, mint a Wi-Fi, kezdik elérni a fizikai és energetikai korlátaikat. Ezért a kutatók olyan új megoldásokat keresnek a vezeték nélküli adatátvitel területén, amelyek képesek nagyobb adatsebességet biztosítani kisebb energiafelhasználás mellett.
Miért lehet kevés a jelenlegi vezeték nélküli adatátvitel?
A hagyományos vezeték nélküli adatátvitel rádiófrekvenciás jelekre épül, amelyek sávszélessége véges, és könnyen túlterhelődhetnek zsúfolt környezetben.
- Lakásokban, irodákban vagy akár nyilvános helyeken a sok eszköz egyszerre próbál kommunikálni, ami interferenciához és lassuláshoz vezethet.
- Emellett az energiafogyasztás is egyre nagyobb problémát jelent. Ahogy nő az adatforgalom, úgy nő a hálózatok működtetéséhez szükséges energia is, ami gazdasági és környezeti szempontból is kihívást jelent.
A kutatók ezért olyan alternatívát kerestek, amely nemcsak gyorsabb, hanem hatékonyabb is.
Hogyan működik a lézeres adatátvitel?
Az új rendszer alapja az optikai vezeték nélküli adatátvitel, amely nem rádióhullámokat, hanem fényt használ az információ továbbításához. A technológia középpontjában egy apró csip áll, amely 5×5-ös elrendezésben tartalmaz félvezető lézereket.
Ezek a lézerek külön-külön is képesek adatot továbbítani, így egyszerre több adatfolyam futtatható párhuzamosan. A kutatók kísérleteiben 21 lézert használtak aktívan, amelyek egyenként 13–19 gigabit/másodperc sebességet értek el. Összesítve ez több mint 360 gigabit/másodperces adatátvitelt jelentett, ami kiemelkedő teljesítménynek számít.
A rendszer egy speciális optikai elrendezést is használ, amely precízen irányítja a fényt, így az egyes jelek nem zavarják egymást. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen térben több felhasználó is stabil kapcsolatot kapjon.
Valóban hatékonyabb lehet a Wi-Fi-nél?
Az egyik legnagyobb előny az energiahatékonyság. A mérések szerint az új rendszer körülbelül feleannyi energiát használ fel egy bit adat továbbításához, mint a jelenlegi Wi-Fi - technológiák. Ez részben annak köszönhető, hogy a lézerek nagy sebességen is hatékonyan működnek, és nincs szükség bonyolult erősítő rendszerekre. Ráadásul a fényalapú megoldás nem zavarja a rádiófrekvenciás hálózatokat, így kiegészítheti a meglévő infrastruktúrát ahelyett, hogy lecserélné azt.
Mikor jelenhet meg a mindennapokban?
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a technológia még fejlesztés alatt áll, de már most is ígéretes eredményeket mutat. A jövőben akár lámpákba, mennyezeti egységekbe vagy hozzáférési pontokba építve is megjelenhet, így egy helyiségben több eszköz is gyors, stabil kapcsolatot kaphat.
Bár a jelenlegi kísérletek még rövid, körülbelül kétméteres távolságon zajlottak, a rendszer skálázhatósága azt sugallja, hogy nagyobb terekben is alkalmazható lehet.
- Ha a technológia beváltja a hozzá fűzött reményeket, a vezeték nélküli adatátvitel új korszakba léphet, ahol a sebesség és az energiahatékonyság egyszerre javul - írja a SciTech Daily.