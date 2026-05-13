A semmiből érkezett egy rejtélyes objektum; riasztottak a tudósok

A csillagászok és az automatizált égboltfelmérő rendszerek fáradhatatlanul pásztázzák az éjszakai eget, hogy időben észleljék a Naprendszerben vándorló, potenciálisan kockázatos objektumokat. Nemrégiben a Mount Lemmon Survey és a Farpoint Observatory munkatársai egy új égitestre figyeltek fel. Ez a frissen azonosított 2026 JH2 katalógusjelű objektum egy Apollo-típusú, Földet megközelítő aszteroida. A pályaszámítások szerint az útvonala majdnem a Jupiterig nyúlik, miközben rendkívül közel keresztezi bolygónk haladási irányát.

A 2026 JH2 alig 90 000 kilométerre lesz a Földtől

Fotó: Google Gemini AI

A 2026 JH2 aszteroida elhaladásának részletei

Az aktuális számítások alapján az űrbéli szikladarab 2026. május 18-án, hétfőn ér a legközelebb hozzánk. Az égitest először a Holdat látogatja meg, várhatóan magyar idő szerint 20:51-kor. Az adatok bizonytalansága miatt ez az időpont még körülbelül 5 órával eltolódhat bármelyik irányba. Ekkor a Holdtól 0,00284 csillagászati egységre (CSE) tartózkodik majd – viszonyításként: egy CSE a Föld és a Nap átlagos távolságát jelöli. Ezután veszi az irányt a bolygónk felé, amelyet magyar idő szerint nagyjából 23:23-kor közelít meg a leginkább.

Ekkor a távolsága 0,00058 és 0,00064 CSE (86 767 - 95 743 kilométer) között alakul majd.

A 2026 JH2 jelenleg előrejelzett pályája nagyon közel halad a Föld pályájához

Fotó: NASA/JPL Small-Body Database Lookup

Biztonságos távolságban suhan el az aszteroida

Noha kozmikus léptékkel mérve ez a közelség szinte súrolást jelent, kilométerben számolva már sokkal megnyugtatóbb a helyzet. Legközelebbi pontján az égitest nagyjából 90 000 kilométerre halad el mellettünk, ami a Föld-Hold távolság alig negyede.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az objektum biztosan elkerüli a bolygónkat, és a becsapódás lehetősége fel sem merül.

Amint további mérések érkeznek a méretéről és a pontos pályájáról, az adatokat folyamatosan frissítik. A megfigyelések elsődleges célja annak igazolása, hogy az űrszikla valóban ártalmatlan ránk nézve, amit a jelenlegi modellek is megerősítenek.

Különleges alkalom a csillagászat kedvelőinek

A rendkívüli közelség nagyszerű lehetőséget kínál a szakembereknek és a hobbicsillagászoknak egyaránt. A várhatóan 11,5 magnitúdós fényességű aszteroida már egy kisebb amatőr távcsővel is jól megfigyelhető lesz. Akiknek nincs saját eszközük, vagy az időjárás megakadályozza őket a kémlelésben, az interneten keresztül is követhetik az eseményt.