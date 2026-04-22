nasa

Átlépte a Naprendszer határát a NASA; amit ott talált, az maga a pokol

A NASA szondái történelmi útjuk során egy elképesztően forró vidéket fedeztek fel az űrben. A Voyager egységek sértetlenül vágtak át ezen a területen, amely közvetlenül a bolygórendszerünk szélén fekszik. A mérési eredmények alapján egy rendkívül magas hőmérsékletű zóna fogadta az eszközöket a csillagközi tér kapujában.
nasavoyagervilágűrűrkutatásnaprendszer

Az 1977-ben indított Voyager űrszondák eredeti célja a Naprendszer peremének és a csillagok közötti anyagnak a megismerése volt. Közel fél évszázaddal a start után ezek a műszerek még mindig küldenek adatokat a Földre. Eddig kizárólag ez a két ember alkotta szerkezet jutott el ilyen messzire, maguk mögött hagyva otthonunk távoli határát – írja az IFL Science.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Voyager szondák és a kozmikus tűzfal találkozása

Ahogy az eszközök elérték a határvidéket, mindkettő áthaladt egy különös tűzfalon. Bár nem egy szilárd akadályról van szó, a kutatók az elképesztő hőség miatt gyakran nevezik így. 

A mérések szerint a hőmérséklet ezen a ponton eléri a 29 727 – 49 727 Celsius-fokot.

Mi jelöli ki a Naprendszer külső határa vonalát?

Kozmikus otthonunk végét többféle módon is definiálhatjuk. Az egyik ilyen pont a Nap mágneses mezejének széle. A Napból folyamatosan áramlanak ki a töltött részecskék, azaz a napszél, amely egy hatalmas buborékot, a helioszférát fújja a bolygók köré. Ezen a burkon túl fekszik a heliopauza, ahol a napszél és a csillagközi szél nyomása egyensúlyba kerül. A NASA szakértői szerint ez az erőhatás kényszeríti a napszelet arra, hogy visszaforduljon.

Mágneses rejtélyek és a túlélés titka

A szakemberek várakozása szerint a heliopauza egy állandóan mozgó határ: a Nap aktivitását követve úgy tágul és húzódik össze, akár egy lélegző tüdő. Ezt igazolja, hogy a két szonda eltérő távolságokban érte el a határt. De hogyan élhették túl a forróságot? 

A titok a részecskék sűrűségében rejlik.

Bár az itteni anyag rendkívül forró, a részecskék olyan ritkán helyezkednek el, hogy szinte sosem ütköznek a szondákkal. A hőség nem tudott átadódni az eszközöknek, így azok épségben maradtak.

Meglepő felfedezések a csillagközi űrben

A páros további furcsaságokat is megfigyelt a távoli űrben. Az egyik legváratlanabb eredmény a mágneses mezők viselkedése volt: kiderült, hogy a heliopauza mögötti mező párhuzamos a helioszférán belüli mágneses térrel. A kutatók eleinte nem tudták, hogy ez csak a véletlen műve, vagy a térség sajátossága. A második szonda adatai azonban pontot tettek az ügy végére: 

a két mező valóban pontosan egy irányba rendeződik.

 

