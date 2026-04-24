Beteg a mája? Ez a hétköznapi gyümölcs segíthet

A zsírmáj (korábbi nevén NAFLD, ma MASLD) napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi panasza, amely gyakran jár együtt túlsúllyal vagy cukorbetegséggel. Ez az állapot felborítja a szervezet zsíranyagcseréjét. A betegek számára jelenleg az életmódváltás és a helyes étrend a leghatékonyabb gyógymód – írja a Medical News.

Azt vizsgálták, milyen hatással van a narancsevés a zsírmájra

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Hogyan vizsgálták a zsírmáj és a táplálkozás összefüggéseit?

A kutatásban 60 olyan felnőtt vett részt, akiknél anyagcsere-zavarhoz köthető májbetegséget állapítottak meg. A csoport egyik fele négy héten át napi 400 gramm „Navelina” narancsot evett, míg a többiek egyáltalán nem fogyasztottak a gyümölcsből. Hogy az eredmények pontosak legyenek, a résztvevők más citrusféléket és hasonló hatóanyagú ételeket sem ehettek. A betegek rendkívül fegyelmezettek voltak: a narancsevő csoport szinte minden tagja pontosan betartotta az előírásokat.

Kedvező eltolódás a koleszterin szintjében

Bár egyetlen hónap alatt nem történt látványos áttörés, a kutatók több biztató jelet is találtak. A narancsevő csoportban csökkenni kezdett az összkoleszterinszint.

Ezen belül mérséklődött a „rossz” LDL koleszterin mennyisége, miközben a védő hatású, „jó” HDL koleszteriné emelkedett.

A változások egyértelműen pozitív irányba mutatnak.

A narancsfogyasztás és zsírmáj: mire számíthatunk?

A vérzsírok javulása mellett a gyulladások csökkenésére utaló jeleket is megfigyeltek. A narancsot fogyasztóknál olyan változások indultak el, amelyek segíthetnek a szervezetnek a gyulladások leküzdésében. Bár a vizsgálat rövid volt és kevés embert érintett, alkalmas kiindulópontot jelenthet; a jövőben további kutatások mutatják majd meg, pontosan mekkora adag gyümölcsre van szükség a legjobb hatáshoz.