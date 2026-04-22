Ízekre szedik a vírusokat ezzel az új eszközzel

Az ausztrál RMIT University kutatói olyan vékony, rugalmas vírusölő műanyag réteget hoztak létre, amely kémiai anyagok nélkül képes hatástalanítani a vírusokat. A megoldás nem mérgez, nem kopik gyorsan, és akár tömeggyártásban is előállítható lehet, ami különösen fontossá teheti a mindennapi használatban.

Az átlátszó akrildarabok felülete egy vékony vírusölő műanyag réteggel van borítva, melynek tüskéi széttépik a vírusok külső burkát

Hogyan működik a vírusölő műanyag?

A felület titka az úgynevezett nanopillérekben rejlik: ezek rendkívül apró, nanométeres méretű kiemelkedések, amelyek a műanyag felszínén helyezkednek el. Amikor egy vírus érintkezik ezzel az anyaggal, a nanopillérek egyszerre több ponton is „megragadják” a külső burkát, majd mechanikusan megnyújtják azt. Ez a feszítés annyira erős lehet, hogy a vírus külső membránja egyszerűen elszakad. A folyamat nem kémiai fertőtlenítés, hanem tisztán fizikai hatás: a vírus szó szerint szétszakad, így képtelenné válik a fertőzésre.

Miért hatékonyabb, mint a korábbi megoldások?

A kutatók korábban már kísérleteztek tüskeszerű, kemény felületekkel, például szilíciumból készült nanostruktúrákkal. Az új eredmények azonban azt mutatják, hogy nem a „szúrás”, hanem a „nyújtás” a hatékonyabb folyamat.

A legjobb eredményt akkor érték el, amikor a nanopillérek nagyon közel helyezkedtek el egymáshoz – körülbelül 60 nanométeres távolságban. Ilyenkor egyszerre több ponton is hatnak ugyanarra a vírusra, ami jelentősen növeli a pusztító hatást.

Ha a távolság nő, a hatékonyság gyorsan csökken, 200 nanométernél pedig gyakorlatilag meg is szűnik. Laboratóriumi körülmények között a vizsgált vírusok mintegy 94 százaléka egy órán belül megsérült vagy teljesen megsemmisült.

Hol lehet hasznos az új technológia?

A vírusölő műanyag egyik legnagyobb előnye, hogy rugalmas és olcsón gyártható. A kutatók szerint akár olyan felületeken is alkalmazható lenne, mint a mobiltelefonok kijelzői, billentyűzetek vagy kórházi eszközök. Mivel nem igényel vegyi fertőtlenítést, folyamatos védelmet nyújthatna a gyakran érintett felületeken. Ez különösen fontos lehet egészségügyi környezetben, ahol a fertőzések terjedésének megakadályozása kulcsfontosságú.