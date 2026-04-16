Ezt nem árulják el a fogyásról, pedig az élete múlthat rajta

A kutatók egyre több bizonyítékot tárnak fel arról, hogy a zsírszövet aktív endokrin szervként működik, amely hormonokat és más fontos anyagokat termel. Következésképpen, amikor túlságosan lecsökkentjük a testzsír mennyiségét, ezzel egyidejűleg megzavarjuk a szervezetünk alapvető működését is. A kérdés tehát nem az, hogy mennyi zsírt veszítsünk el, hanem az, hogy hogyan találjuk meg az egészséges egyensúlyt.

A kontrollálatlan fogyás a zsírszövet kóros vesztéséhez vezethet

Új perspektívák a zsírszövet megértésében

Dr. Elif Oral, a University of Michigan kutatója évtizedek óta vizsgálja a zsírszövet szerepét az emberi szervezetben. Munkája során rávilágított arra, hogy a lipodisztrófia – egy olyan ritka betegség, amelyben a test nem képes megfelelő mennyiségű zsírszövetet tárolni – súlyos anyagcsere-zavarokat okozhat. Elif Oral kutatásai bebizonyították, hogy a zsírszövet hiánya ugyanolyan káros következményekkel járhat, mint az elhízás.

A professzor és csapata feltárta, hogy a zsírszövet nélkülözhetetlen szerepet játszik az inzulinérzékenység szabályozásában, a gyulladásos folyamatok kontrollálásában, valamint az energiaháztartás egyensúlyban tartásában. Ennek eredményeként azok az emberek, akik túlzott fogyás révén drasztikusan csökkentik testzsírjukat, hasonló egészségügyi problémákkal szembesülhetnek, mint a lipodisztrófiában szenvedők. Ide tartozik a cukorbetegség, a zsírmáj és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázata.

A fogyás árnyoldalai

A fogyás napjainkban szinte kulturális megszállottsággá vált, ám ritkán beszélünk arról, hogy meddig mehetünk el biztonságosan. A túlzott kalóriamegvonás és az extrém diéták nemcsak a zsírszövet mennyiségét csökkentik, hanem a szervezet hormonális egyensúlyát is felborítják. Mindazonáltal a test megpróbál alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, ami hosszú távon komoly következményekkel járhat.

A kutatások szerint a túl alacsony testzsírszázalék immunrendszeri problémákhoz, csontritkuláshoz és reproduktív zavarokhoz vezethet. Különösen a nőknél figyelhető meg, hogy a szélsőséges fogyás menstruációs zavarokat és termékenységi problémákat okozhat. Ráadásul a zsírszövet hiánya befolyásolja a szervezet hőszabályozását és védelmi funkcióit is. Ezért rendkívül fontos, hogy a súlycsökkentést mindig szakember felügyelete mellett, fokozatosan végezzük.