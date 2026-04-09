Leáldozóban a Wi-Fi? Új lézeres technológia tör előre

Egy új technológia teljesen átírhatja az otthoni és az irodai internet jövőjét. A kutatók szerint a lézereken alapuló rendszer új szintre emelheti a vezeték nélküli adatátvitelt.
A modern világ működése ma már elképzelhetetlen stabil és gyors internethálózatok nélkül, gondoljunk csak a videóhívásokra, a streamingre vagy épp az okoseszközökre. A jelenlegi rendszerek azonban egyre nagyobb terhelés alatt állnak, mivel a rádióhullámokra épülő technológiák, mint a Wi-Fi, kezdik elérni a fizikai és energetikai korlátaikat. Ezért a kutatók olyan új megoldásokat keresnek a vezeték nélküli adatátvitel területén, amelyek képesek nagyobb adatsebességet biztosítani kisebb energiafelhasználás mellett.

Az ábra szemlélteti az apró, csipméretű felületet, amely egy szabályos elrendezésű, egyenletes intenzitású optikai rácsot hoz létre, amely az alapját képezi az új vezeték nélküli adatátvitel technológiájának
Forrás: H. Safi (University of Cambridge)

Miért lehet kevés a jelenlegi vezeték nélküli adatátvitel?

A hagyományos vezeték nélküli adatátvitel rádiófrekvenciás jelekre épül, amelyek sávszélessége véges, és könnyen túlterhelődhetnek zsúfolt környezetben. 

  • Lakásokban, irodákban vagy akár nyilvános helyeken a sok eszköz egyszerre próbál kommunikálni, ami interferenciához és lassuláshoz vezethet. 
  • Emellett az energiafogyasztás is egyre nagyobb problémát jelent. Ahogy nő az adatforgalom, úgy nő a hálózatok működtetéséhez szükséges energia is, ami gazdasági és környezeti szempontból is kihívást jelent. 

A kutatók ezért olyan alternatívát kerestek, amely nemcsak gyorsabb, hanem hatékonyabb is.

Hogyan működik a lézeres adatátvitel?

Az új rendszer alapja az optikai vezeték nélküli adatátvitel, amely nem rádióhullámokat, hanem fényt használ az információ továbbításához. A technológia középpontjában egy apró csip áll, amely 5×5-ös elrendezésben tartalmaz félvezető lézereket. 

Ezek a lézerek külön-külön is képesek adatot továbbítani, így egyszerre több adatfolyam futtatható párhuzamosan. A kutatók kísérleteiben 21 lézert használtak aktívan, amelyek egyenként 13–19 gigabit/másodperc sebességet értek el. Összesítve ez több mint 360 gigabit/másodperces adatátvitelt jelentett, ami kiemelkedő teljesítménynek számít. 

A rendszer egy speciális optikai elrendezést is használ, amely precízen irányítja a fényt, így az egyes jelek nem zavarják egymást. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen térben több felhasználó is stabil kapcsolatot kapjon.

Valóban hatékonyabb lehet a Wi-Fi-nél?

Az egyik legnagyobb előny az energiahatékonyság. A mérések szerint az új rendszer körülbelül feleannyi energiát használ fel egy bit adat továbbításához, mint a jelenlegi Wi-Fi - technológiák. Ez részben annak köszönhető, hogy a lézerek nagy sebességen is hatékonyan működnek, és nincs szükség bonyolult erősítő rendszerekre. Ráadásul a fényalapú megoldás nem zavarja a rádiófrekvenciás hálózatokat, így kiegészítheti a meglévő infrastruktúrát ahelyett, hogy lecserélné azt.

Mikor jelenhet meg a mindennapokban?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a technológia még fejlesztés alatt áll, de már most is ígéretes eredményeket mutat. A jövőben akár lámpákba, mennyezeti egységekbe vagy hozzáférési pontokba építve is megjelenhet, így egy helyiségben több eszköz is gyors, stabil kapcsolatot kaphat. 

Bár a jelenlegi kísérletek még rövid, körülbelül kétméteres távolságon zajlottak, a rendszer skálázhatósága azt sugallja, hogy nagyobb terekben is alkalmazható lehet.

  •  Ha a technológia beváltja a hozzá fűzött reményeket, a vezeték nélküli adatátvitel új korszakba léphet, ahol a sebesség és az energiahatékonyság egyszerre javul - írja a SciTech Daily.

 

